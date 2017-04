Vaalitulos paljastaa Suomen kuntien arvot – Testaa HS:n koneella, mikä on henkinen kotikuntasi

Tunnetko olevasi kotonasi omalla paikkakunnallasi? Vai tuntuuko siltä, että muiden kuntalaisten arvot ovat erilaiset kuin omasi?

Helsingin Sanomien koneella voit nyt kokeilla, miten kotipaikkasi asukkaiden arvot vastaavat omiasi. Voit myös selvittää, mikä on henkinen kotikuntasi. Kone etsii kunnat, joissa äänestäjien arvot ovat lähimpänä sinun arvojasi – ja myös ne kunnat, joissa arvot ovat sinuun verrattuna kauimpana.

Tulos perustuu kuntavaalien tulokseen ja ehdokkaiden vaalikonevastauksiin. Kuntien arvot on laskettu vaalikoneen pohjalta painottamalla vastauksia annettujen äänien mukaan.

Mukana on vain noin kolmasosa Suomen kunnista, koska muiden kuntien ehdokkailta ei saatu riittävästi vastauksia HS:n vaalikoneeseen. Mitä harvemman ehdokkaan vastaukset ovat vertailussa mukana, sitä vähemmän luotettava tulos on. Kone kertoo, kuinka suurta osaa kunnan annetuista äänistä tulos vastaa.

Testi on leikkimielinen, mutta sillä on tieteellinen pohja. Arvokysymykset on valittu tuottamaan tilastollisesti päteviä eroja oikeisto–vasemmisto- ja liberaali–konservatiivi-akseleille.

Antamiasi vastauksia ei tallenneta.