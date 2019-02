"I’m young and beautiful and oh so natural"

Kaikki alkaa aina jostain. Monien musiikkityylien alkupistettä on nykyisin lähes mahdotonta jäljittää, koska ne ovat mukautuneet epämääräisesti aikojen saatossa. Myös suomiräpin alkupisteestä on kiistaa, mutta jonkinlainen alku on silti löydettävissä.

Yleisen mielipiteen mukaan se on vuonna 1983 ilmestyneellä Art of Breeding -kokoelma-albumilla julkaistu kappale I'm Young, Beautiful and Natural: historian ensimmäinen suomalainen hiphop-kappale. Kappaleen esittäjä on General Njassa And His Lost Division.

Suomi ei ollut räpin syntymässä kovin paljon maailmaa perässä. Rap-musiikki oli alkanut kehittyä Yhdysvalloissa 1970-luvulla soulin, funkin ja diskon yhdistelmästä. Yksi historian ensimmäisistä rap-kappaleista on vuonna 1979 julkaistu Sugarhill Gangin Rapper’s Delight. Suurin osa suomalaisista tuntee Njassan parhaiten Radio Cityn ja Radio Helsingin toimittajana sekä Levyraadin juontajana, ei räppärinä. Se ei ole ihme, koska historiallisen kappaleen tekemisen jälkeen Njassa ei ole koskaan palannut räpin pariin.

Noin seitsemän minuuttia pitkä, lähes psykedeelinen kappale ei edusta sellaista musiikkia, joka nykyisin tulee mieleen räpistä puhuttaessa. Riimejä on vain vähän, eikä kokonaisia räppisäkeistöjä, eli räppikielellä versejä, ole ollenkaan. Englanniksi tehdyn kappaleen lyyrinen anti koostuu lähinnä kappaleen nimen toistamisesta sekä satunnaisesti välihuudahduksista.

Njassa itse on myöhemmin kertonut pitävänsä kappaletta ennemmin elektrofunkkina ja musiikillisena kokeiluna, mutta rap-kappaleen kriteerit se täyttää ainakin löyhästi. Taustalla soi rytmikäs biitti, johon Njassa puhuu päälle. ”I’m the rapmaster”, Njassa räppää kappaleen aikana, eikä ironiaa ole kovin vaikeaa löytää.

Ilmestyessään Njassan kappale ei ollut minkäänlainen hitti, eikä se nostanut tuolloin vielä aivan aluillaan olevaa rap-musiikkia yleisempään tietoisuuteen Suomessa. I’m Young, Beautiful and Natural on lähinnä historiallinen kuriositeetti, joka on ehdottomasti mainittava, jos haluaa puhua koko suomalaisen räpin historiasta.

Njassa on puhunut rap-menneisyydestään varsin harvoin, eikä häntä kiinnosta sen käsittely 35 vuotta julkaisun jälkeen ollenkaan. Näin voi päätellä siitä, että Jyrki Jantunen on yksi harvoista, joka kieltäytyi antamasta haastattelua tätä juttua varten.

Vaikka useissa räpin historiasta kirjoitetuissa jutuissa juuri Njassan kappaleesta on puhuttu suomiräpin historian ensimmäisenä kappaleena, täysin yksiselitteinen sen asema ei ole.

Osa rap-faneista antaa kunnian Njassan sijaan Suomen Euroviisu-edustajana tunnetulle laulajalle Kojolle, joka julkaisi Njassan kanssa samana vuonna oikean räppikappaleen.

Vuonna 1983 julkaistulla Whatugonnado?-nimisellä Kojon rap-kappaleella suurimman osan riimittelystä hoitaa tosin Hyvät herrat -tv-sarjasta muistettu näyttelijä Billy Carson.

Alle neliminuuttisessa kappaleessa on jo huomattavasti enemmän kokonaisia rap-säkeistöjä kuin Njassan kappaleessa.

Nyt – yli 35 vuotta myöhemmin – Kojo kertoo, että koko kappale tehtiin levylle ”pelkäksi täytebiisiksi”.



”Kunhan juotiin kaljaa Lontoossa sijainneella studiolla ja tehtiin jotain. Musta on hauskaa, että nyt siitä puhutaan yhtenä Suomen ensimmäisistä rap-kappaleista. Ei sitä silloin funtsattu tuolla tavalla. Billy oli enemmänkin seurannut rap-skeneä ja tiesi, että Yhdysvalloissa tehdään nyt tämän tyylistä musiikkia. Siitä tuli vain idea, että mekin voisimme tehdä.”



Samoin kuin Njassan kappale, Whatugonnado? ei noussut koskaan minkäänlaiseksi hitiksi. Kappaleen sisältänyt Time Won’t Wait -albumi oli yleisesti floppi ja tiesi alkua Kojon uran laskusuhdanteelle.

Hetken aikaa eli kuitenkin mahdollisuus siitä, että Kojosta olisi voinut tulla Suomen ensimmäinen todellinen räppäri.

Kojo kertoo, että vuonna 1983 hän suunnitteli Carsonin ja silloisen yhtyeensä kanssa, että räpin tekeminen ei olisi jäänyt vain yhteen kappaleeseen.



”Suunnittelimme Billyn kanssa oikeasti, että tekisimme kokonaisen rap-tyylisen levyn. Räppääminen oli mulle kuitenkin helvetin vaikeaa. Lopulta meillä loppuivat rahat kesken ja soittajat siirtyivät muihin yhtyeisiin”, Kojo sanoo.