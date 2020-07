Jyrki tuli meille

25 vuotta sitten MTV3-kanavalla alkoi ohjelma nimeltä Jyrki. Se lähetettiin suorana Helsingin keskustasta.



Jyrkiä teki joukko nuoria aikuisia vailla aiempaa tv-kokemusta. Kulisseissa rytisi. Osalle tekijöistä ohjelma jätti elinikäiset traumat.



Tässä jutussa 12 avainhenkilöä kertoo oman versionsa Jyrkin tekemisestä. Tarina jatkuu aina siitä, mihin edellinen jäi.

Juuso Määttänen

Vastaava tuottaja ja Funny Filmsin toimitusjohtaja, Jyrkissä 1995–1999. Nykyisin Insano-viestintäyrityksen omistaja ja apulainen.

yrkin tarina alkaa vuodesta 1994. MTV3:lla oli jo Frank Pappa Show, joka tavoitti nuoria aikuisia, mutta kanavan johto halusi uuden ohjelman, jolla MTV3:n keskikatsojaikää saadaan tiputettua kymmenellä vuodella.

Maikkari otti yhteyttä Tamperelaiseen Vipvisioniin, jota johti Jarmo Porola. Tein Porolalle esityksen suorana tehtävästä musiikkiohjelmasta, jossa haastateltaisiin artisteja. Kun Porola luetutti ideani yhtiökumppanillaan Kalervo Kummolalla, ’Kale’ sanoi, että tällainen ohjelma on jo olemassa. Sen nimi on MuchMusic, ja sitä tehdään Torontossa. MTV3:n johtaja Tauno Äijälä innostui. Hän ideoi, että otamme yhteyttä Kanadaan ja alamme tehdä ohjelmaa heidän kanssaan yhteistyössä.

Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta suoran televisio-ohjelman tekemisestä. Kun ohjelmaa alettiin toteuttaa, Äijälä sanoi, että ’Nyt sitten vastaat sanoistasi, kun olet tällaisen ohjelman ideoinut’. Niin minusta tuli ohjelman tuottaja ja ohjelmaa tehneen tuotantoyhtiön Funny Filmsin toimitusjohtaja. Jos olisin itse nyt samassa tilanteessa, en palkkaisi 27-vuotiasta kaveria ilman tv-kokemusta tekemään päivittäistä live-ohjelmaa. Onneksi en etukäteen tajunnut, miten vaikeaa se on, koska siitä olisi iskenyt rimakauhu.

Alkuperäisessä ideapaperissani ohjelman nimi oli FunTv, jota on nyt mahdotonta sanoa vakavalla naamalla. Seuraavat nimi-ideat eivät olleet paljon parempia. Palaute kohderyhmältä oli testeissä murskaavaa. Kun ohjelman alkuun oli kolme kuukautta, meillä ei ollut edelleenkään nimeä. Silloin muistin, miten Heikki Silvennoinen oli kertonut noin 10-vuotiaan tyttärensä ideoineen, että miehille voisi olla oma lehti, jonka nimi olisi Jyrki. Aloin miettiä, voisiko ohjelman nimi olla Jyrki, sehän ei edes tarkoita mitään. Kun sitä testattiin, huomasimme, että nimi herättää reaktioita. Osa piti nimeä mahtavana, osa otti sen vitsinä.

Jyrkin merkityksestä puhuttaessa varjoon on jäänyt sen vaikutus koko suomalaiseen televisioilmaisuun. Välillä edelleen tv-ohjelmia katsoessa ajattelen, että ’Ahaa, siellä on katsottu Youtubesta vanhoja Jyrki-pätkiä’. Ylen Perjantai on suosikkiohjelmiani ja heidän visuaalisessa ilmeessään on paljon yhtymäkohtia Jyrkin kanssa. Yksi Jyrkin periaatteista oli 'React for the action', joka oli meillä huoneentaulunakin. Se tarkoitti, että kuvaava kamera reagoi tapahtumiin ja liikkui mukana.

Olen joskus miettinyt, miksi yhtä vanhaa tv-ohjelmaa muistellaan niin paljon. Sitten minulle selitettiin, että Jyrki oli sukupolvikokemus. Uskon sen johtuneen siitä, että 13–18-vuotiailla ei tuohon aikaan ollut koulun jälkeen paljon tekemistä. Jyrkin katsominen täytti nuorten elämässä aukkoa, joka ei vielä silloin ollut turvoksissa. Nyt vastaavaa ei enää voisi tehdä.

Kun nykypäivänä katson televisiota ja jotain isoa suoraa tv-ohjelmaa, yritän mielessäni arvata, onko siellä entinen Jyrkin tekijä ohjaamassa. Aika usein on. Jyrki oli monelle ensimmäinen työpaikka alalla. Noin 20-vuotiaat pääsivät koulunpenkiltä tekemään päivittäistä suoraa tv-ohjelmaa. Siinä kävi kuten sanotaan: heitettiin uima-altaaseen syvään päähän ja puhallettiin föönillä perään.

Jyrkiä tehdessä nuoret tekijät olivat kovilla. Olen puhunut entisten Jyrkin tekijöiden kanssa asiasta jälkeenpäin paljon. Joillekin on jäänyt henkisiä haavoja niistä ajoista. On ihan selvä, että ei ollut oikein, miten rankkaa työnteko heille oli. Siinä ei auta selityksenä se, että olin itsekin tuottajana nuori ja kokematon. En osannut johtaa silloin.

Osittain ongelmat johtuivat myös siitä, että olin jo silloin sairastunut alkoholismiin. Ei siinä tilassa olisi pitänyt olla töissä vaan hoidossa. En itse tehnyt päätöstä, että ryhdynpä alkoholistiksi ja samaan aikaan pyörittelen vähän mediajuttua. Alkoholi teki sen päätöksen puolestani.”