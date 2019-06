Petteri Lahtela pujottaa vasempaan etusormeensa sormuksen, joka näyttää aivan tavalliselta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Sormus mittaa erilaisilla antureilla ja sensoreilla muun muassa Lahtelan leposykettä, sykevälivaihtelua, kehon lämpötilaa ja sitä, kuinka paljon hän liikkuu.

Taikasormus

Antti Tiainen HS, teksti

Pekka Fali, kuvat

Petteri Lahtela on innoissaan sormuksesta. Hän voi aamuisin katsoa sormukseen liittyvästä sovelluksesta, miten hän on yönsä nukkunut: paljonko oli syvää unta, paljonko kevyttä ja paljonko REM-unta. Sen mukaan miten hyvin keho on palautunut, sovellus ilmoittaa numerolla Lahtelan valmiustason. Hän voi suunnitella päivän tekemisensä valmiustason mukaisesti. Sovellus myös suosittelee, milloin Lahtelan kannattaa käydä illalla nukkumaan.

Kun Petteri Lahtela saapui HS:n haastatteluun, hän oli nukkunut edellisenä yönä vain hiukan yli viisi tuntia. Sovellus huomautti, että lyhyet unet vaativat veronsa. Sovellus antoi asteikolla 0–100:aan Lahtelalle valmiustasoksi 71.

Tältä sovellus siis näytti Lahtelan kännykän ruudulla, kun haastattelu alkoi:

Lahtelalla on toinenkin syy olla sormuksesta innoissaan. Hän keksinyt ja kehittänyt sen. Ei yksin, mutta yhtenä oululaisen Oura Healthin perustajista, sen ensimmäisenä toimitusjohtajana ja nykyisenä innovaatiojohtajana.

Oura-älysormusta on myyty yli 100 000 kappaletta. Yhtiön liikevaihto voi nousta tänä vuonna noin 25 miljoonaan euroon, ja siihen ovat sijoittaneet niin tietokoneyhtiö Dellin perustaja Michael Dell kuin näyttelijä Will Smith.

Oura löytyy jopa Britannian prinssi Harryn sormesta, mistä nousi viime syksynä melkoinen kohu.

Lahtela oli pilkkimässä keväthangella synnyinseudullaan Posiolla vuonna 2012, kun hänen serkkunsa Kari Kivelä lähetti tekstiviestin. Kivelä kertoi irtisanoutuneensa, ja kysyi Lahtelalta, mitä he nyt alkaisivat tehdä yhdessä.

Insinööriserkuksilla oli muhinut idea yrityksestä, ja Kivelä uskoi hyvän ystävänsä olevan valmis uuteen seikkailuun.

Se oli alkusysäys Oura Healthille, ja se perustettiin seuraavana vuonna.

Lahtela oli aiemmin työskennellyt yhtiössä, joka kehitti tietojärjestelmiä terveydenhuoltoon, lähinnä kroonisten eli hitaasti kehittyvien ja pitkäaikaisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Hän oli päässyt tapaamaan lääkäreitä ja muita alan asiantuntijoita erityisesti Britanniassa.

Petteri Lahtela.

”Teema oli alkanut kiehtoa. Miksi ihmisillä kehittyy kroonisia sairauksia? Miten niitä voi ennaltaehkäistä?”

Hän uskoi, että olisi löydettävissä uusia toimivia keinoja, joilla estää esimerkiksi diabetesta kehittymästä.

Kivelän irtisanoutumisen jälkeen serkukset alkoivat perehtyä asiaan toden teolla yhdessä Lahtelan pitkäaikaisen ystävän, fyysikko Markku Koskelan kanssa.

He kävivät läpi tutkimuksia, tutkivat markkinoita ja olivat jatkuvasti yhteyksissä toisiinsa.

”Enemmän ja enemmän alkoi nousta esille, että uni ja palautuminen voisivat olla ratkaisu.”

Yhtiön perusti lopulta viisikko, kun mukaan tulivat Nokia-taustaiset Lapin yliopiston tutkija Ashley Colley sekä viestintätehtävissä työskennellyt Virpi Tuomivaara, joka on myös Lahtelan puoliso.

Petteri Lahtela ja Virpi Tuomivaara Oura Healthin Oulun pääkonttorissa. Yhtiöllä on nykyään toimistot myös Helsingissä, Berliinissä ja San Franciscossa.

Lahtelan työsarkaan kuului alkuvaiheessa testata kaikkea mahdollista puettavaa teknologiaa, jota käytetään itsensä mittaamiseen, kuten sykevöitä ja aktiivisuusrannekkeita.

Hän halusi oppia laitteista kaiken mahdollisen. Pahimmillaan Lahtela poltti kylkensä vesikelloille käytettyään sykevyötä kolme viikkoa yötä päivää.

Silloisissa puettavan teknologian laitteissa oli Lahtelan mielestä yksittäisiä hyviä ominaisuuksia, mutta useimmat niistä olivat hankalia käyttää, epätarkkoja tai eivät sopineet pitkäaikaiseen käyttöön.

”Eikä missään niissä huomioitu unen laatua ja palautumista.”

Lahtelan ja kumppaneiden havainto oli selvä: sykevyö ei sopinut pitkäaikaiseen ja jatkuvaan mittaamiseen, eikä ranteesta mittaamalla puolestaan saanut riittävän tarkkaa dataa.

Monien sovellusten hyöty puolestaan rajoittui siihen, että niillä pystyi laskemaan vain omat päivittäiset askeleensa, eli lähinnä tarkkailemaan, tuleeko 10 000 askelta täyteen vai ei.

Ouralaiset halusivat kehittää tuotteen, jonka avulla ihmiset voisivat oppia ymmärtämään sitä, kuinka heidän kehonsa reagoi heidän elämäntapoihinsa, miten päivittäisillä valinnoilla voi vaikuttaa uneen ja palautumiseen sekä millä valinnoilla oman tilanteensa pystyisi tarvittaessa muuttamaan.

Lisäksi laitteen piti olla pieni, vesitiivis, tuntua mukavalta ja akun kestää pitkään, jotta laite pysyisi käyttäjän mukana koko ajan eikä sitä hylättäisi pian alkuinnostuksen jälkeen.

He pohtivat jopa korvanappia. Sitten Koskela keksi purkaa osiin pulssioksimetrin. Se on laite, joka mittaa pulssin ja veressä olevan hapen määrää sormenpäästä.

”Huomasimme, että saamme hyvää signaalia sormesta, mutta tietenkään mittalaite ei voinut olla mikään klipsi sormenpäässä.”

He olivat jo hylkäämässä ajatuksen sormuksesta, koska jokainen sormus täytyy tehdä kunkin asiakkaan sormeen sopivaksi. Tuomivaara kysyi kuitenkin, eikö sormuksen voisi kiinnittää samalla tavalla kuin hiussoljen, jossa on pitkät limittäin asettuvat piikit.

Hän rohkaisi serkuksia yrittämään, ja niin sormus alkoi hahmottua. Lopulta yhtiö päätyi kuitenkin tekemään sormuksia kahdeksassa eri koossa.

Petteri Lahtela piirsi ensimmäisen version sormuksesta kesäkuussa 2013. ”Se on hyvin insinöörimäinen, eikä miellyttänyt ollenkaan Karia. Yksi Karin intohimo on korusuunnittelu, jota hän on tehnyt muun työnsä ohessa jo useita vuosia. Luonnokseni innosti hänet piirtämään, eli teki tehtävänsä”, Lahtela kertoo. Kari Kivelä teki Lahtelan käsin piirtämästä kuvasta version tietokoneella elokuussa 2013. Tuolloin yksi nimivaihtoehto oli vielä Sparkle eli suomeksi säihke. Ensimmäisessä toimivassa sormuksessa, jossa mittaus tapahtui sormesta, elektroniikka ei mahtunut vielä sormuksen sisään. Ouralaiset kutsuvat kolmatta versiota sormuksesta mökkiprotoksi, koska siinä on hiukan kuin harjakatto. Mökkiproto oli ensimmäinen, jossa elektroniikka oli saatu mahtumaan sormuksen sisään. Tämä sormus on kerran varastettu, mutta saatu takaisin. Neljäs versio sormuksesta alkoi jo näyttää hiukan siltä, millaisena sitä ruvettiin myöhemmin myymään. Teollinen muotoilija Harri Koskinen ja hänen tiiminsä tulivat mukaan suunnittelemaan sormusta kesällä 2014. Ensimmäisen sormuksen muotoilun he tekivät Ouran Kari Kivelän kanssa. Kuudes versio sormuksesta oli vihdoin valmis myytäväksi kuluttajille. Oura julkaisi toisen tuotantoversion eli tällä hetkellä myynnissä olevan sormuksen kasvuyritystapahtuma Slushissa vuonna 2017. Sormuksesta on nykyään kolme erilaista mallia, joista jokaista on kolmea eri väriä. Kuvan malli on Heritage Stealth.

”Emme ole tähän mennessä keksineet mukavuudeltaan ja tarkkuudeltaan sormusta parempaa mittalaitetta, eikä sen potentiaalista ole hyödynnetty vasta kuin pieni osa”, Lahtela toteaa.

Sormissa on hyvää esimerkiksi se, että jokaisessa niistä sykkii kämmenpuolella kaksi valtimoa.

Ouran päämarkkina on alusta asti ollut Pohjois-Amerikka, jossa itsensä mittaaminen on ollut suosittua jo pitkään. Ouran sovelluskin toimii ainoastaan englanniksi.

Ensimmäiset Ouraan sijoittaneet olivat suomalaisia, mutta yhtiö ryhtyi alusta asti metsästämään rahoittajia Yhdysvalloista, eli Kalifornian Piilaaksosta kuten startup-yrityksillä on tapana.

Kesken ruuhkavuosien Lahtela ja Tuomivaara alkoivat tehdä Kaliforniaan viikkojen mittaisia pitchaus- eli myyntipuhereissuja mahdollisille sijoittajille sekä tutustumaan entistä tarkemmin puettavien laitteiden markkinoihin.

Heidän kaksi tytärtään olivat silloin alle kymmenvuotiaita ja mukana matkoilla. Tuomivaara piti kotikoulua päivisin, mutta monesti tytöt kulkivat mukana teknologiamessuilla ja -konferensseissa – ja joskus jopa sijoittajatapaamisissa.

Pariskunnan lapsia ihasteltiin, mutta oululaiseen startupiin ei suhtauduttu yhtä innokkaasti. Lahtelan mukaan siihen oli kolme pääsyytä.

1. Suurin osa sijoittajista ei ollut kiinnostunut yhtiöstä, joka pyrkii ensisijaisesti rakentamaan laitteistoa eli hardwarea. Sen sijaan he olivat kiinnostuneita ohjelmistoyhtiöistä, siis softwaresta.

2. Yhdysvaltalaiset rahastot eivät sijoittaneet tuohon aikaan yhtä paljon maailmanlaajuisesti kuin nykyään. ”Olimme heidän mielestään jostain perähikiältä, koska olimme suomalaisia.”

3. Konsepti ei vaikuttanut uskottavalta. ”Miksi ette tee rannelaitetta, miksi pitää olla sormus, he kyselivät.”

”Avasimme satoja ovia, ja nenä meni lyttyyn, kun meidät kuvaannollisesti työnnettiin pois”, Lahtela muistelee.

”Joukkoon mahtui todella ylimielisiä sijoittajia, jotka olivat niin täynnä itseään, ettei samaan huoneeseen mahtunut. Silloin turhautti. Mutta kai se kuuluu asiaan tavata erilaisia ihmisiä, ja jokaisesta tapaamisesta oppii aina jotain.”

Kuumottavin hetki pitchauskiertueilla sattui elektroniikka- ja kodinkoneketju Best Buyn parkkipaikalla keväällä 2014.

Serkuksilla Lahtela ja Kivelä oli prototyyppi sormuksesta mukanaan ensimmäistä kertaa. Sitä oli tarkoitus esitellä amerikkalaissijoittajille.

Kun kaksikko käveli Best Buyhin katsomaan, miten kilpailijoiden tuotteet ovat siellä esillä, he jättivät ”naiiveina suomalaisina” tavaransa vuokra-auton takakonttiin. He ehtivät nähdä, kuinka varkaat veivät sieltä heidän reppunsa ja pakenivat autolla paikalta.

”Varttia myöhemmin joku vanhempi nainen soitti ja kysyi, oletko sinä Petteri Lahtela? Onko sinulla laukku hukassa?”

Varkaat olivat kelpuuttaneet vain läppärit. Reput, joista toisessa oli sormuksen prototyyppi, he olivat heittäneet tienpientareelle.

Lopulta Lahtela ja kumppanit saivat vakuutettua oikeita ihmisiä kuten 23andme-geenitestausyhtiön perustaneen biologi Linda Aveyn.

”Kun tällaiset ihmiset rupesivat tekemään esittelyjä muualle, ovet olivat heti auki, pääsi suoraan asiaan ja meidät otettiin todesta. Piilaaksossa vakuuttavuus tulee siitä, että saa vaikuttuneeksi jonkun, jolla on tarpeeksi näkyvyyttä ja uskottavuutta. Sillä tavalla tämä lähti rakentumaan.”

Ensimmäisen myyntiversion sormuksesta ouralaiset esittelivät Launch-festivaalilla San Franciscossa keväällä 2015. Ensimmäisen myyntiversion sormuksesta ouralaiset esittelivät Launch-festivaalilla San Franciscossa keväällä 2015. Kun ouralaiset olivat saaneet sormuksensa esiteltyä Launch-festivaalilla, he poseerasivat ryhmäkuvassa:

Kun ouralaiset olivat saaneet sormuksensa esiteltyä Launch-festivaalilla, he poseerasivat ryhmäkuvassa. Ylärivissä Ouran tiedejohtaja Hannu Kinnunen (vas.), teknologia- ja muotoilujohtaja Kari Kivelä sekä Virpi Tuomivaara ja Petteri Lahtela. Alarivissä Ouran operaatiomanageri Markku Hooli sekä Tuomivaaran ja Lahtelan tyttäret.

Sen jälkeen sormuksen ovat ostaneet esimerkiksi useat urheilijat, lääkärit ja teknologia-alan vaikuttajat, jotka ovat levittäneet sanaa ja kokemuksiaan.

”Kun tällaiset kaverit kertovat toisille Ourasta, niin eihän meidän tarvitse tehdä siinä mitään.”

Ouran ympärille on tosiaan kertynyt hypeä, joka huipentui viime syksynä, kun brittimedia bongasi prinssi Harryn sormessa Ouran uusimman version. Se ylitti uutiskynnyksen ympäri maailman, mutta ouralaisia tapaus ei yllättänyt.

”Tunnemme prinssi Harryn lääkärin erinomaisen hyvin. Hän on suositellut sormusta niin prinssi Harrylle kuin monelle muullekin asiakkaalleen. Hänen kauttaan olemme myös saaneet prinssi Harrylta viestin, että älkää puhuko minun sormuksestani, vaan puhukaa sormuksesta siinä valossa, miten tämä voi auttaa nuoria aikuisia parantamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.”

Joka tapauksessa uutiset sormuksesta kymmenkertaistivat kävijöiden määrän Ouran kotisivuilla ja viisinkertaistivat sormusten myynnin, Lahtela kertoo.

Oura on mainostanut sormustaan vain pienimuotoisesti isän- ja äitienpäivien yhteydessä sekä järjestänyt ennakkotilauskampanjoita.

”Ei meillä ole ollut edes mahdollisuutta mainostamiseen. Kaikki tuotannosta saatavat sormukset menevät siihen, että saamme toimitettua tilaukset, jotka asiakkaamme ovat verkkokaupassa tehneet.”

Ouran sormuksia joutuu edelleen odottamaan keskimäärin lähes kuukauden, vaikka joitakin malleja voi saada nykyään jo päivissä.

Valtaosan sormuksista tekee yksi maailman suurimmista sopimuslaitevalmistajista, yhdysvaltainen Sanmina Haukiputaalla sijaitsevassa tehtaassa. Tehtaan omisti ennen Nokia.

”Tähän asti emme ole voineet kuvitellakaan, että valmistus tapahtuisi jossain muualla kuin Suomessa.”

Tuotanto vaatii erikoisosaamista muun muassa siksi, että elektroniikka ja akku pitää valaa sormuksen kuoren sisään matalassa lämpötilassa ja paineessa.

”Tuotantoprosessi on Ouran patentoima.”

Yhteensä yhtiö on tehnyt parisenkymmentä patenttihakemusta.

Ouralla on Oulun pääkonttorissaan ”minitehdas”, jossa testausinsinööri Iida Paksuniemi tarkistaa sormusaihioiden laatua.

Laatuvaatimuksemme on todella korkea. Laitteen pitää olla kuin koru. Matkapuhelinlaatu ei riitä. Sijoittajiltamme Yhdysvalloista tulee toki jatkuvasti painetta siihen, että suhteessa tuotantomääriin yksikkökustannusta pitäisi pystyä pienentämään.”

Eli sormuksia pitäisi pystyä valmistamaan nykyistä halvemmalla, ja samalla tuotantoa on laajennettava Suomen ulkopuolelle, jotta yhtiö pystyy vastaamaan sormusten kysyntään.

”Mutta yksittäisen tuotteen myyminen on koko ajan kannattavaa.”

Perusmallit sormuksesta maksavat runsaat 300 euroa ja timantilla varustettu kallein malli yli tuhat euroa.

Yksityistä rahoitusta Oura on nostanut noin 18,5 miljoonaa euroa, ja toistaiseksi yhtiö on tehnyt tappiota jokaisena toimintavuotenaan. Tappio on seurausta siitä, että yhtiö panostaa kasvuun.

Uusia työntekijöitäkin Oura on palkannut viime yhdeksän kuukauden ajan keskimäärin yhden viikossa. Tuotannossa työntekijöitä on runsaat 50, mutta he eivät ole suoraan Ouran palkkalistoilla.

Oura on edelleen kansainvälisesti pieni tekijä puettavan teknologian ja itsensä mittaamisen alalla. Vaikka kasvuvauhti on kova, yhtiön arvion mukaan kokonaismarkkinoiden kasvu on vielä nopeampaa.

Siksi tuotantoprosessia pitää kehittää nyt ja haalia voittoa vasta tulevaisuudessa.

Lahtela on myös varma, että kaikkia Ourassa mukana olevia yhdistää se, että he haluavat olla mukana tekemässä jotain merkityksellisestä – ja sille Lahtela itse on omistautunut.

Vuosi sitten hän siirtyi toimitusjohtajan paikalta innovaatiojohtajaksi.

Lahtelan oma jaksaminen alkoi olla rajoilla. Hän halusi viettää enemmän aikaa perheensä kanssa ja keskittyä sijoittajien kanssa neuvottelemisen sijaan siihen, mikä häntä innostaa.

”Tasapaino omassa elämässä on minulla tärkeysjärjestyksessä hyvin korkealla. Minulle ei riitä, että saarnaan muille, miten pitää elää. Elän myös niin kuin saarnaan.”

Juuri siihen Ourakin pyrkii Lahtelan mukaan tarjoamaan apua: miten tasapainottaa ura, perhe, terveys, ystävät ja muut vastuut elämässä.

Nykyään laite alkaa kahden viikon jälkeen esimerkiksi hahmottaa, mikä on kunkin käyttäjän luontainen vuorokausirytmi ja antaa vinkkejä sen pohjalta.

Sormus säilyy lähi­tulevaisuudessakin Ouran laitteena, mutta Lahtela haluaa, että yhtiö saisi kehitettyä ratkaisuja ja tuotteita, jotka voisi integroida osaksi erilaisia terveydenhuollon palveluita.

”Koko yritys olisi silloin enemmän palvelu- ja ohjelmistopohjainen kuin se on tällä hetkellä.”

Tähän suuntaan vieviä hankkeita on jo vireillä jo useampia. Oura on päässyt mukaan kliinisiin tutkimuksiin, joissa unenlaadun ja palautumisen tarkkailulla on merkittävä rooli.

Tutkimuksia on käynnistymässä muun muassa diabeteksen kehittymiseen, tulehdukselliseen suolistosairauteen nimeltä Crohnin tauti ja stressiin liittyviin tutkimuksiin.

Erityisen innoissaan Lahtela on tutkimuksesta, jossa seurataan tuhatta raskaana olevaa naista vuoden ajan.

”Joillakuilla kehittyy jokin sairaus, kuten diabetes, tulee raskausmyrkytys tai raskauden jälkeinen masennus. Voimme alkaa nähdä, mitkä polut johtavat niihin, eli mitkä signaalit alkavat muuttua sinä aikana ja mitkä muutokset korreloivat minkäkin asian kanssa.”

Ouran panos tutkimuksiin on tietenkin tutkittavien pitkäaikainen ja jatkuva seuranta, jossa ollaan Lahtelan mukaan lääketieteessä ja terveydenhuollossa vasta alkutaipaleella.

Samalla Oura saa käyttöönsä muuta tietoa tutkimuksista. Tietojen avulla se taas voi kehittää sormuksensa mittaamaa dataa käyttäjille merkittävämmäksi.

Jos Lahtelan toiveet toteutuvat, näin lopulta löytyy myös niitä uusia tapoja estää kroonisia sairauksia syntymästä.

JULKAISTU 27.6.2019, © Helsingin Sanomat