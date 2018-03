Keitä me olemme?

Äitilinjoja on helpoin tutkia. Ne pystytään selvittämään solun mitokondrion dna:sta. Tämä mitokondrio-dna esiintyy kymmeninä tai jopa satoina kopioina jokaisessa solussamme. Siksi sitä säilyy vanhoissa luissa kaikesta dna:sta eniten.

Mitokondrio-dna periytyy vain äidiltä, ja vain tyttäret voivat siirtää sen eteenpäin. Se myös periytyy samanlaisena sukupolvesta toiseen.

Mutta joskus, keskimäärin kerran tuhannessa vuodessa, siinä tapahtuu kopiointivirhe eli mutaatio. Niitä seuraamalla maailman kaikista naisista voidaan rakentaa sukupuu, jossa jokainen kuuluu johonkin kohtaan. Tämä puu kertoo, miten ihmiskunnan esiäidit ovat lähteneet liikkeelle ihmisen syntysijoilta Afrikasta ja vaeltaneet eri mantereille kymmenien tuhansien vuosien aikana.

Mutaatioista syntyneitä uusia oksanhaaroja kutsutaan haploryhmiksi. Äitilinjojen haploryhmiä tunnetaan jo satoja. Koko ajan sukupuuhun löytyy uusia oksia.

Isä- ja äitilinjoja voidaan seurata tuhansia vuosia taaksepäin.

Miesten reitit esihistorian aikana selviävät isälinjoista. Ne voidaan tutkia Y-kromosomin dna:n lukuisista mutaatioista. Y-kromosomi periytyy suorassa isälinjassa aina isältä pojalle. Sen tehtävä on tehdä sikiöstä poika, eikä se vaikuta esimerkiksi ulkonäköön tai muihinkaan ominaisuuksiin.

Isä- ja äitilinjoista tulee vain pieni osa yksittäisen ihmisen perimästä, mutta ne ovat harvinainen mahdollisuus tarkastella yksittäistä ihmistä jopa kymmenien sukupolvien takaa. Ne antavat myös ainutlaatuista tietoa asutushistoriasta.

Kun isä- ja äitilinjoja on tutkittu, on selvinnyt perusasioita Suomen asuttamisesta. Jotkut tiedot ovat olleet erikoisia ja yllättäviä:

Yli puolella suomalaisista miehistä on itäinen isälinja, josta tutkijat käyttävät nimeä N (N-M231). Linjan ensimmäisen miehen arvellaan syntyneen jossain Kaakkois-Aasiassa 23 000 vuotta sitten. Suomalaisten tavallinen alatyyppi on N-M178. Tämän mutaation arvellaan syntyneen ehkä 8 400 vuotta sitten Kiinan ja Mongolian seuduilla. Jälkeläiset lähtivät leviämään noin 4 500 vuotta sitten pohjoiseen ja länteen, aina Suomeen asti.

Suomalaismiesten alalinja on tavallinen myös muilla uralilaisia kieliä puhuvilla kansoilla, kuten saamelaisilla, udmurteilla ja hanteilla. Virolaisillakin sitä tavataan, mutta ei yhtä paljon. Tämäkin alalinja on haarautunut lukuisiksi alalinjoiksi.

Nykyisin haploryhmä N-M178 on yleisempi Itä- kuin Länsi-Suomessa. Yleisin se on Pohjois-Savossa. Siellä seitsemällä miehellä kymmenestä on sama itäinen isälinja. Heillä kaikilla on siis sama isänisänisän... jne. isä. Tämä esi-isä on jossain monen tuhannen vuoden takana ja varmaankin elänyt muualla kuin Suomessa.

Tutkijat yrittävät nyt saada selville, milloin tuo linja tuli Suomeen. Ehkä samaan aikaan tuli myös suomen kieli. Suunta ainakin täsmää, kenties ajoituskin.

Suomalaisten äitilinjat sen sijaan ovat länsieurooppalaisia. Neljä kymmenestä suomalaisnaisesta kuuluu Euroopan yleisimpään äitilinjaan H. Heillä on siis yhteinen esiäiti. Valtaosa tämän äitilinjan naisista saapui eteläiseen Eurooppaan Lähi-idästä silloin, kun maanviljely noin 8 000 vuotta sitten alkoi levitä.

Myöhemmin H-äitilinjoista siivilöityi Suomeen joitakin tiettyjä linjoja. Niistä on muodostunut suomalaisten omia äitilinjoja, joita ei tavata muualla Euroopassa. (Tämän jutun kuvissa esiintyy ihmisiä, joilla on erilaiset äiti- ja isälinjat.)

Äiti- ja isälinjat vahvistavat sen, mitä arkeologit ovat aavistelleet: Suomea on asutettu monessa vaiheessa. Väkeä on tullut ja mennyt eri suunnista ja eri suuntiin. Välillä on ollut kovasti liikennettä.

Miehiä on saapunut varsinkin idästä, ja puolisoja on haettu kaukaakin. Tämä on yllättänyt tutkijat.

”Jo muinaiset ihmiset näyttävät ymmärtäneen sisäsiittoisuuden vaarat. Vaimoja on haettu tai varastettu kaukaa”, Päivi Onkamo sanoo.

”Tiedämme jo, että suomalaisissa miehissä kulkee toisaalta muinainen mongolialainen ja toisaalta muinainen skandinaavinen isälinja.”

Juna Berliinistä Jenan kaupunkiin lähtee raiteelta kaksi. Toppolanmäen vainajan hampaat ovat saapuneet Saksaan Finnairin aamulennolla AY 911 Päivi Onkamon vaaleassa nahkaisessa käsilaukussa.

Ne ovat odottaneet vuoroaan pakastimessa neljä kuukautta. Sinä aikana Kati Salo on saanut valmiiksi raporttinsa: vainaja oli 40–50-vuotias mies, jolla oli kaularangan nivelrikkoa ja joka saattoi sairastaa kroonista aivokalvontulehdusta. Nivelrikko kertoo kovasta ruumiillisesta työstä ja raskaiden taakkojen kantamisesta. Ulla Moilanen puolestaan on saanut siitepölyanalyysin tulokset. Niistä selviää, että hautaajat ovat asettaneet vainajan ikivihreälle sammal- ja riidenliekopedille ja peitelleet hänet hyväntuoksuisilla katajan oksilla.

Tänään Onkamo vie vainajan hampaat Max Planck -instituuttiin Jenaan.

Saksassa tutkitaan muutkin Onkamon ryhmän muinais-dna-näytteet. Kaikkiaan niitä saadaan noin 350:stä muinoin eläneestä ihmisestä. Vanhimmat näytteet on saatu lainaan Venäjältä, ja ne ovat 9 000 vuotta sitten eläneistä ihmisistä.

Toppolanmäen vainajan poskihampaat ovat saapuneet Saksaan.

Äiti- ja isälinjojen lisäksi hampaista ja luista selvitetään näiden ihmisten koko perimä. Vielä muutamia vuosia sitten se ei olisi ollut mahdollista.

Tutkijat ottavat dna-näytteen esimerkiksi eräästä viikinkiajalla eläneestä varakkaasta naisesta. Hänet haudattiin Euran Luistariin arvokkaiden pronssikorujen kanssa.

Naista on kutsuttu Euran emännäksi. Haudasta kerätyt löydöt ovat näytteillä Kansallismuseossa. Juuri Euran emännän muinaispuvussa presidentti Tarja Halonen emännöi yhdet itsenäisyyspäivän juhlat.

Euran Luistari on Suomen suurin tunnettu rautakautinen hautausmaa. Se oli käytössä noin vuosina 600–1100, ja sieltä on löydetty neljänsadan vainajat jäänteet. Niistä on saatu talteen jo kymmenen ihmisen dna.

”Se on kiinnostava paikka”, Onkamo sanoo. ”Ekat vainajat olivat pakanoita, sitten tuli kristinusko. Vaihtuivatko samalla ihmiset? Selvitämme, muuttuivatko uskonnon mukana myös ihmisten geenit.”

Parin seuraavan vuoden aikana saadaan tietää, millaista väkeä Luistariin on haudattu. Myös Ravattulan Ristimäkeen Kaarinaan haudatuista ihmisistä on yritetty saada dna-näytteitä. Samoin Hollolasta ja Hiitolasta Karjalankannakselta. Jo tänä keväänä selviää, keitä olivat perimältään ne naiset ja lapset, jotka haudattiin rautakaudella Isonkyrön Levänluhdan merkilliseen vesikalmistoon.

Turun tuomiokirkon umpeen muuratussa salakomerossa säilytetty pääkallokin on viimein tutkittu. Kallon on arveltu olevan piispa Henrikin, jonka talonpoika Lalli tarinan mukaan surmasi Köyliönjärven jäällä. Muutamia vuosia sitten kallon iäksi määritettiin 900 vuotta, eli se on ainakin oikealta ajalta, 1100-luvulta. Pian saadaan kuulla, mistä päin Eurooppaa vainaja oli kotoisin – vai onko kallo sittenkin jonkun suomalaisen.

Onkamon ryhmällä on joitakin hypoteeseja rautakauden suomalaisista:

”Baltiassa väestö näyttää säilyneen melko samanlaisena pronssikaudelta asti. Virossa sen päälle on saapunut jonkinlainen siperialainen kerrostuma, mutta Liettuassa ei. Onko Suomessa käynyt samalla tavalla kuin Virossa?” Onkamo miettii.

”Jotkut kielitieteilijät ovat jo osoittaneet, että suomen kieli on lähtöisin muinaisvirolaisesta murteesta. Tuliko meille Suomeen siis Virosta maahanmuuttajia, jotka toivat kielen tullessaan? Keitä täällä asui ennestään?”

Juna halkoo itäistä Saksaa. Helsingissä on ollut pakkasyö, mutta täällä Elben ja Saalen hedelmällisissä jokilaaksoissa on yhä syksyisen lämmintä.

Näillä seuduin arkeologisesti kiinnostavia kohteita on tuhansia. Ne kertovat katkeamattomasta asutushistoriasta jääkauteen asti.

Päivi Onkamo etsii istumapaikan ravintolavaunusta. Hänellä on yllään kukallinen paita ja farkut. Lokakuussa hänet on nimitetty evolutionäärisen genetiikan professoriksi Turun yliopistoon.

Hän näyttää läppäriltään kuvia siitä, millaisia nykyiset ”kantasuomalaiset” ovat perimältään.

Poliitikot korostavat nykyisin, että Suomi kuuluu länteen ja Eurooppaan. Geneettisesti se ei ole ihan totta. Vuonna 2008 varmistui, että suomalaiset erottuvat geeneiltään muista eurooppalaisista. Omaleimaisuus johtuu kuitenkin pienestä väestöstä ja maantieteellisestä eristyneisyydestä eikä geenien tulosuunnasta.

Geneettisesti lähimpänä nykysuomalaisia ovat ruotsalaiset ja virolaiset, sitten mordvalaiset ja venäläiset, sitten ukrainalaiset, puolalaiset, latvialaiset ja liettualaiset, suunnilleen tässä järjestyksessä. Saamelaiset ovat kauempana suomalaisista kuin ruotsalaiset virolaisista.

Suomi jakautuu geneettisesti kahtia. Raja kulkee Vaasasta Lappeenrantaan. Miten ero syntyi?

Suomi jakautuu geneettisesti vielä kahtia: on länsisuomalainen ja itäsuomalainen perimä. Raja kulkee Vaasasta Lappeenrantaan. Geneettisesti itä- ja länsisuomalaiset saattavat olla keskenään erilaisempia kuin minkään muun eurooppalaisen maan asukkaat – itäsuomalaisten perimä poikkeaa länsisuomalaisista enemmän kuin brittien pohjoissaksalaisista.

”Samaa linjaa Suomen poikki kulkee sydän- ja verisuonitautiraja”, Onkamo sanoo.

”Mistä ero on tullut?”

Onkamon ryhmää kiinnostaa, olivatko jo rautakauden suomalaiset jakautuneet geneettisesti samalla tavalla.

Muinais-dna:n tutkimus on kuuma ala. Parhaat tutkimusryhmät kilpailevat vanhimmista näytteistä ja taistelevat siitä, kenen löydöt julkaistaan ensimmäisinä arvovaltaisissa Science- ja Nature-tiedelehdissä.

Dna:n sekvensointi ei enää ole kallista. Yhden ihmisen koko perimän analysointi muinaisnäytteestä maksaa tuhat euroa. Arkeologiset kaivaukset ovat paljon kalliimpia. Uusia kaivauksia tehdään harvoin, vaikka lupaavia paikkoja olisi, Suomessakin.

Tämän takia Onkamon ryhmä etsii vanhoja luita Kansallismuseon kokoelmista. Siinä on iso työ, sillä vanhat löydöt on luetteloitu miten milloinkin.

Kati Salo on kuitenkin tehnyt vanhoista ruskeista pahvilaatikoista muutamia kiinnostavia löytöjä. Yhdet luut saattavat olla jopa ajanlaskun alusta. Se olisi huimaa. Tähän asti kukaan ei ole uskonut, että Suomesta voisi löytyä niin vanhoja ihmisluita.

Ahvenanmaalla niitä kyllä on. Siellä on erilainen maaperä. Sieltä on löydetty jopa 3 000–4 000 vuotta vanhoja luita. Mutta ruotsalaiset populaatiogeneetikot ovat napanneet ne omiin tutkimuksiinsa.

Kerttu Majanderin työpöydällä Saksassa odottaa kaksi pääkalloa. Ne ovat hautausmaalta Porvoosta eivätkä kovin vanhoja.

”Korkeintaan 1500-luvulta”, Majander sanoo. Hän on 33-vuotias väitöskirjatutkija ja populaatiogeneetikko. Hän on työskennellyt Saksassa vanhojen dna-näytteiden parissa jo kolme vuotta, suurimman osan ajasta laboratoriossa suojapuku päällä.

Majander nappaa hammaspussin Onkamolta. Kun Jenan Max Planck -instituutti valmistui pari vuotta sitten, se oli maailman suurin muinais-dna:n laboratorio. Nyt sinne tuodaan niin paljon näytteitä, että laboratoriossa on ruuhkaa. Toppolanmäen vainajan poskihampaat joutuvat jonoon.

Täällä arkeologit, geneetikot ja kielitutkijat selvittävät yhdessä ihmiskunnan esihistoriaa ja evoluutiota. Majanderia vastapäätä on saksalaisen Wolfgang Haakin huone. Haak ja instituuttia johtava Johannes Krause ovat muinais-dna:n tutkimuksen maailmantähtiä. Sen huomaa: Krause on nytkin saksalaisen Der Spiegel -lehden kuvauksissa, ja seuraavana päivänä on tulossa National Geographic.

Vuonna 2015 Wolfgang Haakin johtama ryhmä julkaisi tutkimuksen, joka mullisti käsityksen Euroopan esihistoriasta.

Haak, kalju partasuu, istuu rennosti kirjoituspöytänsä tuolilla ja puhuu Onkamon ja Majanderin kanssa suomalaisten näytteistä. Hän on käärinyt hupparin hihat ylös.

Lattialla lojuu olkalaukku ja pitkä karttarulla. Tussitaululla on matematiikkaa. Viereen on ripustettu todistus Australiasta: Haak on osallistunut kurssille, jolla on käsitelty myrkyllisiä käärmeitä.

Lapsena Haak oli poika, joka tunsi dinosaurukset. Sitten hänestä tuli egyptologi ja arkeologi ja lopulta maailmankuulu arkeogeneetikko. Nyt hän yrittää löytää vastauksia siihen, mistä eurooppalaiset ovat tulleet.

”Meillä alkaa olla siitä jonkinlainen käsitys.”

Se käsitys on tämä:

Ihmislaji syntyi Afrikassa. Sieltä se levisi muualle maapallolle. Aikajana on pökerryttävä: satatuhatta vuotta tai enemmän. Huimaavia mittasuhteita, jotka sekoittavat pään.

Afrikasta Intiaan ja Australiaan. Lähi-itään, Aasiaan, Amerikan mantereelle. Nykyihminen on sinnikäs ja utelias laji. Se vaeltaa riistan perässä myös Eurooppaan. Siellä se elää tuhansia vuosia rinnan neandertalinihmisen kanssa, pariutuukin. Pieni määrä neandertalilaisen perimää auttaa sitä selviämään kylmässä Euroopassa. Lopulta nykyihminen syrjäyttää neandertalinihmisen sukupuuttoon.