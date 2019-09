Ministerillä on harmaa puku. Ministerin kengännauha on mennyt solmuun. Ministerillä on liian pitkä solmio. Ministerillä on liian suuri puku. Ministeri on mies.

Valokuvaaja Sakari Piippo työskenteli viransijaisena valtioneuvoston kansliassa vuonna 2015. Hänen tehtävänsä oli kuvata hallituksen tiedotustilaisuudet. Niissä puhuttiin maahanmuutosta, Kreikan taloudesta, hallintorekisterilaista, sotesta.

Piippo otti viralliset kuvat. Niissä kaikki näytti sellaiselta kuin piti, vakavalta ja asialliselta. Mutta aina toisinaan hän tarkasteli hallituksen ministereitä myös toisella tavalla, rajasi kuvaan vain osan kasvoista tai pelkän solmion tai kädet tai kengännauhat. Otti kuvan niin läheltä, että nenäkarvat näkyivät.

Kun Piipon vähemmän viralliset kuvat julkaistiin Raha-automaattiyhdistyksen digilehdessä ja Suomen Kuvalehdessä, valtioneuvoston kansliassa hermostuttiin. Seurasi keskustelu siitä, saako työajalla otettuja kuvia julkaista muualla, olisiko Piipolla pitänyt olla sivutoimilupa ja oliko Piippo työntekijänä epälojaali. Työnantajalla oli tästä eri näkemykset kuin Piipolla, mutta lopulta se jätti asian sikseen.

Tapahtumat saivat valokuvaaja Piipon (s. 1981) pohtimaan poliittista valtaa Suomessa. Miltä valta näyttää, mitä rituaaleja siihen liittyy.

Hän ryhtyi kuvamaan kunnanvaltuustojen tuntien mittaisiksi venyviä kokouksia eri puolilla Suomea. Pukumiehiä, harmaita päitä, villaneuleita, puupanelointeja, talvikenkiä, vaakunoita kunnantalojen seinillä. Arkista puurtamista loisteputkivalojen alla.

Ja äänestyskoppeja. Niitä, joista valtaa jaetaan.

Sakari Piipon valokuvanäyttely Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä on esillä Valokuvataiteen museossa Helsingissä 13. syyskuuta — 5. tammikuuta. Kuvista koottu valokuvakirja (Kosmos) ilmestyy 10. syyskuuta.

Sakari Piippo, kuvat

Anu Nousiainen HS, teksti

Lilli Korhonen HS, verkkotaitto

JULKAISTU 7.9.2019 © Helsingin Sanomat