asema

Pasilan uusi rautatieasema on liikennemäärissä Suomen toiseksi suurin. Asemahallin odotustilat ovat auki läpi vuorokauden.

BUSSIT JA RATIKAT

Aseman edustalla Pasilansillalla sijaitsee joukkoliikenneterminaali, jossa pysähtyvät bussit ja raitiovaunut.

uusi raide

Lähijunista A-junat Leppävaaraan ja P-junat Myyrmäen kautta lentoasemalle siirtyvät kulkemaan uutta raidetta 11 pitkin.

Ostoskeskus

Viisikerroksinen Tripla on Suomen suurin ostoskeskus. Viidessä kerroksessa on 250 liikettä. Maan alla on viidessä kerroksessa parkkipaikkoja 2 200 autolle.