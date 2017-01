Syntynyt 1917 Suomessa on 588 ihmistä, jotka ovat yhtä vanhoja kuin juhlavuotta viettävä maa. HS:n valokuvaaja Kaisa Rautaheimo kuvasi heistä neljätoista. Mikä on tärkein muisto, joka heille on jäänyt mieleen lähes satavuotiaan elämän varrelta?