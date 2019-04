Game of Thronesin viimeinen kausi alkaa maanantaina. Kuusi jaksoa, joiden jälkeen yksi kaikkien aikojen suurimmista tv-tapauksista päättyy. Sarjan näyttelijät kertovat tässä jutussa, millaista Game of Thronesin tekeminen on ollut kahdeksan kauden ajan.

Jos GoT jostain tunnetaan, niin yllätyksellisistä juonenkäänteistä. Kuka tahansa voi kuolla. Sarjan käsikirjoituksia vartioidaan kuin valtionsalaisuuksia. Innokkaat fanit joko yrittävät löytää paljastuksia kaikin keinoin tai koittavat välttää niitä kuin ruttoa. Paljastuksia on muuten tässäkin jutussa. Tuotanto on joutunut viemään salailun ihan omalle tasolleen. Maisie Williams (Arya Stark) ja Sophie Turner (Sansa Stark) kiroilevat salailua. ”M: Se on ollut helvettiä.



S: Se on painajainen.



M: Meille kaikille annettiin muistoksi kuvakäsikirjoitus kohtauksestamme, joka oli Davidin ja Danin lemppari (showrunnerit David Benioff ja D.B. Weiss). Minun on ihan helvetinmoinen spoileri. He sanoivat, että sinun täytyy pitää se piilossa kahdeksan kuukautta. Pidin sen paketissa.





S: Minun on ollut seinällä! Pidin joulujuhlat ja se oli seinällä, minun viimeinen kohtaukseni Game of Thronesissa ikinä, laitoin sen seinälle eikä kukaan edes huomannut sitä!



M: Minun oli piilossa portaiden alla.



S: Hyvä tyttö, hyvin tehty.



M: Kämppäkaverini katsoo sarjaa ja hän ei halunnut kuulla mitään spoilereita. Sanoin, että okei sitten ei kannata katsoa tätä, koska se on spoileri. Hän sanoi, miksi kerroit siitä, nyt haluan nähdä sen. ” Joe Dempsie (Gendry) kertoo kuinka näyttelijät yrittivät itsekin välttyä spoilereilta viimeiseen asti. ”Muistan kun käsikirjoitukset tulivat mailissa. Olimme Belfastissa, jossa meillä oli läpiluku. Olin kuntosalilla ja katselin puhelintani, ettei olisi tarvinnut nostella painoja. Sain viestin. Samaan aikaan kaikkien puhelimet alkoivat soida ja kaikki alkoivat toistella ’käsikset tulivat’. Kaikki lopettivat, mitä olivatkin tekemässä. Whatsapp-ryhmässä sovittiin ettei puhuta mitään mistään. Kukaan ei halunnut spoilereita.” Näyttelijät ovat joutuneet pitämään salaisuuksia myös perheenjäseniltään. Liam Cunninghamin (Davos Merenverto) tytär ei todellakaan halunnut paljastuksia. ”Perheeni ei halua tietää. Jätin ennen käsikirjoituksia lojumaan sinne tänne ja tyttäreni huusi ’Laita ne vittu pois!’ Hän on über-nörtti ja kaikissa some-kanavissa. Kun kausi lähestyy, hän sulkee kaikki kanavat, ettei hän näkisi mitään vahingossakaan. Olen niin tyytyväinen kun viimeinen jakso on esitetty. Ei vittu sentään tarvitse enää yrittää pitää salaisuuksia. Olisin surkea CIA:ssa.”

Sarjan kuvaukset ovat olleet valtava operaatio. Sarjaa on kuvattu monessa maassa samaan aikaan. Joe Dempsie kertoo, että tuotannon koko laittoi oman työn uudenlaiseen mittakaavaan. Kuvauksissa ei olekaan kaiken keskipiste. ”Näyttelijänä on tottunut siihen, että kaikessa on kyse minusta. GoT:ssa pitää osata omat repliikit. Mutta samaan aikaan on valtava taistelu käynnissä ja lohikäärmeitä lentää yläpuolella. On 10 miljoonaa yhtä tärkeää tai tärkeämpää asiaa kuin minä.” Kuvauksia tehtiin usein vaikeissa olosuhteissa, kertoo Iain Glenn (Jorah Mormont). ”Kaikki joutuivat jossain vaiheessa käymään läpi vaikeita kokemuksia. Kaikki ovat olleet kylmissään, märkänä ja mudassa tekemässä 12 tunnin päiviä. Se yhdistää. Se pitää käydä läpi ja sen jälkeen mennään yhdessä oluelle tai viinille.” Rory McCann (Hurtta Clegane) joutui näyttelemään palovamma-arpea esittävä proteesimaski kasvoillaan. Se aiheutti omanlaisiaan ongelmia. ”Hikoilin kuvauksissa monta tuntia. Jonkun piti yleensä puhkaista maski, että hiki pääsi valumaan kulmakarvojen yli. Ei kovin miellyttävää. Kun ulkona oli 20 astetta pakkasta, yritin välillä lämmitellä teltassa ja aloin tietysti hikoilla. Sitten kun menin takaisin ulos, proteesimaskin alla oli yhtäkkiä jääkimpale.” Jacob Anderson (Harmaa mato) kertoo, kuinka pitkät kuvaukset olivat toisinaan rankkoja, mutta joskus näyttelijät vain joutuivat odottamaan vuoroaan. ”Yhtenä yönä katsoin ehkä kymmenen jaksoa Simpsoneita. Mietin, että tässä minulle maksetaan siitä, että katson Simpsoneita. Ulkopuolella joku tekee kovasti töitä.” Juonittelevaa Varysia esittävä Conleth Hill muistelee, miten hyvä henki kuvauksissa oli. ”Muistan kuinka Peter Dinklage huokasi kerran. Kysyin mikä on vikana ja hän sanoi, ’Pitää mennä hiusten värjäykseen.’ Se oli isoin valitus, jonka kuulin koko sarjan aikana. Aidosti, oli ilo työskennellä.”





Game of Thronesin yksi poikkeuksellinen piirre on ollut myös sen iso ensemble-näyttelijäjoukko. Sarjalla on ollut viisi päänäyttelijää alusta asti, mutta kaiken kaikkiaan keskeisiä hahmoja on parikymmentä. Yksi päänäyttelijöistä on ollut tanskalainen Nikolaj Coster-Waldau, joka esittää Jaime Lannisteria. Hän muistuttaa, että näyttelijät eivät olleet töissä sarjassa ympäri vuoden, vaikka niin katsojat ehkä ajattelevat. ”Ihmiset puhuvat kuin olisimme olleet tässä koko elämämme. Yleensä kaudessa tehdään töitä kaksikymmentäviisi päivää. Toisella kaudella kuvasin seitsemän päivää. Sinä vuonna tein myös kolme elokuvaa. Ulkoapäin se on iso juttu, mutta omassa työelämässäni se ei ole ollut välttämättä isoin asia.” Joe Dempsie kertoo miten hahmoon syventyminen oli hyvin erilaista, kun se tapahtui lyhyinä jaksoina useiden vuosien aikana. ”Sarjassa on keskushenkilöt, joiden silmien kautta tapahtumat nähdään. Heidän ympärillä on henkilöitä tarinan laidoilla. Olen usein näytellyt aika intensiivisiä rooleja, joissa mennään syvälle ja tehdään tiiviisti viisi viikkoa kuvauksia. GoT:ssa olen avannut hahmoa pikkuhiljaa ja löytänyt siitä lisää piirteitä vuosien varrella. Hahmon löytäminen on vaikeaa, kun sitä saa tipoittain.” Conleth Hillilla oli helppoa. ”En kuvannut koskaan kolmea viikkoa taisteluita. Se oli aina vain yksi iltapäivä, vähän kuittailua ja sitten kotiin. Ressukat seisoivat mudassa kolme viikkoa. Laitoin hatun päähän, lähdin kotiin ja kiitin kaikesta ihanasta rahasta.”

Näyttelijöiden vuosiin mahtuu hauskoja sekä vaikeita hetkiä. Gemma Whelan (Yara Greyjoy) muistelee kohtausta, jossa Yara ja Theon tapaavat Daenerysin kuudennella kaudella. ”Emilian [Clarke, Daenerys] kanssa oli jostain syystä tosi vaikeaa saada käteltyä oikein. Se oli hänestä niin hauskaa, että hän repeili koko ajan. Se tarttui ja kaikki vaan nauroivat. Jouduimme ottamaan monia ottoja emmekä vaan meinanneet saada selvää siitä, miten meidän pitäisi laittaa kätemme.” Veijarimaista Bronnia esittävä Jerome Flynn muistelee hetkeä aseenkantaja Podrickia esittävän Daniel Portmanin kanssa kuudennella kaudella. ”Puhumme kohtauksessa Danielin kanssa siitä, että Nikolaj on Briennen kanssa teltassa. Sanon, ‘sinullahan se taikakalu on’. Kohtaus oli jo kuvattu, kun ohjaaja Mark Mylod pyysi minua tekemään vielä yhden hupioton. Samalla kun sanoin repliikin tartuin Dania haarovälistä. Hänen katseensa oli… no sellainen, että sitä ottoa lopulta käytettiin. Se oli hauskaa.” Melisandrea esittävällä Carice van Houtenilla oli yksi erityisen raskas kohtaus. Seitsemännen kauden kohtaus Varysin kanssa kuvattiin kuusi viikkoa sen jälkeen, kun van Houten oli synnyttänyt tyttärensä. ”Oli surrealistista mennä töihin niin pian. Synnytys tehtiin keisarinleikkauksella, enkä toipunut kauhean helposti. Se oli vaikeaa, sillä kuvauspaikka oli vuorenrinteellä, eikä sinne ollut helppo päästä. Mietin, että tämä naurettavaa, mitä minä teen täällä? Olisi ollut kiva olla lämpimässä studiossa.”

Taistelukohtauksissa Game of Thrones on ollut uranuurtaja. Kausi kaudelta sarja on venyttänyt rajoja siinä, mitä televisiossa on tehty ja nähty. Liam Cunningham kertoo, että äpärien taistelu kuudennella kaudella oli kovaa työtä. ”Sanoin Kit Haringtonille, kun lähestyimme taistelun kuvauspaikkaa ensimmäisenä päivänä: ’Tässä tarvitaan helvetin isoa huumorintajua.’ Kuvasimme 20 minuutin jaksoa kaksikymmentäviisi päivää. Se oli todella rasittavaa. Mutta mitä rasittavampaa se on, sitä paremmalta se näyttää. Se voi olla tosi masentavaa, on kylmää, liukasta, hevosia, mutaa, miehiä juoksemassa miekat käsissä. Nauramalla siitä selviää, nauramalla itselleen ja omalle surkeudelleen.” Gemma Whelan kertoo, miten taisteluiden kuvaaminen oli fyysisesti hankalaa, mutta hauskaa. ”Panssari on niin voimaannuttava. Se saa minut tuntemaan olevani roolihahmoni. Mutta siinä taisteleminen on epäkäytännöllistä. Kädet eivät oikein liiku. Se on nahkaa, tai no – en halua sanoa muovia, joten sanotaan hyvin laadukasta muovia. On vaikeaa, on tosi kylmää, kädet eivät oikein toimi. Se on haastavaa ja kömpelöä, mutta se saa näyttämään hyvältä, mitä tarvitaan, että saadaan se otos, joka halutaan.” Norjalainen Kristofer Hivju (Tormund) kertoo, miten vuosien myötä taistelukohtausten koreografia on kehittynyt, kun näyttelijät, stunt-miehet ja kuvausryhmä ovat oppineet tuntemaan toisensa paremmin. ”Viimeisillä kausilla teimme liikeaakkoset. Emme suunnitelleet taisteluita etukäteen, vaan meillä oli seitsemän harjoiteltua liikettä. Jos minä teen näin, sinä kaadut noin. Sitten me vain annoimme mennä, ilman valmisteluja. Sellaisen turvallisuuden voi rakentaa vain vuosien työllä. Se näyttää todelliselta, koska se on todellista.”

Vuosien myötä sarjan näyttelijöistä on tullut isoja tähtiä. Vuosia kestänyt sarja on vaikuttanut heidän yksityiselämäänsä. Emilia Clarken ja Peter Dinklagen tapaiset tähdet tunnistetaan joka paikassa. Nikolaj Coster-Waldau kertoo vaatimattomasti vain yhdestä mukavasta tapauksesta. ”Olin New Yorkissa kahden tyttäreni kanssa. Löysimme pienen delin, menimme perälle istumaan ja söimme. Tarjoilija tuli sanomaan, että saimme ilmaisen aterian, koska Kuninkaansurmaaja on kaupungissa. Se oli herttaista." Hahmojen edesottamuksista syytetään joskus näyttelijöitäkin. Jerome Flynnin postinkantaja otti tiukasti kantaa sarjan tapahtumiin ja tuli siksi maailmankuuluksi. ”Kun ammuin lohikäärmettä viime kaudella, postinjakajani sanoi yhtenä aamuna: ‘En puhu sinulle.’ Hän oli ihan vakavissaan. Kerroin tarinan haastattelussa pari vuotta sitten ja se levisi mediassa ympäri maailmaa. Postinjakaja oli lopulta tosi iloinen kuuluisuudesta.” Sarjan kasvaessa näyttelijöiden palkkiot ovat myös kasvaneet. Se on tietysti vaikuttanut heidän elämäänsä, kertoo Conleth Hill. ”Raha auttaa. Voi valita töitään miten haluaa. Rahan ansiosta pystyin hoitamaan äitiäni kymmenen vuotta.”