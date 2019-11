Tuomas Uutela ja Ilkka Mannikainen pitävät lentämisestä niin paljon, että he matkustavat Helsingistä edestakaisin vaikka vain käydäkseen vessassa jonkin maan lentokentällä. He harrastavat lentopisteiden keräämistä ja bisnesluokassa ja loungeissa istumista. Tässä jutussa he kertovat, mikä huvikseen lentämisessä viehättää ja miten siihen voi olla varaa ja näinä ilmastonmuutoksen aikoina myös pokkaa.

Sonia El Kamel HS, teksti

Aku Isotalo HS, kuvat ja video

Tuomas Uutela ja Ilkka Mannikainen kävelevät tottuneesti Helsinki-Vantaan priority-turvatarkastuksen läpi.

He asettavat ainoat matkatavaransa metalliritilöitä pitkin kulkeviin harmaisiin muoviastioihin. Uutela riisuu selästään mustan reppunsa. Mannikainen kaivaa taskuistaan puhelimensa ja lompakkonsa.

Tavaraa on vähän. Tällä matkalla ei viivytä kauaa.