Petri Svahn tunki itseään kivuliaaseen teräskorsettiin 25 vuotta – nyt drag queen haluaisi opetella ”edes yhden oikean ammatin”

”Ihmiset eivät sitä tiedä, mutta kun dragit istuvat, ne istuvat muniensa päällä”, sanoo Petri Svahn, taiteilijanimeltään drag queen Kalkkuna.

Ja nyt hän on lopen kyllästynyt työhönsä.

Drag show saattaa näyttää kimallukselta ja glamourilta, mutta se merkitsee myös kipua. Ison miehen kehon tunkeminen teräskorsettiin ei ole herkkua.

”Kaksi tuntia ennen esiintymistä en syö enkä juo. Ainoastaan pieniä juomia, shotteja. Shotissa on sopivasti energiaa, potkua, eikä se vaikuta sisäkaluihin”, Svahn sanoo HS:n interaktiivisella videolla.

Paljon puhutaan ammatin vaihtamisesta kypsällä iällä, mutta harva on luopumassa niin harvinaisesta työstä kuin Svahn. Hän on yksi pisimpään Suomessa drag queenina esiintyneistä taiteilijoista: takana on jo 25 vuotta mekossa ja korkokengissä.

Nyt ura on on päättynyt. Edessä on ammatinvaihto.

”Mä haluaisin mennä kouluun. Opetella itselleni edes yhden oikean ammatin, joka olisi koulussa käyty", Svahn sanoo.

HS seurasi yhtä Kalkkunan viimeisistä keikoista drag queenina ja bingoemäntänä. Sen voit katsoa yllä olevalta videolta, joka on aivan uudenlaisen luku- ja katselukokemus Suomessa.

Interaktiivisen videon elementit voi avata koskettamalla nuoli-ikonia tai avautuvaa otsikkoa. Tuolloin avautuu tarinaa täydentäviä lisätietoja, jonka ajaksi videon katselu pysähtyy.

Lisäelementti suljetaan painamalla ruksia, jonka jälkeen tarina etenee videolla.

HS.fi:ssä julkaistaan kevään mittaan useita mullistavia interaktiivisia videoita. Uudenlaisessa juttukonseptissa nähdään muun muassa, kuinka nouseva rockmuusikko kamppailee mielenterveysongelmiensa kanssa ja miten 13-vuotias poika pelaa jääkiekkoa maajoukkueessa ilman toista kättä.

Aiemmissa osissa on tavattu monsteriauton kuljettaja, jonka esityksessä tapahtunut onnettomuus vei seitsemän ihmistä sairaalaan. Monsterimies -videon voit katsoa täältä. Vierailemme myös lemmikkieläinten krematoriossa, jonka omistaja Ilpo Hämäläinen tietää, että eläimen kuolema voi koskettaa enemmän kuin puolison menettäminen. Viimeinen palvelus -videon voit katsoa täältä.