Äidiksi voi tulla vahingossa tai hedelmöityshoitojen avulla, mutta onni lapsesta on kaikille yhteinen. Valokuvaaja Sabrina Bqain kuvasi erilaisia suomalaisia äitejä. Heidän joukossaan on kolme keskenmenoa kokenut äiti, teiniäiti, adoptioäiti, kaksien kaksosten äiti sekä vankilassa asuva äiti.

Rauni Eskelisellä on kahdet kaksoset. Lapsilla on ikäeroa vajaat neljä vuotta. Kuvassa Ansa, Akseli, Rauni, Elmo ja Eemeli. ”Arki kaksien kaksosten kanssa on opettanut roppakaupalla tehokkuutta. Kaikkiin pieniinkin askareisiin pitää erikseen varata aikaa. Aika vain yhden lapsen kanssa kerralla on harvinaista luksusta. Itsessäni huomaan sen muutoksen, että huolehdin nykyään kaikesta enemmän.”