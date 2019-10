Kuuntele, mitä Sakari Lauriala ajatteli, kun hän sairauskohtauksen saatuaan valmistautui kuolemaan. Ja sitten suuntasin mieltäni kiitolliseen mieleen, että melko rikkaan elämän olen tässä saanut kokea. 00 : 00 / 00:00

Viilipytty

Sakari Lauriala, 40, on se mies, joka on työkseen selittänyt omaisille kaikkien viime vuosien suuronnettomuuksien tapahtumien kulkuja. Hän on ollut mukana niin Turun puukkoiskun, Raaseporin tasoristeysonnettomuuden kuin Kuopion bussiturman omaistyössä. Elokuussa Lauriala sai aivoinfarktin nyrkkeilykehässä ja alkoi toimia kuin olisi töissä.

Petteri Ala-Kivimäki HS, teksti

Outi Pyhäranta HS, kuvat ja videot