Puiston vieressä oli Syyrian armeijan miehittämä tarkastuspiste, jonka sotilaat yrittivät auttaa hätää kärsiviä perheitä. Sotilaat antoivat Isralle ja tämän sisaruksille vähän ruokaa ja muutaman viltin, joihin he saattoivat yöllä kääriytyä.

Pakomatka oli pienille lapsille uuvuttava. Zamalkasta on matkaa Damaskokseen vain muutama kilometri, mutta matkanteko kesti kahdeksan tuntia. Äiti kantoi Israa sylissään koko pakomatkan.

Hotellissa oli paljon myös muita pakolaislapsia. He olivat lähtöisin kapinallisten keskuskaupungiksi kehittyneestä Homsista, jota Syyrian hallinto pommitti rajusti helmikuussa 2012.

Samaan aikaan kun Isra opetteli koulussa lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, toivo terroristien nujertamisesta alkoi todenteolla herätä.

Isran kuusivuotispäivien aikaan maaliskuussa 2017 Isis oli jo melkein karkotettu yhdestä tärkeimmistä tukikohdistaan, Mosulin kaupungista Irakissa. Alamäki kiihtyi kevättä ja kesää kohti, ja lopulta Isis savustettiin myös Raqqasta, järjestön pääkaupungista Syyriassa.

Sota ei kuitenkaan loppunut. Kun Isis oli nujerrettu, Turkki hyökkäsi Syyrian puolelle taistelemaan kurdijoukkoja vastaan.

Helmikuu 2018: Isis on lähes kadonnut kartalta, kurdeilla levittäytyneet idässä ja pohjoisessa, Syyrian armeija moukaroi jäljelle jääneitä kapinallisalueita.

Vuoden 2018 alussa huomio kiinnittyi jälleen Isran vanhoille kotikulmille, Damaskoksen kyljessä sijaitsevaan kapinallisalueeseen Itä-Ghoutaan. Syyrian armeija käynnisti Venäjän tuella pommitukset ja maahyökkäyksen, jotka tuhosivat muutamissa päivissä kokonaisia asuinalueita ja tappoivat satoja ihmisiä.

Pommitusten alla Itä-Ghoutassa oli jumissa arviolta 400000 siviiliä, mukaan lukien Isran isä ja isoäiti.

Torstaina 22. maaliskuuta 2018 Isra täyttää seitsemän vuotta. Hän on elänyt koko elämänsä sodan keskellä.

Syntymäpäivää juhlitaan perheen kesken viikonloppuna, kun lapset pääsevät kotiin sisäoppilaitoksesta. Äiti Raida Tglbi ostaa Isralle juhlapäivää varten uuden mekon. Isra on toivonut omaa puhelinta, mutta se on äidin mukaan liian kallis.

Isä Zuher Kasen al-Nahar ja isänäiti eivät pääse juhliin, sillä he ovat piiritetyssä Zamalkassa pommitusten keskellä. Isra ei muista isäänsä eikä mummiaan, mutta pelkää heidän puolestaan.

Hän on nähnyt isän vain pari kertaa sen jälkeen, kun äiti ja lapset pakenivat Ghoutasta.

Isra ikävöi Jordaniaan paenneita isoäitiään ja tätiään. Hän itse asuu sisarusten ja äidin kanssa edelleen kaksiossa, joka sijaitsee Mezze 86 -alueella Damaskoksessa.

Alueelle sataa säännöllisesti kapinallisten ampumia raketteja. Kun Isra leikkii kavereiden kanssa ulkona, heitä kalvaa koko ajan pelko, että mitä jos.

Äiti käy taas töissä ja Isra on toisella luokalla. Hän on reipas oppilas, joka tykkää piirtämisestä ja muovailuvahalla muovailusta. Vanhin sisko on jo päättänyt koulutaipaleensa.

Syyriasta on tullut maailman vaarallisin paikka lapsille. Arviolta kaksi miljoonaa lasta on vailla koulutusta. Pakolaisleireillä maan ulkopuolella tilanne ei ole sen parempi.

Syyriaan on syntymässä sukupolvi, joka ei ole koskaan käynyt koulua, tai joiden koulutie on ollut kuoppainen.

Äiti Raida toivoo, että lapset opiskelevat, jotta heidän elämänsä ei olisi yhtä raskasta ja vaikeaa kuin vanhemmilla.

Isra haluaa opiskella lääkäriksi, jotta hän voisi tarjota äidilleen helpomman elämän tämän vanhetessa. Äiti on nähnyt Isran mielestä riittävästi rankkoja aikoja ja uhrannut paljon lastensa eteen.

Isralla on myös yksi lähitulevaisuutta koskeva toive.

Toive on, että sota loppuisi.

Katso videosta alta, miten Isra laulaa elämästä sodan keskellä.

Sodassa kuolleiden määrään on laskettu tunnistetut tapaukset. Näiden lisäksi Syyrian sodassa oli maaliskuuhun 2018 mennessä kadonnut yli 160000 ihmistä. Pakolaisten määrään on laskettu UNHCR:n rekisteröimät syyrialaiset pakolaiset. Heidän lisäkseen Syyrian sisällä on yli 6,5 miljoonaa maan sisäistä pakolaista.

Karttalähteet: www.polgeonow.com, www.newsdeeply.com, Institute for the Study of War