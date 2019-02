Kolmosten heittomäärä ja onnistumisprosentti ovat kuitenkin nousseet viime kaudesta. Markkasen osumatarkkuus on parempi kuin muun muassa Golden State Warriorsin Klay Thompsonilla ja Houston Rocketsin James Hardenilla.

”Laurin pallonkäsittelytaidot ovat takamiestasolla, ja hän on hyvä kolmen pisteen heittäjä. Heitto lähtee niin korkealta ja teknisesti nopeasti, että sitä on todella vaikea puolustaa”, Antti Koskelainen sanoo.

”Lauri on lisännyt korille ajon monipuolisuutta, röyhkeyttä ja fyysisyyttä. Se maailma ei ole vielä valmis, mutta en näe mitään syytä, miksei kehittyisi tästä eteenpäinkin.”

Markkanen on nelospaikan pelaaja, joka pystyy pelaamaan lähellä koria mutta myös levittämään peliä. Puolustuksen on pakko ottaa huomioon hänen kykynsä heittää kolmosia, jolloin Markkanen pystyy hyökkäämään koria kohti ohi vastaan ryntäävän puolustajan.

”Nyt hän on 213-senttinen hyvä pallollinen pelaaja, joka osaa harhauttaa pallon kanssa ja mennä oikealta tai vasemmalta ohi. Hän on kehittynyt paljon kahden NBA-kauden aikana ja pystynyt jalostamaan korille ajamisen taitoa.”

”Lauri pelasi nuorena takamiehenä ja sai tuoda palloa ylös. On toimittu todella hienosti ja fiksusti, ja sillä on ollut valtava merkitys siihen, mitä nyt NBA:ssa näemme.”

”Lauria ei juuri lähetetä hyökkäyspään levypalloihin. Se on monisyinen pelistrateginen asia, mutta sieltä voisivat levypallotilastot parantua.”

Chicagon tulevaisuuden avainpelaajiin kuuluva Markkanen on osoittanut pystyvänsä taistelemaan jo aiempaa tasapäisemmin NBA:n isojen pelaajien kanssa korin alla, mutta kehitys on vielä kesken.

”Iso kysymysmerkki yliopistoaikana oli levypallopeli. Lauri on siihen haasteeseen pystynyt vastaamaan. Hän ottaa levypalloja mutta pystyy toki olemaan vieläkin parempi levypallopelaaja.”

Markkanen on näyttänyt päämäärätietoisuuttaan ja kehittymisen paloaan hankkimalla omien sanojensa mukaan peräti kahdeksan kiloa lihasta avauskauden päättymisen ja uuden kauden alun välissä.

”Lauri pystyy pysäyttämään pelaajia eri pelipaikoilla. Lauri on nopeajalkainen ja pystyy rakentamaan seinää hyökkäävän pelaajan eteen.”

”Lauri on mainettaan parempi puolustaja”, Koskelainen sanoo.

Markkasen suurimmaksi vahvuudeksi ohi fyysisten ominaisuuksien Koskelainen nostaa henkisen kapasiteetin ja intohimon. Urheilumaailma on täynnä esimerkkejä virtuooseista, joiden suurin heikkous on löytynyt kaikkein tärkeimmästä paikasta: korvien välistä.

Markkasella ei henkisellä puolella ongelmia ole, vaan hän kulkee määrätietoisesti kohti unelmaansa.

”Tämä on Laurin ylivoimaisesti isoin vahvuus. Ei hän olisi niin hyvä heittämään tai taitava pallon kanssa, jos hänellä ei tätä piirrettä olisi. Kaikki on sisäisen intohimon kautta tullutta.”

Vahvan debyyttikauden kruunasi kutsu tulokkaiden tähdistökentälliseen, ja toisella kaudella hänet valittiin nousevien tähtien tähdistöotteluun. Markkanen on sanonut tavoitteekseen esiintyä varsinaisessa All Stars -ottelussa.

Riittävätkö sisäinen palo ja fyysisten sekä henkisten ominaisuuksien yhdistelmä sitten tekemään Markkasesta todellisen tähden maailman kovimmassa koripallosarjassa?

”Kysymys potentiaalin rajoista täytyy viedä koripallon ulkopuolisiinkin asioihin. Hän on hyväkäytöksinen, katsoo silmiin ja brändää itseään eettisen kulutuksen lähettiläänä. Hänessä on paljon cooliutta, johon ihmiset haluavat samaistua. Hän on tosi hyvä roolimalli kenelle tahansa.”

”Kukaan ei voi tietää, mihin kaikki riittää ja mitä vuoren huipulta löytyy. En näe, että olisi mitään esteitä huipun saavuttamiselle. On tahtoa, intohimoa, kunnianhimoa, kykyä pitkäjänteisyyteen ja taitoa näyttäviin suorituksiin”, Koskelainen sanoo.

NBA on viime vuosina siirtynyt egojen kamppailusta kohti joukkuepelaamista. Tämä sopii Koskelaisen mukaan Markkasen kaltaisille pelaajille, jotka ymmärtävät oman roolinsa.

Todelliseksi supertähdeksi nousuun on siis kaikki edellytykset, mutta yksi ominaisuus saattaa silti hidastaa nousua kirkkaimpaan valokeilaan. Markkanen on nimittäin yhdysvaltalaisen näkemyksen mukaan edelleen ”liian hyvä joukkuepelaaja”, eli hän saisi olla itsekkäämpi.

”Jokainen ymmärtää sen, ettei kukaan tule puolestasi tekemään koreja tai ottamaan vastuuta ja roolia. Lauri on hyvällä tiellä, vaikka puheita on paljon, että vastuuta pitäisi ottaa enemmän. Täytyy muistaa, että Lauri on vasta 21-vuotias.”

Niin, vasta 21-vuotias. Uran huipun saavuttamiseen on vielä vähintään 5–7 vuotta aikaa, ja taivalta kannattaa seurata. Se on suomalaisessa koripalloilussa ainutlaatuinen.