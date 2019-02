Syötä HS:n Kalevala-koneeseen sana – saat tekoälyn kirjoittaman runon

HS:n runokone on neuroverkko, joka yrittää matkia Kalevalan runotyyliä.

Suomalaisen DAIN Studios -yhtiön kehittämä runokone valmistaa salamannopeasti kokonaan uuden kalevalaisen runon, kun siihen naputtelee aloitussanan. Neuroverkossa toimivan tekoälyn trokeinen tetrametri näyttää Elias Lönnrotin kynän jäljeltä.

Syötä sana alle, niin saat runon. Aloitussanan pitää löytyä kansalliseepoksestamme Kalevalasta.

Mutta siis: uudisluomukset ovat silkkaa koneälyä, eivät kansan parista 1800-luvulla kerättyjä.

”Runot ovat luotu käyttäen rekursiivista neuroverkkoa, joka on yksi koneoppimisen malli”, DAIN Studiosin Pekka Ahtonen selittää.

Neuroverkko hyödyntää edellisten sanojen esiintymisyhteyttä ja ennustaa sen perusteella aina todennäköisimmän seuraavan sanan.

”Tätä prosessia toistamalla voidaan muodostaa kohtalaisen vakuuttavan oloisia runoja”, Ahtonen sanoo. ”Neuroverkko on koulutettu käyttäen koko Kalevalaa opetusmateriaalina.”

Kalevalaan kuulumattomia sanoja koneeseen on turha naputella, ei rumia eikä kauniitakaan.

Lisäksi sanan pitää olla siinä muodossa kuin se esiintyy Elias Lönnrotin luomuksessa. Toisin sanoen kone ei tunnista esimerkiksi sanaa maailma, mutta jo maailmoilla tuottaa tuloksen, ja juuri tällaisia vastaavia ehdotuksia kone myös tarjoaa käyttäjälleen.

DAIN Studios on liikkeenjohdon konsultointiin keskittyvä yritys. Sen erikoisala on digitalisaation strategiat. Toisin sanoen kyse on siitä, miten asiakaan olemassaolevia tietomassoja pystyttäisiin käyttämään liiketoiminnan tehostamiseen. Mitään taiteellisia pyrkimyksiä runokonehankkeeseen ei liity.

DAIN Studiosin Pekka Ahtonen tuntee ihan omakohtaisesti:



”Isoisäni isä oli yksi Väinämöisen kasvomalleista Gallen-Kallelalle”, hän kertoo.



Mikään erityinen Kalevalan tuntija Ahtonen ei ole.



”Mutta pitihän kansalliseeposta päästä tietenkin kokeilemaan neuroverkossa opetusaineistona.”



DAIN Studios esittelee Kalevala-runokonettaan Gallen-Kallelan museossa tänään torstaina klo 14. ja 15.