Nationalismi velloo Euroopassa – Lue kolme lukua Heikki Aittokosken Kuolemantanssi-kirjasta

Dresden: Soihdut Theaterplatzilla

Dresdenin illassa liehuvat Norjan liput. Miksi ihmeessä? Tumma risti, ristin ympärillä vaalea reunusnauha, punainen tausta. Mutta eivät ne olekaan Norjan lippuja. Pimeys on laskeutunut, valon puute hämää. Risti on tummempi kuin Norjan sininen, ja ristin reunusnauha on valkoisen sijasta keltainen. Mikä ihmeen lippu tämä on?

”Stauffenbergin lippu”, sanoo yksi nuorista miehistä, tuhansista. Dresdenin paraatipaikalla, Theaterplatzilla, maailmankuulun Semper-oopperan edessä, on alkamassa Pegida-liikkeen jokamaanantainen mielenosoitus ulkomaalaisia vastaan. Rantatöyräältä näkee valojen heijastuvan Elbeen, joka etsii tietään mereen.

Saksan musta-puna-keltaisia trikoloreja liehuu ilmassa toki. Mutta vielä enemmän Dresdenin pimeyttä halkovat Stauffenbergin liput. Ne ovat merkki siitä, etteivät mielenosoittajat tunne yhteenkuuluvuutta Saksan nykyhallitukseen. Stauffenbergin liput ovat vastarinnan lippuja. Sitä niillä halutaan viestittää, vastarintaa nykymenoon. Vastarintaa ulkomaalaisten ”tulvalle”, Überflutung, kuten liikkeen aktiivit kerkeästi sanovat. Tulviminen on pahan kuuloinen sana, siitä tulevat mieleen pysäyttämättömät luonnonvoimat, raamatulliset vitsaukset. Seuraavaksi varmaan kaivetaan retoriikan arkusta heinäsirkkalaumat. Niin se käy.

Claus Graf (’kreivi’) Schenk von Stauffenberg oli Wehrmachtin eversti, joka 36-vuotiaana yritti salamurhata Adolf Hitlerin tämän tukikohdassa Sudenpesässä, nykyisen Puolan maaperällä. Oli 20. heinäkuuta 1944. Hitler selvisi pommiattentaatista täpärästi hengissä. Stauffenberg jäi kiinni. Hänet ja muita salaliittolaisia teloitettiin ja haudattiin tuntemattomaan paikkaan. Myöhemmin teloitettiin myös 43-vuotias Josef Wirmer. Hän oli suunnitellut uudelle Hitlerin jälkeiselle Saksalle ristilipun, jota nyt Dresdenin illassa kutsutaan Stauffenbergin lipuksi.

Pegidan aktiivit ja useat muut niin sanotut uusoikeistolaiset voimat ovat omineet symbolin ja ajavat liput hulmuten tavoitteita, joilla ei enää ole mitään tekemistä Wirmerin ja Stauffenbergin kanssa. Flaggenfritzenimisestä verkkokaupasta ”saksalaisen vastarinnan lippuja” saa tilattua hintaan 9,99 euroa.

Theaterplatzille on kokoontunut monta tuhatta ihmistä. He ovat Dresdenistä ja lähiympäristöstä. On vaikea sanoa, montako tuhatta. Ehkä kymmenentuhatta. Mielenosoittajat väittävät, että valtamedia eli ”valhemedia” (Lügenpresse) aina puolittaa mielenosoittajien määrän raportoinnissaan, sikäli kuin mitään raportointia on. Mielenosoittajien mukaan aukiolle mahtuu 38 000 ihmistä, ja koska aukio on tänä iltana puolillaan, osallistujia olisi liki 20 000. Mahdoton sanoa. Paljon heitä kyllä on. Ehkä kymmenentuhatta.

Oli luku mikä oli, Pegida on jatkanut maanantaimielenosoituksiaan sinnikkäästi. Ne alkoivat marraskuussa 2014, ja syksyllä 2015 ne ovat saaneet pakolaiskriisin takia uutta virtaa. Angela Merkelin hallituksen avoin pakolaispolitiikka – rajat auki – on herättänyt kasvavaa vastarintaa, myös äärimmäistä. Vastaanottokeskuksia on sytytetty palamaan, niin kuin Suomessakin. Kukaan ei ole onneksi kuollut tuhopoltoissa.

Maanantaimielenosoitusten nimi ja viikonpäivä on ovelasti valittu. Montagsdemonstration viittaa syksyyn 1989, jolloin silloisen Itä-Saksan eli DDR:n kaupungeissa, ennen kaikkea Leipzigissa mutta myös Dresdenissä, kansa lähti kaduille rohkeasti ja sankoin joukoin vastustamaan sortovaltaa. Samasta asiasta on kyse nyt, ainakin jos maanantaimielenosoittajilta kysyy. ”Vuoden 1945 tavoin kyse on jälleen kerran maamme olemassaolosta, ja niistä kasvoista, jotka Saksalla on jo vuosisatojen ajan ollut.” Näin sanoo kuusikymppinen Peter, joka kieltäytyy jyrkästi kertomasta koko nimeään. Niin tekevät tänä iltana kaikki Pegida-marssijat, joiden kanssa tulee ryhdyttyä juttusille. Viisikymppinen Peter on vaimonsa Irenen kanssa maanantai-iltojen vakiomarssijoita. ”Sitä tuntee olonsa voimattomaksi”, Irene sanoo. ”Tulee sellainen olo, että voi tehdä edes jotain, kun ei enää kestä, mitä tapahtuu.” Saksaan on syksyn mittaan saapunut pakolaisia noin 10 000 ihmisen päivävauhtia, niin paljon, ettei tilastointi pysy luotettavasti perässä.

”Minua surettaa, ettei tehdä eroa muukalaisvihan ja muukalaisvihan välillä”, Peter sanoo. Hän tähdentää: ”Ei viha kohdistu Afrikassa asuvaan ihmiseen, joka on musta ja asuu omassa maassaan, niin kuin hänellä oikeus on, vaan ihmisiin, jotka ovat täällä ja nukkuvat meidän vuoteissamme. Siinä on laadullinen ero. Maailmalle avoimuus [Weltoffenheit] on ontto sana, jos ei enää tehdä eroa sen välillä, mikä on täällä ja mikä on siellä. Haluan mielelläni tervehtiä muukalaisia ystävällisesti ja tarjota heille kreikkalaiseen tapaan vieraanvaraisuutta, mutta en halua tulla heidän alistamikseen.”

Liittokansleri Merkel syyllistyy Peterin ja Irenen mielestä vakavaan rikokseen, koska hän on avannut rajat. Peter sanoo: ”Hallituksen perustuslaillinen velvollisuus on toimia Saksan identiteetin säilyttämiseksi. Se tallataan tässä jalkoihin. Vaikka en olekaan juristi, niin tässä on ihan selvä tapaus, jossa rouva Merkel syyllistyy valtiopetokseen. Hänellä on selvästikin toimeksianto, tai sitten on hänen etujensa mukaista, että ylitsemme huuhtoutuu muslimien ja mustien afrikkalaisten aalto. Olette varmaan kuullut vuoden 1944 suunnitelmasta, että saksalaiset sotavangit, nuoret miehet, tapatetaan työllä eri puolilla Eurooppaa, ja sillä tavalla muutetaan Saksaa geneettisesti. Se, mitä nyt tapahtuu, täyttää kansanmurhan kriteerit. Saksan kansa tärvellään geneettisesti, muutetaan biologisin keinoin toiseen muotoon.”

Peter on ammatiltaan lääkäri. Irenen ammatti ei käy ilmi. Hän täydentää: ”Aseena sitä käytetään, siirtolaisuutta, sehän on ase.” Peter jatkaa: ”Pitäisi kunnioittaa, että kaikilla on oma valtakuntansa [Reich], jossa heillä on valta päättää. Muslimeita on 1,2 miljardia, heillä on riittämiin tilaa arabimaissa, ja jos ei ole, niin heidän pitäisi harkita syntyvyyden säännöstelyä. Ajatelkaa vaikka Frankfurt am Mainia, se ei enää ole saksalainen kaupunki, vähän niin kuin Danzig, joka vielä vuonna 1939 oli saksalainen.”

Peter ja Irene kertovat näkemyksistään Theaterplatzilla marraskuussa 2015. Aukio oli taannoin nimeltään Adolf-Hitler-Platz. On 9. marraskuuta, natsien kristalliyön vuosipäivä. Tunnelma tiivistyy. Pegidan johtaja Lutz Bachmann tarttuu mikrofoniin. Maanantaimielenosoitus alkaa.

Bachmann kertaa hengennostatuspuheessaan marraskuun 9. päivän merkitystä Saksan historiassa. Pegidan vastustajat ovat arvostelleet sitä, että mielenosoitus järjestetään kristalliyön vuosipäivänä ja vieläpä Theaterplatzilla. Bachmann tekee arvostelijat parhaansa mukaan naurunalaisiksi. ”On silkkaa hölynpölyä, että ihmiset – tai paremmin sanottuna, nämä hyviksinä [Gutmenschen] itseään pitävät moraalisaarnaajat – julkeavat pelkistää historiamme ja kulttuurimme noihin 12 vuoteen.” Bachmann viittaa Hitlerin 12-vuotiseen valtakauteen. Yleisö viheltää ja hurraa samanaikaisesti – viheltää moraalisaarnaajille ja hurraa Bachmannille.

Lutz Bachmann on 42-vuotias, arkisen näköinen, suorastaan nallekarhumainen dresdeniläinen, jolla on monipuolinen rikostausta. 1990ja 2000-luvuilla hänet tuomittiin niin pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta, murtovarkauksista (16 kappaletta) kuin kokaiinin hallussapidosta (94 grammaa). Vuosisadan vaihteessa Bachmann sai 3 vuoden 8 kuukauden vankeustuomion, mutta ennen sen täytäntöönpanoa hänen onnistui paeta Etelä-Afrikkaan. Bachmann karkotettiin lopulta takaisin Saksaan, jossa hän kärsi tuomiostaan yli vuoden vankilassa ja loput ehdonalaisessa. Nykyään Bachmannin vakiovaatimuksia on rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten ripeä karkottaminen. Niin se käy.

”Valhemedialle” Bachmannilta ei aikaa liikene. Kun häneltä yrittää illan kuluessa pyytää haastattelua, vastaus on ynseä: ”Minulla ei ole aikaa haastatteluille.” Kun häneltä menee kysymään uudestaan, vähän suoraviivaisemmin (”Haluatteko laajentaa toimintaanne Euroopp...”), hän tiuskaisee kesken lauseen: ”Minähän sanoin, etten anna haastatteluja!”

Syksyllä 2014 Bachmann oli saanut tarpeekseen Saksan ”islamisaatiosta” ja perusti Pegida-järjestön. Nimi on lyhenne sanoista Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Isänmaalliset eurooppalaiset länsimaiden islamisaatiota vastaan. Länsimaat, das Abendland, on jylhä sana. Se tarkoittaa kirjaimellisesti iltamaata, iltaruskon maata. Auringon on jo kauan ennustettu laskevan Euroopan yllä, joten Bachmann ja hänen opetuslapsensa ovat tavallaan perinteikkäällä asialla. Heidän kokemansa uhka on islamisaatio, ”maahantunkeutujat” ja ”tulva”.

Samoissa auringonlaskun maisemissa samoilee Pegidan hengenheimolainen puoluekentällä, Saksan vaihtoehto eli Alternative für Deutschland. Vuonna 2013 perustettu AfD vastustaa euroa ja vaatii maahanmuuton patoamista. Saksan vaihtoehto on määritelty milloin kansalliskonservatiiviseksi, milloin oikeistopopulistiseksi voimaksi. Mielipidekyselyissä se on noussut kymmenen prosentin puolueeksi, ja se saattaa hyvinkin nousta ryminällä parlamenttiin seuraavissa liittopäivävaaleissa, jotka on määrä järjestää syksyllä 2017.

Euroopasta on vaikea sanoa, mutta Dresdenin yllä aurinko kyllä on laskenut. Niin kuin joka maanantai, Pegida-mielenosoittajat lähtevät hiljaiselle mielenosoitusmarssilleen läpi kaupungin keskustan. Ohi Zwingerin, Dresdenin barokkihelmen, Postplatzin halki, alas Marienstrassea, ohi DDR:n aikaisten kerrostalojen rivistön. Pegidalaisten rivistöt koostuvat tavallisista saksalaisista. Nahkatukkaisia uusnatseja ei näyttäisi joukossa olevan. Etenemisessä ei ole mitään sotilaallista, pikemminkin vaikuttaa siltä kuin satunnainen iltakävelijöiden porukka olisi paisunut älyttömiin mittasuhteisiin.

Pegida-marssijoiden letkalla on pituutta ehkä puoli kilometriä, ehkä enemmän, ja vaikka näkymässä ei ole mitään uhkaavaa, se herättää henkiin eurooppalaisen historiallisen refleksin: saksalaiset marssivat kaduilla. Jos nämä marssit paljonkin kasvavat ja leviävät, niin Euroopalla on ongelma. Mikään mahti ei viitoita Euroopan tietä samalla tavalla kuin Saksa, eikä ole takeita siitä, että kyseessä olisi ikuisesti juuri Angela Merkeliin henkilöityvä ystävällismielinen, maltillisen isänmaallinen Saksa.

Pegida-marssijoiden joukossa Merkeliin henkilöityy paha. Mielenosoittajien puheissa ja kylteissä Merkel on syntipukki. Yhdessä kyltissä Merkelin kasvot on sommiteltu natsiunivormuun, ja hihamerkissä on hakaristin sijasta euron symboli. Toisessa kyltissä Merkel on naamioitu kauhuelokuvamaisen synkeäksi nunnaksi, ja kuvan yllä on teksti: ”Äiti Terroresia alias Hells Angela”. Sanaleikit ovat kömpelyydessään liki taidetta. Äiti Terroresia viitannee Äiti Teresaan, Intiassa elämäntyönsä tehneeseen katolilaiseen hyväntekijänunnaan, jolle vuonna 1979 myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto. Jää epäselväksi, samalla tavalla kuin eversti Stauffenbergin kohdalla, mitä tekemistä Äiti Teresalla on syksyn 2015 pakolaiskriisin kanssa.

Parin kilometrin mielenosoitusmarssin jälkeen Dresdenin pegidalaiset palaavat lähtöpisteeseen, Theaterplatzille. On loppuhuipentuman aika. Siitä vastaa Lutz Bachmannin aisapari, 51-vuotias Tatjana Festerling. ”Hyvää iltaa, Dresden!” Festerling aloittaa ja käynnistää sitten varttitunnin mittaisen retorisen vyörytyksen, jonka kohteena on Angela Merkel, mutta ennen kaikkea suvaitsevaisto ja vasemmisto. Jälkimmäisiä Festerling syyttää ”aivopesusta” ja ”pakolaispropagandasta”, ja me-henkeä hän lietsoo ylistämällä maanantaimielenosoittajia: ”Isänmaanystävät! Vastarintamiehet ja -naiset! Vapautta rakastavat!”

Tatjana Festerlingin puhe on taitavasti rakennettu, ivallisia piikkejä satelee moneen suuntaan. Erityisesti Festerling syyttää suvaitsevais-vasemmistoa ”keinotekoisen Hitler-vainoharhan” tuputtamisesta eli loputtomasta natsimenneisyydellä syyllistämisestä. Puheen keskivaiheessa pamahtaa avainlause: ”Me julistamme täällä ja tänään, 9. marraskuuta 2015 – kun sodan päättymisestä on 70 vuotta – saksalaisen syyllisyyskompleksin 12-vuotisesta natsien valtakaudesta virallisesti päättyneeksi!”

Yleisö hurraa Dresdenin illassa. Pian lauletaan Saksan kansallislaulu. Tuhansissa kännyköissä syttyvät taskulamput, ne ovat soihtuja Theaterplatzin pimeydessä.