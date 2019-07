Tuuletin puhaltaa vesisumua silmiin. Uima-altaan vesi myrskyää. Altaaseen hyppää entinen reserviläinen, tuleva siviilipalvelusmies. Meneillään on meripelastusharjoitus. Se on osa viiden päivän mittaista reservinkieltäytyjien täydennyspalvelusta. HS seurasi 28 reserviläisen koulutusta siviilipalvelusmieheksi Lohjan Meriturvassa.

Vuodesta 2014 alkaen yhä useammat armeijan käyneet suomalaiset ovat eronneet reservistä. Julkisuudessa heitä on haukuttu jopa reservikarkureiksi. Lohjan Meriturva on yksi täydennyspalvelusta järjestävä paikka. Siviilipalvelukseen siirtyvät reserviläiset opettelevat siellä muun muassa meripelastusta.

Juuso Määttänen, teksti

Rio Gandara, kuvat ja videot

Kymmenkunta suomalaismiestä odottaa kyytiä Lohjan linja-autoaseman laiturialueella. He ovat niin kuin Suomessa bussilaiturilla ollaan: Osalla on kuulokkeet korvillaan. Jokainen näyttää olevan uppoutunut omiin ajatuksiinsa. Kukaan ei puhu.

Mikä tärkeintä: lähes kaikilla on toisiinsa parin metrin turvaväli.

On kesäkuun loppu. Yksi hiljaisista turvavälimiehistä on 24-vuotias Jaakko Pohjolainen. Hän on lähtenyt aamulla kotoaan Hartolasta ja tullut Helsingin kautta Lohjalle, josta on jatkokuljetus reilun kilometrin päähän.

Siellä Pohjolaisesta on tarkoitus tehdä siviilipalvelusmies, vaikka hän on armeijan käynyt sodan ajan reservin sotilas. Hän ja muut linja-autoaseman odottelijat ovat tulleet Lohjalle erotakseen Suomen puolustusvoimien reservistä.

Tuota päätöstä eivät kaikki suomalaiset sulata. Viime vuosina reservistä eroaminen on herättänyt julkisessa keskustelussa vastustusta ja jopa raivoa. Muun muassa reserviläisaktiivit ja edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö ovat antaneet reservinkieltäytyjien kuulla kunniansa.

Jaakko Pohjolainen (kesk.) ja Jouni Välitalo nousevat tila-auton kyytiin Lohjan linja-autoasemalla.

Kun Lohjan linja-autoaseman kello näyttää tasan yhtätoista, paikalle saapuu kaksi tila-autoa. Ne vievät miehet Lohjanharjulla sijaitsevalle alueelle, joka – ironista kyllä – on alun perin tunnettu juuri Porkkalan rajavartioston esikunta-alueena. Siinä tehtävässä paikka ehti toimia tosin 1950-luvulla vain vuoden ajan. Sitten esikunta tuli tarpeettomaksi. Jatkosodan jälkeen tehdyssä rauhansopimuksessa Neuvostoliitto sai oikeuden vuokrata Porkkalan 50 vuodeksi, mutta maa palautti alueen Suomelle ennenaikaisesti.

Nyt paikalla toimii Meriturva, merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus. Matkaa merelle täältä on yli 20 kilometriä, Lohjanjärvellekin kilometri. Sillä ei ole tosin väliä, koska kaikki koulutus järjestetään paikalle rakennetussa sisäallastilassa. Suurimman osan ajasta Meriturvassa koulutetaan esimerkiksi matkustajalaivojen henkilökuntaa pelastustoimiin. Koulutettavia käy myös muista Pohjoismaista.

Viime vuodesta lähtien Meriturvassa on koulutettu myös Pohjolaisen kaltaisia ihmisiä: armeijan käyneitä miehiä ja naisia, jotka haluavat pois sodan ajan reservistä.

Vuosien ajan reserviläisten täydennyspalvelusta järjestettiin vain Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa, mutta reservinkieltäytymisen kysyntä on kasvanut nopeasti, ja nyt toimintaa on laajennettu Lohjalle, Kuopioon, Raaseporiin ja Poriin.

Palveluksen jälkeen heidän asemansa esimerkiksi sodan aikana on sama kuin muilla siviilipalvelusmiehillä. Heidät sijoitetaan eri viranomaisten ja ministeriöiden – ei kuitenkaan puolustusministeriön – määräämiin tehtäviin.

Reservinkieltäytyjien koulutus alkaa perinteisessä luokkahuoneessa.

Hieman puolenpäivän jälkeen 28 reservinkieltäytyjää istuu Meriturvan viileässä luokkahuoneessa ja tuijottaa kahta luennoitsijaa. Porukan ikähaitari on varsin laaja. Nuorimmat ovat juuri ja juuri yli 20-vuotiaita, joilla armeijasta on aikaa vain parisen vuotta. Vanhimmat ovat noin 45-vuotiaita. Keski-ikä sijoittuu 30 vuoden tienoille.

Tunnelma on kuin minkä tahansa korkeakoulun satunnaisella luennolla. Luennoitsijoina ovat tänään Meriturvan johtaja Heikki Hyyryläinen ja siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.

Aluksi Hyyryläinen näyttää Youtube-videon, jossa näkyy pätkiä matkustajalaivan konehuoneen sammutusharjoituksesta, pelastuslautalle selviytymisestä ja pelastushelikopteriin vinssaamisesta. Reservinkieltäytyjät istuvat aivan hiljaa. Videota enemmän heitä kiinnostavat oikeat harjoitukset.

Koulutusta on aamukahdeksasta neljään. Sen jälkeen saa lähteä kotiin, jos haluaa. Suurin osa ei halua, vaan majoittuu viikoksi Meriturvan mukaviin oloihin, jossa heille on tarjolla neljä lämmintä ateriaa, oma huone, kuntosali ja sauna. Menemisiä ja tulemisia ei vahdita, vaan kukin saa avaimen ja kulkukoodin.

Ainoastaan oppitunneille osallistumisesta pidetään kirjaa. Luokassa kiertää nimilista. Samalla varmistetaan, että kaikki ovat toimittaneet tilinumeronsa päivärahojen maksamista varten.

Siviilipalvelusjohtaja Reijonen alkaa luennoida siitä, kuinka reservinkieltäytyjien määrät lähtivät jyrkkään nousuun. Se tapahtui kertarysäyksellä helmikuussa 2014. Kyse oli, mistäpä muusta, kuin Venäjästä.

Silloin Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan nopealla ja yllättävällä operaatiolla, jossa käytettiin muun muassa tunnuksettomia sotilasjoukkoja, Venäjä-mielisiä moottoripyöräjengejä ja krimiläisiä siviilejä. Miehitys herätti myös suomalaiset. Voisiko se tarkoittaa jopa sitä, että suomalainen reserviläinen saattaa joutua vielä jokin päivä rintamalle?

Vuosikymmeniin reserviläiset eivät joutuneet kovin vakavasti pohtimaan sellaista vaihtoehtoa, koska niin ilmeistä sotilaallista uhkaa ei ollut näköpiirissä. Siksi myöskään oma asema reserviläisenä ei ollut tuntunut monellekaan merkitykselliseltä.

”Vuonna 2014 alkoi tulla sen tyyppisiä hakemuksia, että ’sota on niin lähellä meitä, että mietin omaa paikkaani’”, Reijonen kertoo.

Yhteensä vuoden 2014 aikana noin 300 reserviläistä haki siviilipalvelukseen. Se oli kaikkien aikojen ennätys. Edellisenä vuonna hakijoita oli ollut vain 72.

Se oli silti vasta esimakua seuraavasta vuodesta. Puolustusvoimat oli alkanut 2010-luvun alussa valmistella kaikille reserviläisille lähetettävää reserviläiskirjettä, jossa kerrottaisiin kunkin reserviläisen sodan ajan tehtävä. Kirje lähetettiin vuonna 2015 noin 900000 suomalaiselle reserviläiselle. Se herätti pienen kohun, vaikka sillä ei silloisen puolustusministerin Carl Haglundin mukaan ollut mitään tekemistä Ukrainan kriisin kanssa.

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti pian vastavetona Eroa armeijasta -kampanjan, jota varten luotiin omat nettisivut.

Kampanja sai nostetta: vuoden 2015 aikana siviilipalvelushakemuksen täytti lähes tuhat reserviläistä. Reservistä kieltäytyminen nousi ensimmäisen kerran merkittävästi julkisuuteen.

Vuoden 2015 jälkeen reservistä siviilipalvelukseen hakeutuvien määrä on taas laskenut. Reservinkieltäytyminen on silti jäänyt aikaisempaa korkeammalle tasolle. Viime vuonna hakijoita oli 376, ja tänä vuonna heitä on ollut kesäkuun puoliväliin mennessä 123.

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva sijaitsee Lohjalla.

Jaakko Hiltunen käyttää vapaa-aikansa lukemalla ja käymällä kuntosalilla.

Nykymuodossaan reservistä kieltäytyminen on ollut mahdollista vuodesta 1991. Tuolloin voimaan tuli uusi siviilipalveluslaki, johon lisättiin maininta, että asevelvollinen voi hakea siviilipalvelukseen myös asepalveluksen jälkeen.

Krimin valtaukseen ja vuoteen 2014 asti reservistä kieltäytymisen määrät mukailivat siviilipalvelusjohtaja Reijosen mukaan kertausharjoitusten määrää. Jos oli paljon kertausharjoituksia, oli myös enemmän hakijoita, jotka päättivät erota reservistä välttääkseen kertaamisen.

Nyt reservin hylkääminen on tehty helpoksi. Toisin oli ennen. Takavuosikymmeninä reservin hylkääviä pidettiin vielä täysin kapinallisina. Parhaiten muistetaan neljä nuorta 1960-luvun radikaalia, Markku Lahtela, Kalevi Seilonen, Ilpo Saunio ja Tauno Tuomivaara, jotka polttivat sotilaspassinsa julkisesti vuonna 1967. Nelikko sai sakot ja joutui julkisen paheksunnan kohteeksi.

Myös suoraan siviilipalvelukseen hakeutuvat joutuivat aiemmin todistamaan pasifistista vakaumustaan erilliselle vakaumuksentutkintalautakunnalle. Se tuntui menevän pahimmillaan koulukiusaamisen tasolle. Kalevi Kalemaan vuonna 2014 julkaisemassa kirjassa Sankareita vai pelkureita kerrotaan, että joissain lautakunnan kuulusteluissa tentattiin siviilipalvelukseen pyrkiviltä jopa, mitä he tekisivät, jos marsilaiset hyökkäisivät Maahan.

Lohjan Meriturvaan saapuneet reservinkieltäytyjät voi karkeasti jakaa kahteen joukkoon. Noin puolet heistä jättää reservin välttääkseen kertausharjoitukset, loput taas aatteellisista syistä.

Kertausharjoituskutsun takia tulleet sanovat, että kutsu oli tullut huonoon aikaan. Kertausharjoitukset olisivat haitanneet töitä tai opintoja. Lohjalla on myös niitä, joita kertaamaan meneminen ei ole muuten vain houkutellut.

Jaakko Pohjolainen kuuluu heihin, jotka ovat tulleet Lohjalle ideologisista syistä.

”En halua pitää pienenäkään mahdollisuutena sitä, että joutuisin ampumaan ihmisiä”, hän sanoo.

Jaakko Pohjolainen istuu Meriturvan pihalla ja nauttii ilta-auringosta ennen saunaan menoa.

Pohjolainen kävi armeijan vuonna 2014 Säkylässä ja koulutettiin kuorma-autonkuljettajaksi. Ajatukset väkivallan periaatteellisesta vastustamisesta alkoivat herätä vasta armeijan käymisen jälkeen.

Tähän reservinkieltäytyjät joutuvat usein vastaamaan: miksi kävit alun perin armeijan, jos et kerran halua sitoutua sen ideologiaan?

Lohjalla useimpien vastaus on sama kuin Pohjolaisen. Koko asiaa ei tullut ajatelleeksi kutsuntojen aikaan 18–19-vuotiaana. Armeijaan tuli mentyä tottumuksen, helppouden tai kavereiden takia.

”Ei kukaan 18-vuotiaana ajatellut, mihin on menossa. Olen sen jälkeen kasvanut ulos pyssyleikeistä”, sanoo 25-vuotias Markus Lehtinen.

Tähän asti Lehtinen on ollut reservin upseerismiehiä, sotilasarvoltaan vänrikki, vuoden mittaisen reserviupseerikoulun kasvatti. Hänenkin syynsä reservinkieltäytymiseen ovat aatteelliset.

”En halua sotia, mutta en halua myöskään kuolla. Jos tänne tulisi sota, ei se olisi minun sotani, vaan poliittisten päättäjien aiheuttama. Ei minulla ole siihen osuutta.”

Kysymys reservinkieltäytymisestä tuntuu olevan edelleen osalle kiusallinen. Osa Lohjalle saapuneesta joukosta ei halua esiintyä jutussa nimellään eikä tulla kuvatuksi tunnistettavasti.

Yksi nimettömänä pysyvistä reservinkieltäytyjistä selittää kiusallisuuden syitä.

”Minulla on yrittäjänä sen verran asiakkaita, etten halua, että leimaudun missään sivariksi. En halua yhdistyä siihen millään tavalla”, hän sanoo.

"Olen kasvanut ulos pyssyleikeistä."

Huolen maineen menettämisestä ymmärtää. Onhan ”sivareita” halveksittu ja pilkattu vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi 1960-luvulla asevelvollisuudesta kieltäytyvistä puhuttiin muun muassa marjamiehinä ja jäniksinä.

Mutta ajat muuttuvat. 2000-luvulla siviilipalveluksen suorittamisesta on tullut normaalia, ja se herättää enää vain vähän hämmennystä. Samaan aikaan yleisen asevelvollisuuden suosio on laskussa erityisesti nuorten keskuudessa. Yleistä asevelvollisuutta tukee 15–24-vuotiaista enää 56 prosenttia. Korkeimmillaan kannatus on ollut nuorten keskuudessa 2000-luvulla yli 70 prosenttia.

Monet armeijan käyneet ovat tottuneet siihen, kuinka kasarmeilla valitetaan inttiajan kamaluudesta ja turhauttavuudesta. Armeijaan on menty, vaikka siitä ei olisi erityisesti pidetty. Yhä useampi tosin jättää menemättä. Tuoreimmat tiedot koko ikäluokan asevelvollisuuden suorittamisesta ovat vuonna 1988 syntyneistä. Miehistä enää 67 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen. Siviilipalvelukseen hakeutuu ikäluokan miehistä noin seitsemän prosenttia.

Varusmiesten määrä on ollut 1980-luvulla syntyneiden ikäluokissa selvässä laskussa. Silti jälkikäteen reservistä eroaminen on joidenkin mielestä epäilyttävää, lähestulkoon vapaaehtoista maanpetturuutta.

Tämän näkemyksen toi julkiseen keskusteluun vuonna 2017 silloinen puolustusministeri, perussuomalaisten Jussi Niinistö. Puhuessaan maanpuolustuskurssin avajaisissa Niinistö kutsui reservistä siviilipalvelukseen siirtyneitä reservikarkureiksi, jotka ”nakertavat järjestelmämme uskottavuutta”.

”Vaikuttaakin siltä, ettei kaikilla reservistä siviilipalvelukseen siirtyneillä ole puhtaita jauhoja pussissaan. Nämä henkilöt eivät ansaitse arvostustamme”, Niinistö tylytti.

Niinistön kylmät kommentit herättivät kuohuntaa julkisuudessa. Niitä ei oikein ymmärtänyt esimerkiksi Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg, joka tuolloin kommentoi, että ”tällä asialla ei ole volyymiltään meille mitään merkitystä”.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen punnitsee sanojaan tarkkaan puhuessaan Niinistön kommenteista.

”Hän käytti puolustusministerinä rooliaan puolustaakseen omaa ministeriötään ja teki sen populistisella tavalla. Puolustusvoimien näkökulmasta on tietenkin tappio, että arvokkaan koulutuksen käynyt reserviläinen siirtyy jälkeenpäin siviilipalvelukseen.”

Jussi Niinistön huoli tuntuu kieltämättä ylimitoitetulta: Suomessa on yhteensä 900000 reserviläistä, ja heistä vuosittain siviilipalvelukseen siirtyy joitain satoja. Sodan ajan joukkojen vahvuudeksi on Suomessa määritelty 280000 sotilasta.

”Eiväthän nämä miehet katoa mihinkään kriisin aikana, vaan heistä voi olla uudessa tehtävässä jopa enemmän hyötyä. En usko, että reservistä siviilipalvelukseen siirtyy armeijan kirkkaimpia johtotähtiä”, Reijonen sanoo.

Reservinkieltäytyjä Jaakko Pohjolainen teki lopullisen päätöksensä siviilipalvelukseen hakemisesta juuri sen jälkeen, kun Jussi Niinistö oli ilmoittanut paheksuvansa ”reservikarkureita”.

”Sitä ennen se oli ollut enemmän vain ajatus päässä. Sitten aloin aktiivisemmin käydä läpi sivarikeskuksen sivuja”, Pohjolainen sanoo.

Edellisen puolustusministerin kommentit eivät kerää muiltakaan Lohjalla erityisempää ymmärrystä. Helsinkiläinen Jouni Välitalo, 31, täytti hakemuksen jo ennen Niinistön kommentteja, eikä hänen päätään kääntänyt se, että puolustusministeri kyseenalaisti hänen päätöksensä.

”Puolustusvoimilla on vanhentunut järjestelmä, jota ei saada uudistettua. Niinpä heidän pitää puuttua reservistä eroamiseen tällä tavalla. Pitäisikö ennemmin keskittyä olemassa olevan järjestelmän muuttamiseen?” Välitalo pohtii.

Hiljattain työnsä aloittanut uusi puolustusministeri, keskustan Antti Kaikkonen suhtautuu reservinkieltäytyjiin selvästi edeltäjäänsä suopeammin.

”Nykyisillä täydennyspalveluksen suorittavien pienehköillä määrillä en näe suurta huolta asevelvollisuusjärjestelmän uskottavuuden kannalta. Tilanne olisi toinen, jos täydennyspalvelukseen hakeutuisi runsaasti nykyistä enemmän reserviläisiä”, Kaikkonen arvioi.

Kaikkonen ei halua kommentoida Jussi Niinistön näkemyksiä siitä, onko kaikilla siviilipalvelukseen siirtyvillä reserviläisillä ”puhtaat jauhot pussissaan”.

”Jokaisella on varmasti omat syynsä. Esimerkiksi reserviläisen vakaumus on saattanut aidosti muuttua suhteessa aseelliseen palvelukseen. En halua lähteä spekuloimaan syitä”, Kaikkonen sanoo.

Illalla osa reservinkieltäytyjistä suuntaa Meriturvan alueelta Lohjan keskustaan.

Rock ’n’ Roll Cafe sijaitsee Lohjan keskustassa. Sisällä on pimeää.

Reservinkieltäytyjä Jouni Välitalo ja hänen seitsemän kollegaansa ovat lähteneet illallisen jälkeen Lohjan keskustaan. Uinuva pääkatu on nähty nopeasti, ja porukka on päätynyt istumaan houkuttelevasti nimetyn Rock ’n’ Roll Cafén terassille.

Ensimmäinen yhteinen olut nostetaan sivariudelle. Puheenaiheet muistuttavat tuttua kaavaa: työt, opiskelut, musiikki, matkailu, armeijakokemukset ja naiset. Osa jutuista on kuin varusmiesten kasarmeilta.

”Kaveri oli kysynyt Venäjällä armeijan käyneeltä homomieheltä, mikä oli parasta armeijassa. Se vastasi, että ’tietenkin seksi’”, yksi porukasta kertoo.

Muut nauravat.

Parin lisäoluen jälkeen ilta Rock ’n’ Roll Caféssa päättyy. Miehet palaavat majapaikkaansa puoli kymmenen aikaan ja istuvat pienehkön saunan lauteille vieri viereen.

Seuraava aamu Lohjalla on yhtä leppoisa. Kukaan ei huuda ”komppaniassa herätys”, kun entiset reserviläiset nousevat sängyistään ja astelevat aamupalalle.

Aamukahdeksalta luokassa alkaa nimenhuuto. Ensiapukoulutuksen opettaja Antti Jarho alkaa selostaa joukolle elvytyksen perusteita. Tunnelma on kauniisti sanottuna unelias. Välillä nautitaan lounasta, juodaan kahvia ja syödään munkkeja.

Jaakko Pohjolainen sanoo käyneensä armeijassa hätäensiapukoulutuksen pariinkin kertaan, mutta loppupäivästä hän pitää koulutusta silti hyödyllisenä.

Hyödyllisyyteen täydennyspalveluksessa myös pyritään, ainakin juhlapuheissa. Aseistakieltäytymisen puolesta kampanjoivat ryhmät näkevät asian toisin. Eroa armeijasta -sivustolla täydennyspalvelus määritellään siviilipalveluksen kaltaiseksi rangaistukseksi, jolla pyritään vähentämään armeijasta eroavien määrää.

Toisaalta reservistä siviilipalvelukseen siirtyvien miesten palvelus on säännönmukaisesti vain viisi päivää, vaikka laki mahdollistaisi jopa 40 päivän koulutuksen järjestämisen. Pidempää aikaa harkittiin Jussi Niinistön ministerikaudella, mutta suunnitelmat hylättiin.

”Jos täydennyspalvelus kestäisi kymmenen päivää, pitäisi miettiä panos–tuotos-suhdetta. Saadaanko tarpeeksi hyötyä siitä, että rahaa laitettaisiin palveluksen järjestämiseen tuplasti enemmän?” siviilipalvelusjohtaja Reijonen sanoo.

Reijosen mukaan täydennyspalveluksen kustannuksia on arvioitu niin, että yhden henkilön kouluttaminen maksaa noin tuhat euroa.

Lohjalle saapuneita reservinkieltäytyjiä viiden päivän palvelus ei tunnu haittaavan. Päällimmäinen tunne on helpotus.

”Minulle tämä on selvä homma. Kun on viisi päivää täällä, ei tarvitse miettiä koko asiaa enää koskaan”, Jouni Välitalo sanoo.

Toinen koulutuspäivä päättyy noin neljältä iltapäivällä, minkä jälkeen rutiinit toistavat jo tuttua kaavaa. Pieni osa lähtee ajamaan kotiinsa, mutta enemmistö painuu majoitusrakennukseen ja omiin huoneisiinsa. Päiväunille, näpräämään kännykkää, lukemaan kirjaa tai olemaan omissa oloissaan.

Vain Markus Lehtinen jää seisomaan pihalle. Hän polttaa tupakan loppuun ja suunnittelee ostavansa Lohjan Alkosta rommipullon palkinnoksi päivän suorituksesta. Lehtinen uskoo tehneensä oikean valinnan.

”Todennäköisemmin elämässä tulee vastaan tilanne, jossa pitää pelastaa jonkun henki kuin ampua joku rynnäkkökiväärillä”, Lehtinen pohtii.

Markus Lehtinen nauttii iltapalaa Meriturvan saunatuvalla.

Torstaina vuorossa on viikon kohokohta. Valot vilkkuvat, hätäsireeni ulvoo ja kaiuttimista tulee kuulutus, joka kertoo aluksen kapteenin määränneen matkustajat jättämään aluksen. Reservinkieltäytyjät alkavat laskeutua yksi kerrallaan hätäpelastusputkea pitkin pelastuslautalle, josta he hyppäävät veteen.

Meneillään on koulutukseen kuuluva meripelastusharjoitus.

Altaan vesi ei ole tyyntä kuin uimahallissa, vaan se velloo valtoimenaan. Tuulettimella ja vesisumulla saadaan aikaan myrskyn tunnelma. Miehet jatkavat uimista seuraavalle pelastuslautalle. Katossa liikkuu pelastushelikopteria esittävä teräsvaunu, joka vinssaa miehiä ylös merestä.

Onko tämä toivottua hyödyllisyyttä? Tarjoaako viikon mittainen siviilipalvelus sen käyneille merkittäviä uusia taitoja?

Tuskinpa kummoisempia. Reservistä siviilipalvelukseen siirtyville järjestettävä viiden päivän koulutus näyttäytyy ennen kaikkea rituaalilta, joka on suoritettava siksi, ettei reserviin siirtyminen olisi liian helppoa ja näppärää.

Että yhä useampi harkitsisi kahteen kertaan ennen kuin hylkää Puolustusvoimat ja kriisiajan reservin.

Jaakko Pohjolainen täyttää 25 vuotta samana päivänä kuin hänestä tulee siviilipalvelusmies.

Jouni Välitalo (vas.) laskee pelastusliukumäkeä alas.

Markus Lehtinen harjoittelee ensiaputaitoja koulutuksen toisena päivänä.

Tehtäväradan jälkeen reservinkieltäytyjät painuvat saunaan. Pian Jaakko Pohjolainen kävelee pihalle saunanraikkaana ja leveästi hymyillen.

Täydennyskoulutus päättyy seuraavana päivänä. Sen jälkeen Pohjolainen ja 27 muuta miestä ovat siirtyneet virallisesti siviilipalvelusmiehiksi. Paluuta ei ole: reservistä kieltäytyneitä ei hyväksytä enää takaisin, vaikka valinta kaduttaisi jälkikäteen.

Pohjolainen sanoo, että hänen reservistä kieltäytymisensä on myös tietynlainen kommentti Suomessa yleistyneelle kansallismielisyydelle.

”Haluan kyseenalaistaa sitä. Miksi nationalismi on niin tärkeää? Miksi minun pitäisi puolustaa Suomea?”

Hän näyttää tyytyväiseltä kertoessaan, että tämä perjantai on hänelle kahdella tavalla merkittävä päivä. Pohjolainen täyttää samana päivänä 25 vuotta ja siirtyy pois reservistä.

Entä sen jälkeen?

”Lähden juhlimaan puistoon kavereiden kanssa.”

Mitä kaverit mahtavat sanoa Pohjolaiselle, kun hänestä on tullut reserviläisen sijaan sivari? Tuskinpa juuri mitään.

”He tuntevat minut niin hyvin, etteivät ihmettele. Kaverini ovat tosi vapaamielisiä, miespuolisista kavereistani melkein puolet on käynyt sivarin”, Pohjolainen sanoo.

”Isovanhemmille – vaarille ja ukille – asiasta voi olla vähän jännä jutella.”

Mutta ajat ovat jo muuttuneet.

Siksi hän ei aio salata päätöstään edes heiltä.

Mirka Kolehmainen HS, verkkotaitto

JULKAISTU 21.7.2019, © Helsingin Sanomat