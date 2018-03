Väärin diagnosoitu

”Ihmettelin, miten yksityislääkärin vastaanotto ei maksa mitään. Potilas sanoi, että no, tästä on tehty sellainen sisäinen sopimus, että kaikki saavat korvauksensa aikanaan, kun tämä juttu on oikeudessa voitettu”, Rellman sanoo. Hän kertoo olevansa valmis todistamaan asiasta valaehtoisesti.

Olen nyt vienyt päätökseen aivovammajuttuja noin 60 ja tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki päättyneet jutut ovat menestyneet joko tuomioistuimen päätöksellä tai sovinnolla. Menestys on ollut siten käsittämättömän hyvä. Tästä kuuluu kiitos ennen kaikkea neurologian dosentti Olli Tenovuolle, neurologian erikoislääkäri Helena Huhmarelle ja neurologian erikoislääkäri Jukka Turkalle ja Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskukselle, erityisesti kaikille neuropsykologeille.

”Tässä järjestelmälliseltä vaikuttavassa toiminnassa on huomattavia taloudellisia intressejä”, he kirjoittivat.

”Hän ei lainkaan kiinnitä huomiota siihen, että hänen potilaansa on voinut tapaturman jälkeen olla yhteyksissä jopa kymmeniä kertoja eri terveydenhuollon toimipisteisiin ilman, että hän on kertaakaan tuonut mitään muistiaukkoa esiin.”

”Olin aika neitseellinen, mutta kun luin ne ensimmäiset paperit, mietin heti, että mikä ihmeen juttu tämä on. Sitten huomasin, että tämä on ihan Validia-keskeinen juttu.” Tuomioistuimet alkoivat kallistua yliopistosairaaloiden neurologien näkemysten kannalle.

Näin Laukkanen itse kuvaili toimintaansa eduskunnan seminaarissa: ”Joudun haastattamaan kaikki Valviran asiantuntijat oikeuteen, puremaan heitä nilkkaan pari kolme tuntia, että osaako he nämä asiat vai eikö osaa, ja lopputulos on se, että he lähtevät häpeillen sieltä oikeudesta ulos.”

Laukkanen on sanonut, että hänen voittamiensa tapausten hintalappu vakuutusyhtiöille on noin 140 miljoonaa euroa. Hujalan mukaan luku on useita kymmeniä miljoonia euroja.

Validiassa pitkään työskennellyt neurologi, jolla on läheiset välit Olli Tenovuohon, Helena Huhmareen ja Vesa Laukkaseen. Turkka lähti Validiasta viime vuosikymmenellä sen jälkeen, kun ylilääkäri Aarne Ylinen oli puuttunut talossa harjoitettuun diagnostiikkaan. Turkka on pitänyt yksityisvastaanottoa, josta hän on lähettänyt potilaita ahkerasti Validiaan. Toiminut Laukkasen todistajana oikeudessa.

Kela kilpailuttaa parhaillaan rahoittamiaan palveluja, myös aivovammapotilaille järjestettävää kuntoutusta. Kela on päättänyt, että se ei enää jatkossa rahoita aivovammapotilaiden intensiivisiä kuntoutuskursseja. Käytännössä päätös koskee Validiaa, koska vain se on niitä järjestänyt.

HS:n haastattelemat sairaanhoitopiirien neurologit taas sanovat, että selitys ei ole uskottava, koska Validian diagnostiikka on ollut niin puutteellista ja poikkeavaa. Lisäksi he toteavat, että kuntoutuksessa käytettävä työkokeilu kuvastaa työelämän vaatimuksia paremmin kuin Validian poikkeuksellisen kuormittava kuntoutusjakso.

Yksi kiistakysymys koskee niin sanottuja diffuuseja aksonivaurioita. Ne ovat yleisin aivovammojen tyyppi, ja niistä on kyse liki jokaisessa Laukkasen asiakkaan kiistassa. Tavallinen aivoruhje tai verenvuodot näkyvät aivokuvissa hyvin. Diffuusi aksonivaurio taas on solutason vamma, joka itsessään ei näy aivokuvissa.

Huhmar ja Laukkanen kieltäytyivät toistuvasti haastattelusta. Molemmille tehtiin selväksi, että heillä on Journalistin ohjeiden mukainen oikeus tulla samanaikaisesti kuulluksi, koska he esiintyvät jutussa kielteisessä valossa.

Kriisi kärjistyi. Huhmaren läheisiä kollegoita irtisanotui. Silver sai lisää nimettömiä kirjeitä, joissa häntä vaadittiin eroamaan tai Validian sisäiset kiistat tuotaisiin julkisuuteen.

Heinäkuun alussa Ylen A-Studiossa esitettiin ohjelma, jossa Validiasta irtisanoutuneet Huhmaren läheiset työtoverit arvostelivat kovin sanoin vakuutusyhtiöitä ja Validian uutta johtoa.

Ohjelmassa valtion vakuutuslaitoksen Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen väitti, että Validiassa on tehty jopa satoja virheellisiä diagnooseja. Validiasta lähteneet kiistivät väitteen.

Syksyllä Validian hallitus päätti tilata ulkopuoliselta asiantuntijalta selvityksen siitä, mitä talossa oikein oli tapahtunut.

Puoli vuotta kestänyt selvitystyö valmistui helmikuussa. Se oli Validian hallitukselle kylmäävää luettavaa.

Selvityksen teki Taysin neurologian ylilääkäri, professori Jukka Peltola. Hän otti tarkasteluun kaikkiaan 117 potilastapausta vuosilta 2014, 2015 ja 2016, tietyiltä kuukausilta. Peltola tutki heidän potilastietonsa ja diagnoosinsa, samat paperit, jotka Validian lääkäreillä oli ollut käytössään.

Peltola jakoi tulokset kolmeen kategoriaan.

Selvästi vakavissa aivovammatapauksissa ei ollut huomautettavaa. Näitä tapauksia oli 70.

11 potilaan kohdalla tiedot olivat niin puutteellisia tai ristiriitaisia, ettei Peltola kyennyt arvioimaan, onko diagnoosi tehty asianmukaisesti. Joidenkin potilaiden tiedot olivat niin vähäiset, ettei Peltolan mukaan diagnoosia olisi voinut niiden perusteella edes tehdä. Monet olivat Huhmaren potilaita.

Peräti 36 potilaan kohdalla oli tehty virheellinen diagnoosi. Näissä tapauksissa diagnoosi oli muuttunut Validiassa lievästä aivovammasta vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi, ja se oli Peltolan selvityksen mukaan joko ”räikeässä ristiriidassa aikaisempien arvioiden suhteen” tai ”koko aivovamman olemassaolo on erittäin kyseenalaista ennakkotietojen perusteella”.

Virhediagnooseissa oli selkeitä yhdistäviä tekijöitä.

”23 virheellisistä arvioista oli saman neurologin, Helena Huhmar, tekemiä. Muita Validian lääkäreitä oli tässä ryhmässä vaihtelevasti, mutta näissä tapauksissa yhdistävänä tekijänä oli lähettävä lääkäri: suurimmassa osassa neurologi Jukka Turkka suoraan tai konsultaation kautta”, Peltolan selvityksessä sanotaan.

Virheellisissä diagnooseissa oli kyse samoista diagnostiikan ongelmista, jotka nostettiin esille jo vuonna 2015 Valviralle lähetetyssä kirjeessä. Ongelmana oli esimerkiksi diagnoosin pohjaaminen liiaksi potilaan omalle kertomukselle ja DTI-menetelmän käyttö.

Jos potilaan muistiaukko oli aiemmissa tutkimuksissa määritelty selkeästi, esimerkiksi 24 tunniksi, virhediagnooseissa muistiaukko saatettiin määrittää jopa kuukausien mittaiseksi.

Selvityksen mukaan lähtökohtana oli ”selvästi ajatus, että kaikki potilaan oireet liitetään aina suoraan oletettuun aivovammaan”.

Alkuperäisiin sairauskertomuksiin ja potilaiden muihin ongelmiin ei juuri kiinnitetty huomiota. Myös Helsingin, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden aivovammapoliklinikoiden perusteelliset arviot sivuutettiin kokonaan, tai niiden dokumentointi oli hyvin puutteellista. Vain Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toimineen Tenovuon arviot oli kattavasti dokumentoitu ja hyväksytty sellaisenaan.

Peltolan otannassa siis peräti 31 prosenttia kaikista diagnooseista oli virheellisiä ja 9 prosenttia epäselviä tapauksia.

Se on paljon, sanoo selvityksen tehnyt professori Jukka Peltola.

Validian hallituksen lääkärijäsen, fysiatrian ja kirurgian erikoislääkäri Mikko Kannisto pitää selvityksen tuloksia hyvin huolestuttavina. Kannisto sanoo, ettei hän aluksi uskonut itsekään väitteitä Validiasta.

Kannisto arvioi Peltolan selvityksen otannan pohjalta, että Validiassa on mahdollisesti tehty jopa 90 virheellistä diagnoosia vuosina 2014–2016. Näinä vuosina Laukkanen ei enää ilmeisesti ottanut uusia asiakkaita. Huhmar kuitenkin työskenteli Validiassa vuosina 2003-2009, 2010-2011 ja 2014-2017.

Kannisto myöntää, että Validiassa on mahdollisesti tehty vuosien varrella satoja virheellisiä diagnooseja. Tosin hän huomauttaa, että riippumatonta selvitystä vuotta 2014 edeltävältä ajalta ei ole tehty.

”Meillä on paljon korjattavaa tämän jäljiltä. Joudumme miettimään toimintaamme uusiksi. Potilaiden tutkiminen ja lausunnot tullaan tekemään entistä valvotummin.”

Kanniston mielestä joistain Validian lääkäreistä ja neuropsykologeista näyttää tulleen ikään kuin ”tarkoitushakuisia todistajia” Laukkaselle. Kannisto pitää hyvin ongelmallisena sitä, että Huhmar on lähettänyt potilaan yksityiseltä vastaanotoltaan Validiaan, arvioinut potilasta Validiassa ja antanut lausunnon potilaasta oikeudessa.

”Hän on ikään kuin osapuoli tässä koneistossa. Ei lääkäreitä ole tarkoitettu tällaiseen. Lääkäreiden pitäisi tehdä diagnostiikkaa ja hoitaa sen pohjalta potilaita.”, Kannisto sanoo.

Peltolan selvityksen tulos voi aiheuttaa suurta huolta ja epätietoisuutta potilaille. Moni voi kokea, että he ovat saaneet Validiasta hyvää hoitoa, kun heidän oireilleen on annettu selitys. Se ei tarkoita, että diagnoosi olisi oikea.

Validia ei ole tiedottanut potilaita siitä, että heidän diagnoosinsa on virheellinen tai kyseenalainen.

Yhtiö aikoo odottaa Valviran suositusta siitä, miten tilanteessa kannattaisi toimia. Valvontavirasto ei vielä kommentoi Peltolan selvitystä tai Validian tilannetta, sillä Valviran oma tutkinta Huhmaresta on kesken.

Monissa aivovammakiistoja käsitelleissä jutuissa potilaat ovat kertoneet oireistaan, hoidoistaan ja kamppailuistaan vakuutusyhtiöitä vastaan. Tässä jutussa ei. Haastattelu asettaisi potilaan kohtuuttomaan asemaan, koska hän joutuisi tavallaan puolustamaan omaa diagnoosiaan. Diagnoosi on terveydenhuollon asiantuntijan eli lääkärin, ei potilaan vastuulla. Yksittäisten potilaiden diagnooseihin liittyy usein myös herkkiä terveystietoja.

HS pyysi sen sijaan kommenttia potilaita edustavasta Aivovammaliitosta.

Puheenjohtaja Seppo Kantola sanoo, että liitto keskittyy nyt rauhoittelemaan jäsenistöään.

”Odotamme ja katsomme rauhassa, mitä tästä seuraa. Toivomme tietenkin, ettei tämä aiheuttaisi turhaa huolta ja hämmennystä. Jos diagnooseja lähdettäisiin tämän perusteella käymään uudelleen läpi, se olisi monenkin ihmisen kannalta katastrofaalista”, Kantola sanoo.

”Jos alkuvaiheen diagnoosi on tehty huonosti, niin totta kai se muuttuu [Validiassa]. Mutta täytyy miettiä onko siihen joku selitys, jos se muuttuu aina vakavammaksi kuin mitä se alun perin oli. Tietenkin on tärkeää, että potilas saa oikean diagnoosin ja oikeanlaista hoitoa.”

Onko se sitten suuri ongelma, jos erilaisista oireista kärsivä ja työkyvyn rajamailla oleva henkilö saa vakuutusyhtiöltä täyttä palkkaa vastaavan työkyvyttömyyseläkkeen?

Väärä aivovammadiagnoosi on vakava asia monellakin tapaa, sanovat HS:n haastattelemat neurologit.

Aidosti vakavista aivovammoista kärsivät ihmiset tarvitsevat avustajan ja kuntoutusta. Hoitajia ja rahaa on rajallisesti. Esimerkiksi Varsinais-Suomen seudulla alkaa olla jo pulaa neuropsykologeista, sanoo Rellman.

”Nimenomaan ne aivovammapotilaat, jotka oikeasti tarvitsevat apua, kärsivät tästä. Olen nähnyt tämän ihan käytännössä. Ja se on todella surkeaa”, hän sanoo. Toinen ongelma on se, että potilaiden todelliset ongelmat tai sairaudet jäävät hoitamatta. Esimerkiksi kroonistunutta kipua on mahdollista hoitaa ja palauttaa potilas siten työkykyiseksi.

Kolmas ongelma liittyy siihen, että potilaisiin on Validiassa iskostettu ajatus työkyvyttömyydestä, vaikka heillä olisi ollut todelliset mahdollisuudet kuntoutua takaisin työelämään. Potilaille on sanottu, etteivät he tule koskaan parantumaan.

HS:n haastattelemat neurologit sanovat, että moni heidän potilaansa on kokenut sen masentavaksi.

Myös Aivovammaliiton entisen toiminnanjohtajan Sirkku Lindstamin mukaan Huhmaren käyttö luennoitsijana lopetettiin aikanaan siksi, että hänen viestinsä oli potilaiden mielestä niin latistava.

Taysista juuri eläkkeelle jäänyt vastaava psykologi Marjatta Musikka-Siirtola kertoo potilaan luvalla kuntoutujasta, joka halusi palata takaisin työelämään.

Kuntoutussuunnitelma oli tehty ennen Validiaan menoa. Siellä Huhmar oli kuitenkin vakuuttanut potilaalle, että tämä on pysyvästi työkyvytön. Potilas päätyi tekemään kaksi väitöskirjaa ja kouluttautumaan uuteen ammattiin samalla, kun hän nosti työkyvyttömyyseläkettä.

Validian tapauksesta herää ilmeinen kysymys.

Miksi?

Asianajajan tehtävä on ajaa asiakkaansa etua. Siitä hänelle maksetaan. Verotietojen mukaan Vesa Laukkasen verotettavat tulot vuosina 2005–2016 olivat keskimäärin liki 182 000 euroa vuodessa. Ansiotulojen osuus oli 131 000 euroa.

Laukkanen voi toisaalta sanoa, että hän on toiminut pienen ihmisen asialla suuria yhtiöitä vastaan.

Miksi sitten lääkärinvalan vannoneet neurologit ovat ryhtyneet Laukkasen luottolääkäreiksi? Hekin ovat saaneet rahapalkkioita aivovammajuttuihin liittyvistä lausunnoista ja oikeusjutuissa todistamisesta. Raha tuskin on ollut se suurin syy. Kyse voi olla myös empatiasta.

Ainakin he ovat halunneet pitää potilaidensa puolta.

Oman tien kulkijoita, ehdottomia, poikkeuksellisen itsevarmoja. Useiden HS:n haastattelemien neurologien mukaan Huhmar, Turkka ja Tenovuo tuntuvat ajattelevan, että he ja vain he ymmärtävät potilaiden oireiden todellisen syyn.

Tenovuo on yksi Suomen kokeneimmista aivovammalääkäreistä. Hänellä on myös vaikuttava tutkijaura. Hän ei ole vältellyt konflikteja. Vuonna 2007 Tenovuo joutui jättämään aivovammojen Käypä hoito –suositusta valmistelleen ryhmän puheenjohtajuuden ja koko ryhmän, koska erimielisyydet muiden lääkäreiden kanssa kasvoivat suuriksi.

Huhmar ei juuri käy lääkärikunnan tilaisuuksissa, eikä hän keskeisestä roolistaan huolimatta ole koskaan esiintynyt julkisesti aivovammakiistoissa.

Validian hallituksen jäsen Mikko Kannisto on pohtinut paljon sitä, mitä oikein on tapahtunut. Hän sanoo uskovansa, että lääkäreiden ajatuksena on ollut tehdä hyvää potilaille. Diagnooseja on kuitenkin alettu valjastaa ikään kuin etuuspäätöksien tueksi.

”On ehkä mielletty, että se on osa sitä hyvää, mitä tuotetaan tässä kuntoutuksen osana. Sitten toiminta on lähtenyt viiraamaan”, Kannisto sanoo.

”Missään tapauksessa sosiaalietuuksien ajamisen takia ei saa liioitella tai harhaanjohtaa. Se, että meistä tulee osapuolia näissä oikeudenkäynneissä, haittaa vakavasti perustehtäväämme.”

Tilanne kuvastaa Kanniston mielestä äärimmillään dilemmaa, joka lääkärillä aina on. Lääkäri on potilaansa hyvää ajava henkilö, hän sanoo.

”Mutta ei potilaansa asianajaja.”

Neurologi Olli Tenovuo: Validiassa tapahtui ”vallankaappaus”, kritiikki on yliampuvaa

Asianajaja Vesa Laukkanen ja neurologi Helena Huhmar kieltäytyivät haastatteluista. Sen sijaan neurologit Olli Tenovuo ja Jukka Turkka puhuvat HS:lle siitä, mistä Validian vyyhdissä heidän mielestään on kyse.

Turkka sanoo, ettei hän ole huomannut Validian toiminnassa mitään epäasiallista. Hän lisää, ettei ole huomannut myöskään kiistaa neurologikunnan sisällä. Turkka uskoo, että potilaat saavat asiallista hoitoa ympäri maan niin yliopistosairaaloissa kuin Validiassa.

Olli Tenovuo

Tenovuon kommentit ovat jyrkempiä. Hän sanoo lähettäneensä Validiaan uransa aikana yli 500 potilasta. Nyt se on kuitenkin lähes loppunut, koska hän ei enää luota laitokseen. Tenovuon mielestä Validiassa on tapahtunut eräänlainen ”vallankaappaus”.

Tenovuo sanoo pitävänsä Huhmarea ja muita entisiä Validian lääkäreitä ja neuropsykologeja kohtaan esitettyä kritiikkiä ”pääosin aiheettomana ja vähintäänkin yliampuvana”.

Kun Tenovuolle yksilöi Huhmarta ja Validiaa kohtaan esitettyä arvostelua, hän sanoo, että kaikki arvostelu ei ole ollut täysin aiheetonta.

”Ei savua ilman tulta. Itse asiassa varoitin heitä, että älkää ainakaan liioitelko vammojen seuraamuksia”, Tenovuo sanoo.

”Olen kuullut validialaisten suusta, että he ovat laittaneet asiakirjoihin asiat ehkä pikkaisen voimakkain sanakuvauksin, koska he tietävät, että vakuutusyhtiöt kuitenkin vetävät aina alaspäin. Mikä on totta, mutta se on silti tyhmää, koska he ovat viime kädessä ampuneet itseään jalkaan.”

Aivovammakiistat ovat olleet julkisuudessa jo 2000-luvun alkupuolelta. Laukkasen ja hänen luottolääkäreidensä vastapuolena ovat yleensä olleet vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääkärit.

Vakuutusyhtiöillä on aivovammatapauksissa huomattava rahallinen intressi. Siksi HS keskittyi haastattelemaan lähes yksinomaan yliopistosairaaloiden lääkäreitä. He ovat pääsääntöisesti hyvin kriittisiä Laukkasta ja hänen luottolääkäreitään kohtaan.

Elokuussa 2017 Lääkärilehdessä julkaistiin 22 lääkärin allekirjoittama teksti. Neurologit ja neurokirurgit kertoivat Lääkäriliiton ja neurologikunnan pyrkineen jo vuosien ajan vaikuttamaan epäasialliseen toimintaan. Lääkäreiden mielestä ongelmien taustalla ei ole hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden välinen väittely tai diagnooseihin liittyvä koulukuntaero – vaan erityisesti aivovammojen ylidiagnostiikka. Allekirjoittajien joukossa ei ollut vakuutuslääkäreitä.

Viime vuosien aikana yhteisymmärrystä on etsitty useissa eri lääkärikunnan tilaisuuksissa, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta. Olli Tenovuo kirjoitti Lääkärilehden kolumnissa vuonna 2016, että aiemmin aivovammakiistojen jakolinja meni vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden välillä, mutta viime vuosina neurologikunnassa on tapahtunut ”ennennäkemätön kahtiajako”.

HS:n haastattelemien neurologien mielestä termi kahtiajako ei kuvaa todellisuutta.

”Ei ole kyse mistään oppiristiriidasta, vaan siitä, että kaikki eivät noudata yleisesti hyväksyttyjä periaatteita”, sanoo Tyksin neurotoimialueen johtaja, lääketieteen professori Risto Roine.

Husin osastonylilääkäri Sari Atulan mielestä asetelma on kärjistäen se, että on kolmesataa neurologia ja kourallinen niitä, jotka edustavat toista kantaa. Olli Tenovuo arvostelee kovasanaisesti lääkärikollegoidensa osaamista. Hänen mukaansa aivovammojen Käypä hoito -suositukset ovat laadullisesti heikentyneet, vaikka lääketiede on kehittynyt.

Tenovuon mielestä vakuutusyhtiöitä lähellä olevat lääkärit ovat käyneet häntä, Huhmarea, Turkkaa ja Validiaa vastaan myös ”propagandasotaa”. Tenovuon mukaan osa neurologikuntaa on saatu uskomaan, että pieni ryhmä ihmisiä diagnosoi aivovammoja holtittomasti.

”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. En tunne itseäni mitenkään toisinajattelijaksi tuolla maailmalla niiden kanssa, jotka näiden asioiden kanssa työkseen painivat”, Tenovuo sanoo.

Tenovuon ja Turkan mielestä vakuutusyhtiöt pyrkivät tietoisesti epäämään korvauksia vakavan aivovamman saaneilta potilailta.

Vakuutuslääkärijärjestelmä on saanut jo pitkään osakseen kovaa arvostelua, ja sen muuttamisesta on vireillä lakialoite. Yhtiöt tekevät bisnestä, ja ne tekevät myös virheitä.

HS:n haastattelemat yliopistosairaaloiden neurologit löytävät järjestelmästä ongelmia. Ainakin vakuutusyhtiöiden pitäisi perustella paremmin ja avoimemmin korvauspäätöksiään.

Vaikeiden aivovammojen kohdalla vakuutusyhtiöt ovat välillä hilanneet vamman haitta-astetta alaspäin.

”Joskus näin on käynyt. Yleensä on riittänyt se, että olen tehnyt uuden lausunnon, jonka keskeinen sisältö on ollut se, että höpö höpö, haitta-aste on tämä ja sillä selvä”, sanoo Hatanpään sairaalan ylilääkäri Jari Honkaniemi.

Vakavankin aivovamman korvauksista voi syntyä riitaa, jos potilas on saanut aivovamman vakavassa liikenneonnettomuudessa. Tällöin aivovamman diagnosoiminen saattaa alkuvaiheessa jäädä retuperälle, kun lääkärit keskittyvät potilaan muihin vammoihin. Tästä syystä uudessa Käypä hoito -suosituksessa kiinnitetään erityistä huomiota alkuvaiheen diagnostiikkaan.

”Olen itsekin joutunut tekemään vakuutusyhtiöille lausuntoja siitä, että potilaalla on vakava aivovamma ja hän tarvitsee neuropsykologista kuntoutusta, kun ne eivät ole myöntäneet rahoitusta”, sanoo Taysin erikoislääkäri Johanna Rellman, joka kertoo tehneensä vakuutusyhtiöille lausuntoja vain virkansa puolesta. Hän ei ole saanut niiltä rahaa.

Myös muita ongelmia löytyy: osa lääkäreistä esimerkiksi sanoo, että vakuutusyhtiöt saattavat liian herkästi vedota potilaan masennushistoriaan selittävänä tekijänä oireille. Useampi lääkäri sanoo, että vakuutusyhtiöt suhtautuvat liian torjuvasti tapaturman aiheuttamien stressiperäisten oireiden hoidon rahoittamiseen. Tällaisia oireita voi syntyä myös lievän aivovamman jälkeen.

Ylipäänsä lievien tai keskivaikeiden aivovammojen kuntoutuksen rahoittamisesta tulee välillä turhaa vääntöä vakuutusyhtiöiden kanssa, kertoo Taysin toimialuejohtajana toiminut Suvi Liimatainen.

”Varsinkin lievän aivovamman diagnoosi saattaa olla ongelmallinen. Lievä aivovamma voi pitkittyä eri syistä, joita emme aina tiedä. Joskus vakuutusyhtiöt saattavat hylätä kuntoutuksen rahoittamisen kolmen kuukauden jälkeen”, Liimatainen sanoo.

Korjattavaa siis löytyy.

HS:n haastattelemat yliopistosairaaloiden neurologit, Tenovuo poislukien, eivät kuitenkaan tunnista ajatusta, että vakuutusyhtiöt kieltäytyisivät maksamasta vakavan aivovamman saaneille ihmisille oikeutettua korvausta.

Lääkärit myös puolustavat järjestelmää, jossa vakuutuslääkäri arvioi korvausta ja esittää sitä vain asiakirjojen pohjalta, potilasta näkemättä. Tällä turvataan potilaiden objektiivinen kohtelu, he sanovat.

Tyksin ylilääkäri Risto Roine sanoo, että julkisuudessa on syntynyt vakuutuslääkäreistä vääristynyt kuva.

”Kyllä heitäkin tarvitaan. On mieletön ajatus, että hoitava lääkäri saisi päättää potilaalle kuuluvat etuudet. Niiden tulee perustua objektiivisiin kriteereihin.”