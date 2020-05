Kautta aikojen ihmisille on myyty huonoiksi todettuja autoja. Otimme selvää mitä asioita autoissa kannattaa välttää.

Jose Riikonen Ennen huonon auton anatomiaa todettakoon, että juuri nyt on syytä olla iloinen siitä, että suurin osa vähänkään nykyaikaisemmista autoista on hyviä. Niin uusien kuin käytettyjenkin autojen markkinatilanne on niin katastrofaalinen, että myytävän tuotteen on syytä olla hyvä, jos sen haluaa saada käsistään. Maaliskuun viimeisellä viikolla autokauppa alkoi hyytyä nopeasti. Kolmasosa Autoalan keskusliiton tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi käytettyjen autojen myynnin pudonneen 70 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Yli 40 prosentin kohdalla myynti oli pudonnut puoleen edellisvuoden lukemista. Huhtikuussa uusien henkilöautojen myynti oli vuoden takaiseen nähden pudonnut koko kuukauden aikana 38,6 prosenttia. Käytettyjen autojen myynti oli pudonnut koko kuukauden aikana 18,5 prosenttia. Syynä on koronaviruksen aiheuttama talouskooma, joka on iskenyt autokauppaan poikkeuksellisen kovaa ja nopeasti niin uusien kuin käytettyjen autojen kohdalla: normaalisti kauppa hyytyy ensin uusissa autoissa ja sitten käytetyissä, mutta nyt kriisi moukaroi molempia markkinoita yhtä aikaa. Ei siis vaivuta synkkyyteen, vaan ollaan tyytyväisiä siitä, että kunhan tilanne tasaantuu, autoja menee varmasti kaupaksi, kunhan ne eivät ole niin huonoja kuin tässä jutussa esitellyt autot. Mutta miten määritellä auton huonous? Jonkun mielestä vaikkapa halpa ja koruton auto, kuten vanha Lada, on tosi huono. Toisen mielestä tässä neutronipommin kestävässä venäläisessä taas on runsaasti luotettavaa vastinetta rahalle. Joku arvottaa hyväksi autoksi sellaisen, jossa on paljon uusimpia teknologisia herkkuja, ja toinen sanoo sitä huonoksi murheenkryyniksi, kun sen erinäiset hienot varusteet ennemmin tai myöhemmin kuitenkin hajoavat. Yksi taas sanoo, että urheilullinen auto on surkea, kun se on alustaltaan niin kova, ja toinen kertoo juuri tällaisen auton olevan hyvä, kun siinä on niin hieno ajotuntuma. Kuka on oikeassa, ja miten voisi määritellä, mikä on kaikkien aikojen huonoin valmistettu auto. Sellainen, jota ei ainakaan kannattaisi ostaa käytettynä? Internetistä asiaa hakemalla löytää yhden hyvän ehdokkaan viime vuosikymmenten huonoimmaksi autoksi. Useilla sivustoilla ja videoilla parjataan erityisesti Pontiac Aztek -nimistä autoa. Tätä vuosina 2000–2005 valmistettua autoa on kuvailtu yhdeksi rumimmista autoista, mitä on koskaan tehty. Auton sisusta on niin ikään kuulemma kamala. Auto oli kammottava myös bisnesmielessä. Autowise nimittäin kirjoittaa, että Aztek oli viimeinen naula Pontiacin arkkuun – merkin omistava General Motors lopetti Pontiacin 2010. Auton hintaa on kuvailtu omituisen korkeaksi ja jälleenmyyntiarvoa yhdeksi surkeimmista. Mutta onko se huonoin auto koskaan?

Teknisesti Aztek ei ollut mikään pommi. Se oli tilava auto, joka oli varustettu asianmukaisella, 185-hevosvoimaisella moottorilla. Käyttäjätutkimusten mukaan monet asiakkaat olivat itse asiassa tyytyväisiä ostokseensa. Auto on myös tietynlainen kulttiklassikko. Breaking Bad -tv-sarjan päähenkilö, huumekauppias Walter White (Bryan Cranston) nimittäin ajeli tällä kyseisellä autolla, mikä toi sille mainetta. Ja vaikka auto on ruma, se on jo niin ruma, että se alkaa olla tietyllä tavalla hieno. Harmi, että tätä autoa ei saa Suomesta. Käytettyjen kaupoilla ei ole yhtäkään myynnissä. Jos ulkonäkö määrittää auton hyvyyden tai huonouden, listalle voisi asemoida myös Fiat Multiplan. Se valittiin HS:n taannoisessa kyselyssä rumimmaksi autoksi.

Ilta Sanomat taas kuvaili vuosina 1998–2010 valmistettua Multiplaa näin: ”Auto näyttää siltä kuin sillä olisi useita eri silmiä, joiden välistä työntyy ulos oudosti kärsämäinen uloke. Koko komeus keikkuu surkastuneiden pyörien päällä, aivan kuten kyseessä olisi epäonnistuneen säteilytyskokeen tulos.” Multipla on viidentenä kaikkien aikojen rumimmaksi autoksi myös Ranker.com-sivustolla (Pontiac Aztek on tällä listalla kolmas.). The Sunday Times taas valitsi Multiplan kaikista rumimmaksi. Toinen Suomenkin markkinoilla oleva, usein erityisen huonoksi haukuttu auto on Mitsubishi Mirage. Suomen markkinoilla auton nimi on Mitsubishi Space Star, ja sitä valmistetaan edelleen uudessa sukupolvessa.

Esimerkiksi arvostettu yhdysvaltalainen kuluttajalehti Consumer Reports on sijoittanut auton useammallekin huonoimpien autojen listalleen. Auto on kyllä halpa, mutta hinta näkyy liiaksi lopputuotteessa. Autossa on tiettävästi myös runsaasti erilaisia mekaanisia vikoja. Consumer Reportsin mukaan ihmisellä ei ole mitään merkittävää syytä ostaa Miragea. Jos kuitenkin välttämättä haluaa, tarjokkaita Suomen markkinoilla on runsaasti. Huonoksi autoksi voisi perustellusti sanoa myös autoa, joka on hieno, varusteltu ja mukava luksusauto – silloin, kun se toimii. Monissa erittäin kalliissa autoissa nimittäin laatuvaikutelma on kohdallaan, mutta luotettavuus on retuperällä. Yksi kaikkien aikojen huonoimmista autoista on näillä mittareilla vuodesta 2013 myynnissä ollut Range Rover. Siitä saa pulittaa kuusinumeroisen summan rahaa uutena – ja liian usein tämän jälkeen pulittaa vielä runsaasti rahaa korjauksiin. Esimerkiksi autoanalytiikkasivusto Whatcar.com kertoo, että tämä auto on uudehkoista autoista kaikkein epäluotettavin. Ongelmia on ainakin akussa ja mahdollisesti vaihteistossa sekä jousituksessa. Ja kun Range Roverin vie korjaukseen, siinä on Range Roverin hinnat. Samainen sivusto on nostanut myös saksalaisen laatuautona pidetyn BMW:n 1-sarjan epäluotettavaksi. Sivuston ”näitä autoja kannattaa välttää, jos haluat stressittömän käytetyn auton omistajuuden” -jutussa BMW:n vuosina 2004–2011 valmistettu 1-sarja otti kyseenalaisen kunnian olemalla kaikista epäluotettavin auto. Molempia autoja on Suomessakin suuria määriä, joten niitä kannattaa ostella harkiten. Joskus auton huonous on sinetöity jo ideapalaverissa. Pöydän ääressä idea kuulostaa ehkä hyvältä, mutta lopputulos paljastuu pannukakuksi. Näin oli Jaguar X-Typen suhteen, jota valmistettiin 2001–2010. Jaguarin ajatus oli seuraava: Jaguar on haluttu automerkki, mutta monilla ihmisillä ei ole siihen varaa. Tehdään siis halpa Jaguar, tietynlainen pääsylippu Jaguarin maailmaan, jotta saadaan myyntivolyymi pilviin. Lopputulos oli X-Type, jota New York Timesin toimittaja Jerry Garrey on kuvannut vuosikymmenen huonoimmaksi autoksi.

X-Typessä mikään ei viesti brittiläisestä elegantista mutta voimakkaasta olemuksesta, mikä on Jaguarin koko viehätyksen salaisuus, vaan kyseessä on karulla tavalla Jaguariksi meikattu Ford. Tuohon aikaan Ford omisti Jaguarin. Auto myi huomattavasti odotettua huonommin, ja sen jälleenmyyntiarvo suli romahdusmaisesti. Myös Suomessa X-Typejä on melko runsaasti, joten ihmiset pitäkööt varansa ostaessaan pääsylippua Jaguar-klubiin. Ainakin sinne pääsee tätä nykyä halvalla. Huonoimpana autona voidaan pitää myös Citroën Xsaraa, ainakin, jos briteiltä kysytään. Brittiläinen kuluttajalehti Which? pyysi vuonna 2012 lukijoiltaan arvioita autojensa valmistuksen laadusta. Arviointeja ja pisteytyksiä tuli 47 000 autosta. Vastauksista lehti laski, mitkä automallit ovat käyttäjien mielestä parhaiten ja mitkä huonoimmin kasattuja. Huonoimmin valmistetun auton tittelin vei ylivoimaisesti Citroën Xsara.

Ainakin yksi suomalainen kuski on ollut hyvin pettynyt tähän autoon. Viitisen vuotta sitten HS uutisoi Severi Assisen autonostoksesta. Assinen kuvaili Xsaraansa näin: ”Ostin sen niin kovassa humalassa, etten tajunnut, mitä tein. Ei siinä oikein muuta ollutkaan kuin vikaa. Joka paikka vähän reistaa. Se on varmaan ikävintä, että ei tule minkäänlaista ilmaa. Talvisin ikkunat ovat umpijäässä ja kesällä siellä on kuuma kuin saunassa. Aika lailla yhtä hyvä ajaa kuin kottikärryillä.” Jos välttämättä haluaa, Xsaran saa Suomesta helposti, sillä valinnan varaa riittää.

Osti sitten käytettynä huonona pidetyn auton tai ei, käytettyjen autojen kaupoilla merkitsee myös kyseisen yksilön kunto. Päädyit siis ostamaan joko hyvänä tai huonona pidetyn auton, tarkasta ainakin seuraavat asiat autokaupalla, ennen kuin investoit kyseiseen autoon. Huoltohistoria huoltokirjasta Jos siinä on aukkoja, ei kannata uhrata aikaa kyseisen yksilön perusteellisempaan tutkimiseen vaan siirtyä seuraavaan.

Onko autossa jakohihna vai yleensä huoltovapaa jakoketju? Jos on hihna, milloin se on viimeksi vaihdettu ja koska se pitää seuraavan kerran vaihtaa? Ennen ostopäätöksen tekoa on syytä selvittää hihnanvaihdon kustannukset. Auton historiatiedot Traficomin sähköisestä palvelusta. Onko auto ollut poistettuna rekisteristä? (mahdollisesti lunastettu kolariauto) Onko ajoneuvo liikennekäytössä? Onko sen ajoneuvovero maksettu? Onko ajoneuvo katsastettu? Onko ajoneuvon myyjä sen rekisteriin merkitty omistaja? Osta vain rekisteriin merkityltä omistajalta (tarkasta myyjän henkilöllisyys). Onko ajoneuvolla autoveroon liittyviä käyttöaikarajoituksia? Löytyvätkö autosta myynti-ilmoituksessa luvatut varusteet. Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä ja luistonestojärjestelmä sekoitetaan usein toisiinsa, jolloin myynti-ilmoituksessa voidaan väittää olevan ajonvakautusjärjestelmä, vaikka autossa oikeasti olisikin vain vetoluistonestojärjestelmä. Maalipinnan kunto. Pöly, kura tai hämärä vaikeuttavat autossa olevien kolhujen, naarmujen tai kiveniskemien havaitsemista. Pyydä myyjää pesemään auto ja tutki maalipinnan kunto valoisassa.

Tuulilasin kunto Onko lasissa halkeamia tai kiveniskemiä? Onko se kovin naarmuinen – kirkasta aurinkoa tai valoa vasten katsottaessa naarmut erottuvat parhaiten. Katso myös konepellin alle. Tee tyypilliset, helpot tarkastukset eli varmista moottoriöljyn, jäähdytinnesteen ja jarrunesteen määrät. Mikäli moottoriöljyn tai nesteiden määrät ovat alarajassa tai sen alle, voi jokainen autonostaja vetää asiasta hyväksi katsomansa johtopäätökset edellisen omistajan huolellisuudesta.

Kuuntele moottorin käyntiääntä tyhjäkäynnillä auton ulkopuolella Jos käyntiääni ei kuulosta normaalilta eli joukosta kuuluu vinkunaa, kitinää tai kolinaa, on ylimääräisen äänen syy selvitettävä. Toimenpide tulisi tehdä heti käynnistämisen jälkeen (moottorin ollessa kylmä) sekä uudelleen moottorin saavutettua normaalin käyntilämpötilansa. Molempien rengassarjojen kaikkien renkaiden kunto. Myös sen rengaskerran kunto, joka ei ole auton alla. Usein myyjä tuputtaa näytille vain yhtä rengasta, mutta kannattaa tarkastaa kaikki neljä rengasta. Tarkasta, että auton alla olevat renkaat ovat kaikki samanmerkkisiä ja tasaisesti sekä suurin piirtein yhtä paljon kuluneita.

Sisätilat. Ovatko verhoilut ehjät ja puhtaat. Kiinnitä penkkien lisäksi huomiota myös ovi- ja kattoverhoiluihin.