Vaalikauden aikana pormestarille tulee vastaan lukuisia kysymyksiä, jotka eivät olleet tiedossa vaalien aikaan. Siksi on hyvä tietää, miten pormestarin arvomaailma vertautuu omaan arvomaailmaasi. HS:n vaalikoneessa on 10 kysymystä, jotka on laadittu yhdessä Helsingin Yliopiston tutkijoiden Tuomas Ylä-Anttilan ja Teemu Kemppaisen kanssa. Niiden perusteella sijoitimme ehdokkaat ja sinut oheiselle arvokartalle.