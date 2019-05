Kesäkuussa 1950 syntynyt prinsessa Anne on puettu tiukaksi kääröksi, jota pitelee äiti prinsessa Elisabet. Isoveli prinssi Charles on vajaa 2-vuotias. Perhe on matkalla kuninkaallisen perheen Skotlannin-kotiin Balmoreliin. Matka taittuu kuninkaallisella junalla. Kuva on otettu syyskuussa 1950.