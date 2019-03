"Pidetään komeena, oon aa niinku alfa ja ou niinku omega"

LADATAAN...

Jos suomalaisen 2010-luvun rap-musiikin monipuolisuus pitäisi tiivistää yhteen henkilöön, hyvä vaihtoehto olisi Pyhimys, oikealta nimeltään Mikko Kuoppala.

1990-luvun lopussa ystävänsä, nykyisen yhtyetoverinsa Heikki Kuulan kanssa ensimmäiset riiminsä kirjoittanut Kuoppala on pystynyt poikkeukselliseen laaja-alaisuuteen. Hän on miellyttänyt helppoja bilekappaleita vaativaa suurta yleisöä ”2010-luvun huumorirap-yhtyeeksi” kutsutussa Teflon Brothersissa. Samaan aikaan hän on saavuttanut niin sanottujen rap-puritaanien keskuudessa mittavaa kulttimainetta vakavaa räppiä tekevässä Ruger Hauer -yhtyeessä.

Kaiken tämän päälle Pyhimys on julkaissut soololevyjä uransa alusta lähtien, ja vuonna 2018 nimenomaan hänen soolotuotantonsa nousi jättisuosioon ja keräsi jopa enemmän huomiota kuin Teflon Brothers. Vuonna 2018 Pyhimyksestä tuli yksi Suomen suosituimpia räppäreitä, ja Jättiläinen-kappaleesta yksi vuoden kuunnelluimpia kappaleita. Emma-gaalassa Pyhimys palkittiin kuudella Emma-patsaalla.

Kuoppala itse sanoo, ettei näe yhtä aikaa käynnissä olevissa erilaisissa musiikkiprojekteissa mitään ongelmaa.



”Joudun vastaamaan aina tähän kysymykseen. Pitäisi varmaan alkaa sanoa, että se vaatii erityistä lahjakkuutta. Eri biisit ovat erilaisia. Eri projektit ovat erilaisia. Tärkeää on pysyä monipuolisena.”



Pyhimys ei alun perin tavoitellut soolouralleen valtaisaa suosiota. Hän ehti jo 2010-luvun alussa ilmoittaa lopettavansa soolouransa, mutta palasi sen pariin vuonna 2015.



”Paluulevy tehtiin faneille, jotka jatkoivat vanhojen levyjen kuuntelemista. Sitten kuuntelumäärät jatkoivat vain kasvuaan ja samalla alkoi tuntua siltä, että Ruger Hauer oli nähty, minkä takia se lopetettiin vuonna 2016. Aloin tehdä seuraavaa levyä, jonka toivoin nostavan oman soolotuotannon seuraavalle tasolle.”



Niin myös kävi. Pyhimys myöntää, että hänen suureen suosioonsa on vaikuttanut myös muun muassa se, että ”Cheek lopetti oikeaan aikaan”.

Kuoppalan rap-uran alkamisen isoina vaikuttimina olivat olleet Eminem ja Fintelligens. Vaikka Kuoppala oli tehnyt musiikkia jo 1990-luvun lopusta lähtien ja julkaissut soolomusiikkiaan 2000-luvun puolivälistä alkaen, iso yleisö saattoi kuulla hänen räppäämistään ensimmäisen kerran vasta vuoden 2012 lopussa. Tuolloin julkaistiin Pyhimyksen, Heikki Kuulan ja Volin muodostaman Teflon Brothers -yhtyeen kappale Seksikkäin jäbä.

Teflon Brothers oli alun perin syntynyt erikoisena projektina: sen oli tarkoitus olla underground-yhtye, joka teki musiikillaan parodiaa valtavirtaan pyrkivästä klubiräpistä.

Seksikkäin jäbä -kappale tarjosi yhtyeelle kuitenkin mahdollisuuden nousta valtavirtaan. Päätös ei ollut helppo.



”Halusimme samaan aikaan syödä kakun ja säästää sen. Olimme huolissamme siitä, että ihmiset eivät tajua tätä meidän juttua, kun kuulevat tuon kappaleen. Sitten tuottaja Riku Mattila sanoi, että meidän pitää päättää, mitä haluamme. Kaikkea ei voi saada. Jos haluaa nousta suuren yleisön suosioon, ei voi selittää vitsejään.”



Seksikkäin jäbä -kappaleen tausta oli päätynyt Teflon Brothersille vaihtokaupan kaltaisessa tilanteessa. Alun perin tausta oli tehty JVG:lle, mutta he eivät saaneet kappaletta toimimaan. Samaan aikaan Teflon Brothersilla oli tietokonemusiikkia muistuttava tausta, josta he eivät kuitenkaan tehneet kappaletta. Yhtyeet vaihtoivat taustoja keskenään. Lopputuloksena oli JVG:n Nelisilmä ja Teflon Brothersin Seksikkäin jäbä.



Teflon Brothers -kolmikon lisäksi kappaleella esiintyvät Stig ja pitkän linjan iskelmätähti Meiju Suvas. Erityisesti Stigin (oikealta nimeltään Pasi Siitonen) osallistuminen kappaleelle on myös suomiräpin historian näkökulmasta merkittävää: Siitonen oli aloittanut vuonna 2006 amerikkalaista hiphop-kulttuuria parodioivan hiphopin tekemisen Stig Dogg -nimellä, ja esimerkiksi tuottaja DJPP:n kanssa vuonna 2007 julkaistu kappale Stigidilaatio on edelleen kulttimaineessa räppipiireissä. Siitonen on sittemmin vaihdellut musiikkityyliään selvästi ja tehnyt myös puhtaasti pop- ja country-tyylistä musiikkia.



”Sen kappaleen tekeminen oli massiivinen projekti, mutta siitä se meidän hittiputki alkoi. Se muutti Teflon Brothersin suosion. Mulle sen kappaleen tekeminen oli vaikeinta: sanoa biisissä, että olen tämän baarin kuumin ja seksikkäin jäbä”, Kuoppala sanoo.