Hyvin paljon koiria on myös Tikkurilan, Ruskeasannan, Ilolan sekä Kauklahden postinumeroalueilla. Siellä koirilla onkin hyvät maastot liikkua.

Koirien rekisteröintimäärät laskivat hieman viime vuonna pääkaupunkiseudulla. Samansuuntaista muutosta on nähtävissä myös koko maan tilastossa. Koirien kokonaismäärä on kuitenkin ollut viime vuosina kasvussa, joka kertoo siitä että rekisteröimättömien koirien määrä on kasvanut.

Jos koirien määrää suhteuttaa väestöön, kartta näyttää hieman erilaiselta. Näin laskettuna eniten koiria on Laajasalossa, Itä-Vantaalla ja Vantaanlaaksossa. Kennelliiton rotutilastoon on laskettu mukaan kaikki rekisterissä olevat alle kymmenvuotiaat koirat. Rekisterin ulkopuolella lasketaan olevan noin 15–20 prosenttia koirista.

Satojen koirarotujen joukosta yksi nousee tilastoista esiin niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin. Se on labradorinnoutaja, joka on jo vuosia ollut koko Suomen suosituin koirarotu.

Pitkäkarvaisen collien syrjäytti lopulta hyvin saman näköinen mutta pienempi shetlanninlammaskoira. Vuoden 2019 tilastoissa collie on tippunut kärkikymmeniköstä ja shetlanninlammaskoira on noussut pääkaupunkiseudulla neljänneksi.

”Koiran keskimääräinen koko on pienentynyt. 40 yleisimmän rodun joukossa on nykyään hyvinkin paljon kääpiökokoisia koiria.” Suosittuja pieniä rotuja ovat muun muassa havannankoira, chihuahua ja ranskanbulldoggi.

Jotkut koirarodut ovat menettäneet suosionsa täysin. Näin tapahtui muun muassa lihaksikkaasta rakenteestaan tunnetulle rottweilerille. Vielä takavuosina rotu oli pidetty palveluskoira ja hyvin suosittu lemmikkinä myös pääkaupunkiseudulla.

Rottweilerien suosio oli suurimmillaan 2000-luvulla, silloin niitä oli pääkaupunkiseudulla rekisterissä noin 900 yksilöä. Vuosikymmenessä niiden lähes puolittui. Vuonna 2019 rotu on jo harvinainen.

Romahduksen syy on selvä. Rotua innostuttiin käyttämään suojelukoirana ja sitä ryhdyttiin jalostamaan siihen suuntaan, Lehkonen kertoo.

Rottweilereista haluttiin nopeasti reagoivia ja hyvin vilkkaita. Pian niiden hallitsemisesta tuli hankalaa. Rotu menetti maineensa, ja sen suosio laski.

Monista alun perin metsästykseen jalostetuista koiraroduista on ajansaatossa tullut seurakoiria. Näyttelylinjainen cockerspanieli Alvin jakaa kotinsa Lumia-kissan kanssa.

Kun perhe päättää hankkia koiran, rodusta käydään usein pitkiä keskusteluja. Rodun valinnassa pitää ottaa huomioon, mihin tarkoitukseen rotu on alun perin jalostettu. Onko se seurakoira vai onko rotua käytetty palveluskoirana, paimentamiseen tai ehkä metsästämiseen.

Kaupungissa koiran kokoon täytyy kiinnittää erityisesti huomiota. Suuret koirat tarvitsevat enemmän tilaa ympärilleen kuin kääpiörotuiset lajitoverinsa.

Kun katsotaan koko Suomen suosituimpia rotuja, tulee selväksi, että Suomi on edelleen metsästäjien maa. Neljä kymmenestä koko maan suosituimmasta rodusta on metsästykseen jalostettuja rotuja. Sellaisia kuten jämtlanninpystykorva ja suomenajokoira, jonka suosio on viime vuosina hieman hiipunut. Sen sijaan paimentamiseen ja pohjoisen kylmiin oloihin sopeutunut suomenlapinkoira on kasvattanut suosiotaan.

Yllättävää rodun kannalta on, että se on noussut myös pääkaupunkiseudulla suosituimpiin rotuihin. Tavallisesti Helsingin alueella halutuimmat rodut ovat olleet seurakoiria.

Katso oman postinumeroalueesi suosituimmat koirarodut Tilastossa on mukana vain Kennelliittoon rekisteröidyt koirat, joita on yli 10 per rotu kullakin postinumeroalueella

Tämän voi todeta tutkailemalla vaikkapa koirapuistojen vierailijoita. Todennäköisesti siellä törmää ainakin yhteen jackrusselinterrieriin, joka virallistettiin roduksi vuonna 2001. Viime vuonna se oli jo pääkaupunkiseudun kolmanneksi suosituin koirarotu.

Myös pienestä koostaan tunnetut chihuahuat ovat yleistyneet, vaikka rodun sisällä onkin käyty valtataistelua. Nyt näyttää siltä, että lyhytkarvainen rotu on vienyt voiton pitkäkarvaisesta lähisukulaisestaan.