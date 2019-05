Vuonna 2050 Helsingin seudulla asuu kaksi miljoonaa ihmistä. Työpaikkoja on yli miljoona. Jo joka kolmas suomalainen asuu pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2050 Helsingin seudulla asuu kaksi miljoonaa ihmistä. Työpaikkoja on yli miljoona. Jo joka kolmas suomalainen asuu pääkaupunkiseudulla. Tässä jutussa pääset hyppäämään tulevaisuuteen: näet, mihin uusia koteja halutaan rakentaa ja miten täällä liikutaan.

Mikä Mal?

Uudet väylät ja asuntorakentaminen liittyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen Mal 2019 -suunnitelmaan. Osa niistä on jo päätetty rakentaa, mutta monet tarvitsevat vielä taakseen päätöksen ja rahaa.

Mal 2019 on 14 kunnan ja valtion yhteinen jättiprojekti. Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus hyväksyi suunnitelman keväällä. Seuraavaksi se otetaan tarkasteluun hallitusneuvotteluissa. Tässä artikkelissa oletetaan, että suunnitelma toteutuu.

Suunnitelman aikajänne ulottuu vuoteen 2050 asti ja se asettaa seudun kehitykselle selvät tavoitteet. Suunnitelman mukaan jo seuraavan kymmenen vuoden aikana Helsingin seudulle rakentuu noin 16 500 asuntoa vuodessa. Asuntorakentamisen jänne suunnitelmassa on vuoteen 2040.

Olennaista suunnitelmassa on, että sen keskeinen tavoite on liikenteen hiilidioksidipäästöjen roima lasku. Tätä edellyttävät niin Euroopan komissio kuin Valtioneuvosto.

Komissio on asettanut Suomen päästövähennystavoitteeksi 39 prosenttia vuoden 1990 tasosta, mutta valtioneuvosto on tiukempi: sen mukaan pyrkimys on, että vuonna 2030 liikenteen päästöt ovat enää puolet siitä mitä ne olivat vuonna 2005. Helsingin seudulla liikenteen päästöt leikataan puoleen.

Mal-suunnitelmassa näihin tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti rakentamalla tiivistä kaupunkia raiteiden varsille ja pyrkimällä ohjaamaan ihmiset yksityisautoilun parista joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Kruunusillat

Asuntohankkeiden edistämisessä raiteilla on erityisasema. Seuraavaksi pääset tutustumaan tarkemmin Kruunusiltoihin ja Laajasalon pikaraitiotiehen. Samalla näet, kuinka asuminen keskittyy yhä tiiviimmin raiteiden varrelle.

Kruunusilloilla saa pikaratikan lisäksi kulkea pyöräilijät ja jalankulkijat.

