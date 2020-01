Kaasukammio.

Kaasu­kammio

Ilmansaasteet ovat maapallon pahin ympäristökatastrofi. Intian Delhissä hengitysilma on kuin puuroa – pienhiukkaset tunkeutuvat joka ikisen keuhkoihin, pääministeristä kerjäläiseen.

Tommi Nieminen HS, teksti

Sami Kero HS, kuvat ja videot

Ole hyvä ja aseta hengityssuojain nyt kasvoillesi. Kello on 6.30. Aurinko on noussut Rajpath-paraatikadulla eli Intian pääkaupungin Delhin poliittisessa keskustassa.

Keskiluokkaiset delhiläiset hölkkäävät, pyöräilevät ja rullaluistelevat Rajpathia, joka johtaa India Gaten sotamuistomerkiltä presidentin palatsiin.

Ulkoministeriön editse kulkee Intian poliittisen eliitin virka-autoja. Itse pääministeri Narendra Modi saattaa hetkenä minä hyvänsä matkustaa panssaroidun Range Roverin takapenkillä kohti parlamenttia.

Poliittiset vastustajansa Modi taklaa armotta. Sen sijaan Delhin ilmansaasteiden edessä jopa hän on seitinhauras ja aseeton. Saastehiukkaset eivät tunnusta yhdenkään ihmisen titteliä – ne sukeltavat lupia kyselemättä syvälle pääministerinkin keuhkorakkuloihin.

Ilman hengityssuojainta tuntisit kurkunpäässäsi paksun, kitkerän ilman.

Jos pysyisit pidempään ulkona, silmiä alkaisi kirveltää. Illalla saattaisit jo rykiä kuivaa yskää. Mutta se on vain pieni vihje siitä, mitä saaste todella aiheuttaa.

Näkyvyys saastesumussa on tänä aamuna noin 50 metriä. Pahimpina aamuina saaste rajoittaa näkyvyyden muutamiin metreihin.

Dokumentaristi Satish Thingujam muutti vuoristoisesta Manipurista saasteiden keskelle Delhiin ja järkyttyi.

Satish Thingujam polkee Rajpathia kohti presidentinpalatsia. Hän on 23-vuotias dokumentaristi ja muuttanut pääkaupunkiin Manipurin osavaltiosta, jonne on matkaa 2 400 kilometriä. Intian vuoristoisessa koillisnurkassa väestöntiheys on pienempi ja ilma raikkaampaa.

”Kun saavuin tänne, järkytyin”, Thingujam sanoo.

Hän esittelee kännykkäsovellusta, jonka nimi on Air Visual. Siitä hän seuraa, millainen ilmanlaatu on eri puolilla Delhiä. Päivinä, jolloin saaste pakkautuu erityisen paksuksi puuroksi, hän yksinkertaisesti jää sisälle.

Thingujam käyttää hengityssuojainta jopa aamulenkillä. Sillä se, minkä maski elämänilosta vie, sen se elinikää lisää.

Koska ilmansaasteet ovat näkymätön ”hiljainen tappaja”, ne eivät saa aikaan yhtä dramaattisia katastrofikuvia ja otsikoita kuin vaikkapa Australian metsäpalot, jotka lisäävät saasteita.

Kyse on kuitenkin paljon suuremmasta ympäristökatastrofista. Se koskettaa lähes koko ihmiskuntaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 90 prosenttia ihmiskunnasta eli seitsemän miljardia ihmistä altistuu hengitysilmalle, jonka saastearvot ylittävät suositukset.

Vuosittain 8,8 miljoonan ihmisen kuolema aikaistuu ilmansaasteiden seurauksena. Pienhiukkaset eivät säästä edes suomalaisia, jotka ajattelevat hengittävänsä puhdasta ilmaa. Saksalaistutkimuksen mukaan Euroopassa vuosittain 790 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti saastehiukkasten takia.

Suomessakin näin tapahtuu peräti 4 000:lle.

”Nelikymppisinä heidän keuhkonsa ovat kuin normaalisti seitsemänkymppisinä”

WHO käyttää tärkeimpänä ilmansaasteiden mittarina PM 2,5 -lukemaa.

Se kertoo, kuinka paljon halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia pienhiukkasia on kuutiossa ilmaa. WHO suosittelee, ettei lukema olisi yli 10 mikrogrammaa vuoden keskiarvona tai yli 25 mikrogrammaa yhden vuorokauden keskiarvona.

Helsingin vuorokausilukemat kieppuvat 5:n ja 30:n mikrogramman välillä. Ilmanlaatu on lähes aina hyvä tai kohtalainen.

Delhissä ilmanlaatu on lähes poikkeuksetta äärimmäisen huono, jos käytetään eurooppalaisia suosituksia. Myrkyllisintä ilma on aina loka–joulukuussa, jolloin vuorokauden keskiarvot nousevat noin 200:aan. Silloin saasteita sisältävien pienhiukkasten määrä on kaksikymmenkertainen verrattuna WHO:n suositusarvoon.

Marraskuun 3. päivänä 2019 Delhissä koettiin aivan poikkeuksellinen paniikki.

Pienhiukkaslukemat nousivat reippaasti yli 900 mikrogramman per kuutio ilmaa eli ne olivat lähes satakertaiset verrattuna WHO:n suositusrajaan. Kaupungissa julistettiin hätätila. Saaste oli hetkittäin niin puuromaista, että kolmekymmentä Delhiin saapumassa ollutta lentoa ohjattiin huonon näkyvyyden takia toiselle kentälle.

Viikkoa myöhemmin koulut suljettiin neljäksi päiväksi. Osavaltion pääministeri Arvind Kejriwal keksi metropolille todella ilkeän määritelmän.

Kaasukammio.

Keuhkolääkäri Dixit Thakur ohjaa delhiläisen Medeor-sairaalan neljänteen kerrokseen, jossa on keuhkopotilaiden osasto.

Sängyllä istuu 82-vuotias D. N. Gupta. Intian armeijasta eläköitynyt mies haukkoo henkeä. Keuhkoahtaumatauti on pitkällä. Hapenottokyky laskee, sillä keuhkoputket ovat ahtautuneet liman ja keuhkoputkia ympäröivän lihaskudoksen paksuuntumisen vuoksi.

Gupta kertoo, että hän on ollut vuosia käytännössä vankina asunnossaan. Ei keuhkoahtaumatautisen kannata Delhin ulkoilmaan astua.

Armeijasta eläköitynyt D. N. Gupta sairastaa keuhkoahtaumatautia, joka tekee hengittämisen vaikeaksi.

Kun ihmisen keuhkoista loppuu voima, loppuu elämä.

”Emme pysty palauttamaan keuhkojen toimintakykyä, ainoastaan hidastamaan antibiooteilla tilanteen pahenemista”, lääkäri Thakur sanoo.

Thakur palaa vastaanottohuoneeseensa. Hän kertoo, että on enää päivistä tai viikoista kiinni, että herra Gupta tarvitsee happinaamarin pysyäkseen elossa.

”Aiemmin tällaisia sairauksia saivat kuusikymppiset ihmiset. Nyt viisikymppiset. Tai jopa nelikymppiset.”

Luvut ovat silti vain lukuja.

Mitä ihan kouriintuntuvasti tarkoittaa, että pienhiukkaslukema nousee Delhissä yli 900:n?

Jos viettää vuorokauden sellaisten ilmansaasteiden keskellä, se on kuin polttaisi sata tupakkaa, Thakur vertaa. Ensioireina silmiä kirveltää, rintaa ahdistaa, ja nenä sekä silmät vuotavat. Pidemmällä aikavälillä saasteet aiheuttavat astmaa, kroonisia keuhkosairauksia, syöpiä ja sydänkohtauksia.

Keuhkolääkäri Dixit Thakur sanoo, että pahimpina saastepäivinä Delhissä jopa terveet keuhkot alkavat tuhoutua.

”Jopa terveet keuhkot voivat alkaa tuhoutua”, Thakur sanoo. ”Vältä ulosmenoa. Vältä kaikkea toimintaa. Jos sinulla on ilmanpuhdistin, käytä sitä. Pue hengityssuojain joka kerta, jos menet ulos.”

Hän kertoo nähneensä jopa 16–17-vuotiaita, joille on syntynyt saasteista astma.

Delhin kaltaisissa taloudellisen epätasa-arvon kaupungeissa kaikki altistuvat saasteille, mutta niiden seuraukset eivät ole tasapuolisia. Keskiluokalla on ilmanpuhdistimet asunnoissaan ja koulutuksen tuoma ymmärrys siitä, kuinka haitallisia pienhiukkaset ovat.

Metropolin vähävaraiset, joita on miljoonia, altistuvat saasteille eniten ja tietävät niistä vähiten. He asuvat käytännössä ulkoilmassa ja työskentelevät esimerkiksi riksakuskeina paksussa pakokaasussa.

Keuhkolääkäri Thakur on katsellut tuhansien tällaisten ihmisten röntgenkuvia: ”Nelikymppisinä heidän keuhkonsa ovat kuin normaalisti seitsemänkymppisillä.”

Apteekkari Gaurav Gupta pitää pientä kadunvarsipuotia Mirdard-kadulla. Hän arvioi myyneensä parhaimpina päivinä noin 500 hengityssuojainta.

”Niiden buumi alkoi 2–3 vuotta sitten, kun asia nousi otsikoihin.”

Apteekkari Gaurav Guptan mukaan hengityssuojainbuumi alkoi Delhissä 2-3 vuotta sitten.

Muutos on suuri. Ennen vuotta 2016 ei Delhissä nähnyt hengityssuojaimia kuin korkeintaan ihmisillä, jotka työskentelivät aamusta iltaan kaduilla. Esimerkiksi köyhät ja kouluttamattomat riksakuskit sitoivat pahimpina saastepäivinä vain ohuen kaulaliinan suun eteen.

Aivan kuin se pysäyttäisi saastehiukkasia.

Tavallinen hengityssuojain maksaa Guptan puodissa sata rupiaa eli noin 1,25 euroa. Se pitäisi kuitenkin vaihtaa 2–3 viikon välein, sillä suojain alkaa tukkeutua saastehiukkasista ja sen teho heikkenee. Silloin turvallisuuden tunne on enää illuusio.

”Intialaiset ostavat yhden maskin ja käyttävät sitä koko vuoden”, Gupta sanoo.

Koska kadunlakaisu tehdään Delhissä pitkälti käsipelin, lakaisijat altistuvat suurille määrille liikenteen ja katupölyn pienhiukkasia.

Mutta miksi juuri pienhiukkasten kohdalla puhutaan niiden vaarallisuudesta ihmiselle? Eivätkö isommat saastehiukkaset tee vielä isompaa tuhoa?

Kyse on logistiikasta. Siitä, minkä kokoinen aines pääsee tunkeutumaan elimistöömme.

Läpimitaltaan alle 2,5 mikrometrin pienhiukkaset ovat vaarallisimpia, sillä ne kulkeutuvat syvälle keuhkojen ääriin.

Lähde: YK

Viiden lapsen köyhä yksinhuoltajaäiti Mainaj paistaa lounaaksi chapati-leipiä avotulella.

Kolmekymmentävuotias Mainaj on surullinen näky.

Hän on viiden lapsen yksinhuoltaja, ja perhe asuu kadulla. He asuvat vieläpä aivan konkreettisesti kadulla, pientä muuria vasten jalkakäytävällä. Talvella Delhin lämpötila laskee alimmillaan muutamaan lämpöasteeseen.

Mainaj on niitä kaikkein köyhimpiä intialaisia. Hänellä ei ole edes sukunimeä, mikä on sikäli yhdentekevää, ettei sillä voi täyttää nälkäistä vatsaa.

Hän on muuttanut pääkaupunkiin Kanpurista, jossa on – uskomatonta kyllä – vielä Delhiäkin saastuneempi ilma. Maailman terveysjärjestö WHO listasi Kanpurin maailman saastuneimmaksi kaupungiksi vuonna 2016.

Ilmanlaadultaan maailman saastuneimmat kaupungit ovat Etelä-Aasian jättimetropoleissa, erityisesti Intiassa. Etelä-Aasian äärimmäiset pienhiukkaspitoisuudet johtuvat siitä, että liikenteen ja teollisuuden päästöjen lisäksi maanviljelijät kulottavat valtavia määriä peltoja.

Mainaj paistaa pienellä avotulella chapati-leipiä perheen lounaaksi. Perheen elämän kovuutta on vaikea oikein edes aavistella. Lapset ovat 10-, 7-, 5-, 3- ja 2-vuotiaat.

Polttopuun Mainaj saa ”tuosta metsästä”, hän sanoo ja viittilöi muurin takana olevaan pieneen puistoon.

Rutiköyhän Mainajin tekemä avotuli on tietenkin itsessään mikroskooppinen syy Delhin saastumiseen. Mutta kokonaisuudessaan puupoltto on valtava pienhiukkasten lähde. Kotitalouksien puuliedet ja tulipesät ovat kolmanneksi merkittävin pienhiukkasten lähde dieselin noen ja maatalouden päästöjen jälkeen.

Niitä suuremmat avotulet roihuavat taas Delhin ulkopuolella, kun tuhannet maanviljelijät kulottavat peltojaan, ja tuulet kuljettavat mahtavat savumassat 16 miljoonan asukkaan Delhiin.

Aivan kuin tämä ei jo riittäisi. Ilman ohella Delhissä saastuneita ovat myös laajat maa-alueet.

Ja mikä kenties masentavinta – myös Intian suuret joet.

Kukapa arvaisi, että Yamuna on hinduille pyhä.

Se ei totisesti siltä näytä, kun se hiljaa virtaa Delhin itälaidalla. Okhlan patovallin edustalla saaste kerääntyy paksuksi shampoomaiseksi vaahdoksi. Suurimmat saastemöykyt ovat rantapallon kokoisia, ja niitä lipuu vieri vieressä.

Ihminen on tuhonnut Yamunan lähes täydellisesti. Delhin saastuminen ei rajoitu vain ilmaan, vaan sama on tapahtunut myös vesistöille.

Kalastaja Aysur Rehman on 35-vuotias, mutta olemus on ikääntyneen. Delhi on köyhälle kova. Se vanhentaa ennen aikojaan.

Kalastajat Okhlan padolla ovat etnisesti bengaleja. Heidän sukujuurensa ovat Länsi-Bengalissa eli 1 300 kilometrin päässä Intian itäpuolella.

”Minulla on ikävä tunne siitä, että suurin osa tuosta on jätevettä. Se ei ole hyväksi meille”, Rehman sanoo.

”Olen varma, että se on kemiallista jätettä tehtaasta”

Hän näyttää saalistaan. Kalat muistuttavat kiiskiä. Kyseinen laji on Rehmanin mukaan ainoa, joka selviytyy Okhlan patoalueella. Sitkeä laji, myönnettäköön.

Yksi mittari jokiveden laadulle on sen sisältämä suolistoperäisten enterokokki-bakteerien määrä. Ne voivat aiheuttaa suolistotulehduksia ihmisille, joilla on alentunut vastustuskyky.

Bakteerit:

Jos Suomessa uimavedessä on suolistoperäisiä enterokokki-bakteereja yli 400 yksikköä sadassa millilitrassa vettä, viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin. Yamunan enterokokkien pitoisuudet olivat välillä 40 000–92 000 000 Okhlan padolla vuonna 2016. Alimmillaankin ne ylittivät satakertaisesti Suomen viranomaistoimenpiteiden rajan.

Veden happipitoisuus:

Suomessa jokiveden tilanne on huono, jos veden happipitoisuus laskee alle 4 milligramman litraa kohden. Vantaanjoen Arolamminkoskella happipitoisuus oli vuosina 2014–2018 välillä 5,4–8,2. Yamunan happipitoisuudet olivat vuonna 2016 välillä 0,0–3,0 mittauspiteissä Delhissä. Osa joesta oli siis täysin hapetonta. Eli kuollutta.

Tutkija Heli Vahtera Vantaanjoen suojeluyhdistyksestä tutustuu HS:n pyynnöstä intialaisten mittauksiin Yamunan vedenlaadusta Delhin alueella.

”Onpa hurja tilanne!” hän kirjoittaa sähköpostissa.

Veden laadun hän tiivistää näin: "Yamunajoen hapettomuus on vakava merkki liiallisesta kuormituksesta. Joki vaikuttaa täysin kuolleelta. Biologisen toiminnan puuttuessa joki ei puhdistu enää luontaisilla prosesseilla, ja sen vesi lienee varsin myrkyllistä."

Toisaalta kyseessä on vesistö, jossa kymmenettuhannet delhiläiset käyvät päivittäin peseytymässä tai tekemässä uskonnollisia rituaaleja.

Joki, josta pyydetään kalaa torille.

Kalastaja Swadeep Haldar kokkasi lounaaksi currykastiketta ja juuri Yamunasta nostettuja kaloja.

Okhlan patovallin edustalle on kerääntynyt ohut kerros valkoista kuohua, johon on sekoittunut mustaa nokimaista ainetta.

”Olen varma, että se on kemiallista jätettä tehtaasta”, kalastaja Rehman sanoo ja kertoo rintakivuistaan.

”Se on varmasti terveydelle vaarallista, mutta meidän on työskenneltävä täällä. Tämä on työmme.”

Merkittävin syy Yamunan saastumiseen on se, että iso osa Delhin kotitalouksien jätevesistä päätyy käsittelemättöminä jokeen. Yli neljännes asukkaista eli noin 4–5 miljoonaa ihmistä asuu epävirallisilla ja suunnittelemattomilla asuinalueilla, joiden jätevedet valuvat sellaisenaan avoviemäreihin.

Sen lisäksi metropolissa on 22 viemäriä, joista pulppuaa Yamunaan teollisuuden jätevesiä.

On itsestään selvää, että Yamunan kalat ovat täynnä samoja aineita, joita on vedessä. Osan kaloista Rehmanin porukka myy läheisellä torilla, ja osan he toimittavat asiakkaille kotiin. Loppu kuluu kalastajien omaan lounaaseen.

Pahimpina päivinä Okhlan patovallin edusta on kuin katastrofielokuvasta. Aina kun patovalli avataan ja vesimassat pääsevät hyökymään, myrkyllinen saastekuohu nousee jopa kymmenmetriseksi. Ylikin.

Rehman viittaa kädellään ylös. Hän osoittaa joen yläpuolelle rakennettua raskaan liikenteen siltaa, joka on suurin piirtein kaksikerroksisen talon harjakorkeudessa.

”Silloin kuohu nousee tuonne asti”, hän sanoo.

Kalastaja Aysur Rehman epäilee Yamunan saastekuohun tulevan kaupungin teollisuuden päästöistä. Hän kertoo kärsivänsä toistuvista rintakivuista.

Delhillä on 1 300 vuoden historia.

Sitä ovat hallinneet hindut, muslimit, brittikolonialistit – ja nyt jälleen hinduvetoinen hallinto. Vaan onko Delhi koskaan aiemmin historiassaan ollut yhtä saastunut?

Tuskinpa, sillä esimerkiksi 1800-luvun hiilivetoinen teollinen vallankumous jäi Delhissä pienimuotoiseksi. Toki Delhi oli tuolloin vain parinsadantuhannen asukkaan pikkukaupunki.

”Poliitikot eivät yritä todellisuudessa muuttaa isoja asioita, he antavat vain isoja lupauksia ja tekevät propagandaa”

Nykyhetki tuntuu ahdistavan erityisesti Delhin lapsiperheitä, sillä saasteet vaikuttavat lapsiin aikuisia haitallisemmin.

It-yrityksen myyntitehtävissä työskentelevä Lokesh Chhibber ja kotiäiti Shashi Chhibber ovat paenneet Delhin paksuimpia saastepilviä Lodi-puistoon. Heidän edessään taapertaa neljävuotias Kunal, ja juuri Kunalin terveys heitä pelottaa.

”Kuten kaikki äidit olen peloissani tilanteesta. Toisinaan sanon miehelleni, että meidän pitäisi muuttaa Delhistä”, Shashi Chhibber sanoo.

Delhiläiset Lokesh ja Shashi Chhibber ovat huolissaan neljävuotiaan Kunalin keuhkoista ja pohtivat, pitäisikö kaupungista muuttaa pois.

Delhissä puhutaan jo ilmansaastepakolaisuudesta, mutta todellisuudessa metropolin väkiluku on vain kasvussa.

Aviomies Lokesh on turhautunut. Mihin hän Delhistä lähtisi? Täällä hänellä on sentään palkkatyötä. Asunnossa on ilmanpuhdistin, ja silloin kun saastetilanne on erityisen paha, perhe ei kerta kaikkiaan mene ulos.

”Poliitikot eivät yritä todellisuudessa muuttaa isoja asioita, he antavat vain isoja lupauksia”, Lokesh Chhibber sanoo.

Hän haukkuu sekä Intian keskusvallan että Delhin osavaltion johdon. Edellistä johtaa keskustaoikeistolainen BJP-puolue, jälkimmäistä korruptionvastainen protestipuolue AAP. Kumpikin tuntuu nostaneen kädet pystyyn ilmansaasteiden edessä.

Alkaa olla jo aito hätätila.

Delhiä ei yksikään kosmeettinen korjausliike enää elvytä. Tarvittaisiin radikaalia ympäristöpolitiikkaa.

Liikennettä ja saastuttavinta teollisuutta täytyisi rajoittaa laeilla ja kovilla sanktioilla. Maatalouden kulotukselle olisi kehitettävä nopeasti vaihtoehto. Puun ja hiilen poltosta olisi siirryttävä ronskein ottein uusiutuviin energiamuotoihin, mitä Intia paraikaa on alkanut myös tehdä.

On vain yksi ongelma. Me ihmiset. On miellyttävää vaatia muutoksia toisten elämäntapaan – mutta oman elämäntavan ylläpitoon löytyy aina vankan tuntuinen perustelu.

Perheenisä Lokesh Chhibberiäkin ahdistaa nelivuotiaan Kunal-pojan keuhkojen puolesta. Silti hän ei usko ainakaan yksityisautoilun rajoittamiseen.

Ei nyt ainakaan tavallisten lapsiperheisien suosikkifarmareiden kuten Mahindrojen ja Tatojen.

Jotain muuta on siis keksittävä.

Lopulta Chhibber keksii ehdotuksensa: hindujen perinteinen ruumiinpoltto puuroviolla tulisi kieltää lailla.

