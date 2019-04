Makkaran ja euron voimalla

Paavo Lipposen lanseeraama ”sokea Reettakin” löytää Suomessa vaalikojulle, sillä häntä ohjaa sinne vahva makkaran käry.

Kun valokuvaaja Akseli Valmunen kiersi kuvaamassa eri puolueiden ehdokkaiden kampanjointia Oulun ja Savo-Karjalan vaalipiireissä, makkara oli tärkein poliittinen sisäänheittotuote ideologiaan katsomatta.

”Jopa yksi vihreiden ehdokas kertoi, että onhan hän maistanut kasvisruokaakin, mutta ei se oikein ole perheruokaa”, Valmunen kertoo.

Paitsi että makkara on perheruokaa se on myös edullinen ja helposti valmistettava elintarvike, joka sopii useimpien äänestäjien suuhun. Vielä tehokkaampi yleisömagneetti saattaa silti olla pulla. Kun vasemmistoliitto tilasi Kuopiossa leipomosta 400 pullaa, tuoksu keräsi paikalle jonon.

Vuoden 2015 vaaleissa kansanedustajaksi pääsi keskimäärin 40000 euron budjetilla. Tämä käy ilmi politiikan tutkijoiden tekemästä kirjasta Kamppailu vallasta, joka ilmestyi vuonna 2016.

Vaikka Suomessa ollaan yhä kaukana amerikkalaisista vaalibudjeteista, täälläkin rahalla on väliä. Demokratian kannalta vaalibudjetin merkitys on häiritsevä. Se vääristää sitä, kenellä on mahdollisuuksia lähteä ehdolle ja päästä läpi. Kaikki kansanedustajat eivät ehkä olekaan kansan edustajia.

Valtaosalla ehdokkaista budjetit ovat vaatimattomia. Moni säästää kuluissa värväämällä tukijoukkoihin perheenjäsenet, ystävät ja sukulaiset.

Kaikki Valmusen kuvaamat ehdokkaat vakuuttivat olevansa tosissaan, mutta itse asiassa moni on vasta tunnustelemassa kannatustaan tulevaisuutta varten.

”Paukkuja pannaan niin paljon kuin mahollista, ja sitten nähhään tulos”, sanoi perussuomalaisten ehdokas Tapio Lämsä. Kuusamolainen yrittäjä Lämsä on ehdolla eduskuntaan ensimmäistä kertaa. Kuntavaaleissa hän jäi yhden äänen päähän valtuustopaikasta.

Muutaman tonnin vaalikulut Lämsä maksaa omasta pussista. Vaikka paikkaa eduskunnassa ei irtoaisi, rahat eivät mene hukkaan, vaan niillä tehdään itseä ja puoluetta tunnetuksi kuntapolitiikassa. Nyt Kuusamon valtuustossa istuu vain yksi perussuomalainen.

Taivalkosken Jalavan kaupalla vaalitilaisuuden järjestänyt Sdp:n Inka Hokkanen sai viime eduskuntavaaleissa 505 ääntä. Läpimenoon tarvittaisiin tuhansia ääniä, mutta se ei häntä lannista. Kunnallisvaaleissa hän oli jo ääniharavia.

Hokkasen vaalibudjetti on 12000 euroa, josta suurin osa on puolueyhdistyksen tukea. Tukea on kerätty myös talkoilla, mutta omaa rahaa sairaanhoitaja Hokkasen ei ole tarvinnut käyttää. Somessakin Hokkanen on aktiivinen, mutta parasta on silti kohdata äänestäjät kasvokkain. Turuilla ja toreilla ehdokkaan täytyy erottautua muista, ja siinä vain mielikuvitus on rajana.

Outokummussa Sdp:n Joni Kortelainen oli järjestänyt jääkiekkoturnauksen. Siihenkin tosin liittyi makkaranpaistoa.

Varkauden katukuvassa oli mahdoton ohittaa kokoomuksen Kaisa Hartikainen-Herrasta, sillä hän veivasi posetiivia. Varmuuden vuoksi tarjolla oli myös makkaraa ja mustikkapullaa. ”Kaisa-pullaa” hän on jakanut myös työpaikoille.

Hartikainen-Herranen on kaupungin- ja maakuntavaltuutettu, mutta eduskuntaan hän on ehdolla ensi kertaa. Proviisorina työskentelevä Hartikainen-Herranen on maksanut koko 10000 budjetin omasta pussista.

Yksi asia valokuvaaja Valmusta ilahdutti kampanjatilaisuuksissa erityisesti.

”Tunnelma oli leppoisa, ja kaikki olivat hyväntuulisia. Vastaväitteetkin esitettiin lempeästi.”

Nyrkin viuhuminen vaalikentillä on yhä jyrkkä poikkeus säännöstä.

Tämä artikkeli on osa HS:n Kuvia Suomesta -sarjaa. Voit lukea sarjan aiempia osia verkossa osoitteessa hs.fi/kuviasuomesta.

Akseli Valmunen, kuvat

Jussi Konttinen, teksti

Ea Vasko, tuottaminen ja verkkotaitto

JULKAISTU 7.4.2019, © Helsingin Sanomat