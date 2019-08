GREEN RIVER

Näin Woodstock on jatkanut elämäänsä levyillä

Kovaan liitoon itsensä piiskannut Jimi Hendrix lopetti oman settinsä maanantaiaamuna kymmentä yli yksitoista 18. päivänä elokuuta 1969. Se oli uuden alku, koska nelipäiväiseksi venähtäneen, White Laken kylässä järjestetyn Woodstockin rauhan ja rakkauden musiikkifestivaali merkitys ei suinkaan lakannut sinä hetkenä, kun viimeiset soundit kajahtivat Hendrixin valkoisesta Fender Stratocaster -kitarasta. Kaikkea muuta. Legendaarinen Woodstock on vahvasti hengissä vielä 50 vuotta päättymisensä jälkeenkin. Siitä on tullut kaikkien rockfestivaalien myyttinen symboli.

Woodstock on kaikkien myöhempien festivaalien isä ja äiti.

Oman tehtävänsä rockfestivaalin kuolemattomuudelle on tehnyt se, että Woodstock on jatkanut sitkeästi elämäänsä levyillä. Woodstock on todennäköisesti poikinut enemmän levyjä kuin mikään toinen rockfestivaali. Sen isosta tarjonnasta on tuotettu sekä kokoomalevyjä että yksittäisten artistien koko keikan taltiointeja.

Levyn muotoon Woodstock pantiin ensimmäisen kerran 15. päivänä elokuuta 1970, jolloin julkaistiin Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More -livealbumi. Konsertin nauhoittivat Eddie Kramer ja Lee Osbourne. Albumin koosti tuottaja Eric Blackstead. Se julkaistiin alun perin kolmoisvinyylinä. Tupla-cd:nä se tuli kauppoihin vuonna 1994.

Jatkoa seurasi 12. päivänä heinäkuuta 1971. Silloin ilmestyi live-albumi, jonka nimi oli ytimekkäästi Woodstock II. Se julkaistiin alun perin tuplavinyylinä. Tupla-cd:nä se julkaistiin yhtä aikaa kuin Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More vuonna 1994. Tuplan ensimmäisen levyn koko a-puoli oli varattu Jimi Hendrixille. Moni yhtye kuitenkin vastusti levytyksiä. Esimerkiksi The Bandia ja Grateful Deadia ei kuulla kummallakaan näistä levyistä, koska ne eivät antaneet levy-yhtiö Atlanticille lupaa käyttää niiden live-taltiointeja Woodstockista.

GRATEFUL DEAD: DARK STAR

”Me olimme niin pöllyssä, että keikka on varmasti yksi yhtyeen heikoimmista. Äänentoistokin mätti pahasti eikä lavatekniikka toiminut. Silti Woodstockissa oli aivan mieletön fiilis”, Grateful Deadin kitaristi Jerry García on muistellut.

Molemmat kokoomalevyt ovat Michael Wadleighin yli kolmetuntisen dokumenttielokuvan ääniraitoja. Elokuva ei noudata konsertin oikeaa aikajärjestystä, koska ohjaaja on halunnut rakentaa tapahtumalle elokuvallisemman dramaturgian. Liioin kaikki yhtyeet eivät päätyneet elokuvaan. Wadleighin dokumentin tähden useimmille on jäänyt väärä käsitys siitä, miten Woodstock lopulta eteni.

Tämän jälkeen kokoomalevyjen jatkumossa seurasi parinkymmenen vuoden tauko. 14 esitystä sisältävä Woodstock Diary julkaistiin vasta 30. päivänä elokuuta 1994. Se sisälsi jo aikaisemmilta kokoomalevyiltä tutuilta artisteilta sellaisia live-taltiointeja, joita ei ollut aiemmin levyn muodossa vielä kuultu. Samaan aikaan julkaistiin myös neljän cd-levyn boksi Woodstock: Three Days Of Peace And Music, joka kokosi yhteen Atlanticin lähes 25 vuotta aiemmin julkaisemat levyt Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More ja Woodstock II.

Nyt mukana oli myös muutama irtokappale esimerkiksi yhtyeiltä Creendence Clearwater Revival ja The Band.

Yksittäisten artistien tai yhtyeiden live-taltiointeja on puolestaan julkaistu vuosikymmenten saatossa toistakymmentä. Julkaisuajankohdat osuvat pääosin 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Näitä yhden settilistan soololevyjä ovat esimerkiksi seuraavat tallenteet: Joe Cocker: Live at Woodstock, Jimi Hendrix: Live at Woodstock, Ravi Shankar: At the Woodstock Festival, Mountain: Live at the Woodstock Festival/New Canaan, The Band: At Woodstock, Creedence Clearwater Revival: Woodstock ’69, Grateful Dead: Warlock Stock – Woodstock ja The Who: Woodstock 1969.

Näistä kuusi viimeistä taltiointia on epävirallisia bootleg-levytyksiä.

TÄHTIÖLIPPU

Levy-yhtiö Columbia julkaisi kesäkuun lopulla 2009 viiden oman artistinsa tuotannosta kymmenen levyn boksin The Woodstock Experience – 40th Anniversary. Mukana ovat Sly & The Family Stone, Jefferson Airplane, Johnny Winter, Janis Joplin ja Santana. Kultakin esiintyjältä on taltioitu kaikki heidän Woodstockissa esittämänsä kappaleet – näin esimerkiksi koko Janis Joplinin kymmenen biisin setti sunnuntailta elokuun 17. päivältä on nyt kuultavissa ja aistittavissa. Samana sunnuntaina Johnny Winter esitti kahdeksan biisiä, joista kolmessa mukana oli myös Edgar Winter.

Kultakin esiintyjältä on mukana boksissa myös keväällä 1969 julkaistu studioalbumi – levy, joka toi heidät Woodstockiin. Santana tosin julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa vasta parisen viikkoa Woodstockin jälkeen 30. päivänä elokuuta 1969.

Myös festivaalin koko musiikkitarjonnasta on tehty useita kokoomalevyjä, joiden laatu on kovin kirjava. Ensimmäinen kattava taltiointi Woodstockin musiikkifestivaalin esiintymisistä julkaistiin vuonna 2003 nimellä Woodstock Complete. Se sisältää 17 cd-levyä ja 219 Woodstockissa kuultua kappaletta. Osa äänityksistä on kehnolaatuisia bootleg-taltiointeja. Myös kappaleiden esitysjärjestys on osin väärä, näin on erityisesti festivaalin toisen päivän kohdalla.

Ongelmat korjattiin vasta vuoden 2012 editioon, jota täydennettiin kahta vuotta myöhemmin. Viimeisen edition nimi on The Third Trip – Three Days of Music, Masses, Mud and Mushroom.

Se käsittää 29 levyä, noin 30 tuntia äänimateriaalia. Kappaleita ja erilaisia audioklippejä on yhteensä 433.

Woodstock Complete -boksin ensimmäinen cd-levy on omistettu ennakkohaastatteluille, radiomainoksille, uutisvälähdyksille, paikallisten haastatteluille, poliisien tiedonannoille ja liikenneruuhkista käydyille keskusteluille. Siihen on koottu myös kaikki lavajuonnot, joista vastasi pääosin Chip Monck.

Yksi laadullisesti parhaista bokseista on niin ikään kronologisesti etenevä kuusi cd-levyä sisältävä Woodstock: 40 Years on: Back to Yasgur’s Farm, johon on taltioitu esimerkiksi Sweetwaterin, Bert Sommerin, Quillin, Incredible String Bandin ja Blood, Sweat & Tearsin lavaesiintymiset, jotka ovat harvemmin päätyneet Woodstockista tehdyille kokoomalevyille. Kuuden cd-levyn sinänsä riittävän kattava tarjonta pysyttelee vielä järjellisyyden rajoissa. Kaikkiaan boksi sisältää 38 aiemmin julkaisematonta taltiointia ja esimerkiksi täyspitkän version Mountainin biisistä Blood of the Sun. Kaiken kaikkiaan kuudella cd:llä on 99 biisiä.

Oma herkkunsa on myös pahaan pilvipoutaan eksyneen Abbie Hoffmanin ja The Whon Pete Townshendin epätoivoinen välienselvittely. Hoffman yritti käyttää lavaa oman poliittisen agendansa ajamiseen. Ärtynyt Townshend yrittää huitaista Hoffmania kitaralla päähän.

Hoffman vaati Valkoisten panttereiden perustajan, MC5-yhtyeen managerin John Sinclairin välitöntä vapauttamista. Militantti Valkoiset pantterit -järjestö vastusti rotusortoa ja puolusti vähemmistöjen oikeuksia.

THE WHO: SEE ME, FEEL ME

Politiikka oli yleisölle kuitenkin sivuseikka, tärkeintä oli musiikki, joka kokosi rauhan ja rakkauden sukupolven yhteen. Woodstockissa musiikki soi kaikkialla. ”Musiikki täytti koko tienoon. Äänentoistojärjestelmä oli itse asiassa niin tehokas, että se karkotti kaikki linnut Sullivanin piirikunnasta. Ne palasivat vasta Woodstockin päätyttyä”, kirjoittaa Elliot Tiber kirjassa Taking Woodstock – Rakkauden vallankumous.

”Edes vaikeat olosuhteet eivät laimentaneet festivaalitunnelmaa eivätkä vähentäneet ihmisten rakkauden ja välittämisen määrää. Koko viikonlopun ajan alueella oli rankkoja sadekuuroja, jotka kastelivat ihmiset läpimäriksi ja tekivät Maxin [Max Yasgur] ruohokentästä valtavan mutalammikon.”