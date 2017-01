Jo viisi minuuttia liikuntaa voi edistää terveyttä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, liikutko riittävästi

Harrastat siis kevyttä kestävyysliikuntaa XX minuuttia ja lisäksi rankkaa kestävyysliikuntaa XX minuuttia viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittäviä lajeja XX. Tämä tarkoittaa, että liikut riittävästi. Onneksi olkoon! Sinun kohdallasi terveysliikuntasuositukset täyttyvätliikut melko hyvän määrän. Terveysliikuntasuositukset täyttyvät kohdallasi osittainet liiku viikottain niin paljon kuin terveysliikuntasuositukset suosittelevat.

Suositusten mukaan aikuisten tulisi harrastaa lihaskuntoa tai liikehallintaa kehittäviä lajeja kaksi kertaa viikossa. Jotta sinä pääsisit tavoitteeseen, sinun tulisi harjoittaa lihaskuntoa vielä XX viikossa. Lisäksi kestävyysliikuntaa tulisi harrastaa joko kevyesti 150 minuuttia tai rankasti 75 minuuttia viikossa. Jotta sinä pääsisit tavoitteeseen, sinun tulisi harjoittaa kestävyyskuntoa vielä XX minuuttia viikossa.Jotta sinä pääsisit tavoitteeseen, sinun tulisi harjoittaa lihaskuntoa vielä XX viikossa ja kestävyyskuntoa vielä XX minuuttia viikossa enemmän kuin nyt.

Kerrot olevasi XX-vuotias. Yli 65-vuotiaiden liikuntasuositus on muuten samanlainen kuin muillakin, mutta yli 65-vuotiaille suositellaan lihaskuntoa ja liikehallintaa 2–3 kertaa viikossa. Muille suositus on kaksi kertaa viikossa. Tällä suosituksen tekijät ovat halunneet painottaa lihasvoiman ja tasapainon tärkeyttä ikääntyvälle ihmiselle.

Liikunnalla on kiistattomat terveysvaikutukset. Se vähentää lihavuuden, masentuneisuuden, sydän- ja verisuonitautien ja aineenvaihduntasairauksien, kuten diabeteksen, riskiä.

”Suositukset pohjautuvat USA:n terveysministeriön vuonna 2008 julkaisemiin suosituksiin. Niiden taustalla ovat kyselytietoon perustuvat systemaattiset annos-vastetutkimukset eri sairauksien osalta”, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni UKK-instituutista.

Annos-vastetutkimus tarkoittaa tässä sitä, että tietyn verran liikkuneilla (=liikunta-annos) on ilmennyt muita vähemmän jotain tiettyä sairautta (=vaste). Liikunta siis auttaa tutkitusti pitämään sairaudet kurissa.

Sinun kohdallasi suositukset siis täyttyvät. Voit siis ajatella, että olet tehnyt voitavasi liikkumattomuuteen liittyvien sairauksien ehkäisyssä.

Kohdallasi liikuntasuositukset täyttyvät osittain. Kuulut poikkeukselliseen joukkoon: saat riittävästi lihaskunto- ja liikkuvuustreeniä, mutta harrastat riittämättömästi kestävyysliikuntaa. Yleensä tilanne on toisinpäin. Kestävyysliikuntaa on onneksi helppo lisätä.Harrastat riittävästi kestävyysliikuntaa, mutta lihaskuntoa ja liikkuvuutta harjoitat liian vähän. Tilanne on yleinen.

”Kestävyysliikuntaa on mahdollista saada riittävästi arjen askareissa, mutta lihaskunnon harjoittaminen vaatii enemmän osaamista”, Suni pohtii.

Kuntosali tai ohjatut liikuntatunnit eivät silti ole ainoa vaihtoehto, vaan lihaskuntoa ja esimerkiksi venyttelyä voi mainiosti treenata myös vaikka kotona.

Kerrot olevasi yli 30-vuotias nainen. Tällöin lihaskunnon treenaus olisi erityisen tärkeää. ”On järkyttävää, kuinka jo keski-iässä naisten tulokset lihaskuntotesteissä ovat paljon heikommat miehiin verrattuna. Nopeusvoima alkaa heikentyä kolmenkympin jälkeen, joten silloin viimeistään olisi hyvä kohta aloittaa lihaskuntoharjoittelu”, Suni sanoo.

Voima ja tasapaino ovat tärkeitä vanhana, ja treenaus kannattaa aloittaa ajoissa. Muuten vanhana kaatuu helpommin, ja jos reisilihaksissa ei ole yhtään voimaa, ei pääse edes tuolista itse ylös, Suni varoittelee.

Ymmärrettävä ongelma Sunin mukaan on, että kolmekymppisenä vanhuus tuntuu kaukaiselta. Monilla naisilla on tuolloin pieniä lapsia, joten muutakin tekemistä olisi kuin treenata vanhuutta varten.