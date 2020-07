Olemmeko valmiita?

Ihmiskunta on etsinyt yhteyttä maapallon ulkopuoliseen älylliseen elämään jo vuosikymmeniä. Nyt menossa on kaikkien aikojen mittavin hanke, mutta miten meille käy, jos yhteys saadaan?

Mitä ihmiskunnalle tapahtuisi, jos maapallon ulkopuolelta löytyisi elämää? Entä millaista on asua kylässä, jonka viereen SpaceX rakentaa laukaisupaikkaa? Miksi yksityiset yritykset haluavat nyt avaruuteen? HS:n Kohti avaruutta -kesäsarjassa pureudutaan tarinoihin tuntemamme taivaan tuolta puolen.

Sinä päivänä uutisia luki Andrew Gardner. Myöhemmin hänestä tuli varsin tunnettu uutisjuontaja, joka muun muassa toimi kommentaattorina prinssi Charlesin ja Dianan häälähetyksessä ITV-kanavalle.

Marraskuun 26. päivänä vuonna 1977 Gardner päätyi kuitenkin osaksi tapahtumaa, joka nykyään tunnetaan urbaanina legendana. Tuolloin oli lauantai, ja Britannian eteläosissa olivat alkamassa kello viiden iltapäiväuutiset Southern Television -kanavalla. Gardner luki uutisia noin kymmenen minuutin ajan, kunnes kuva alkoi väristä. Gardnerin ääni puuroutui.

Pian sen korvasi outo, särisevä ääni. Hieman sellainen, jolla Star Wars -hahmo Darth Vader puhuu.

”Tämä ääni kuuluu Vrillonille, Ashtarin galaktisen komennon edustajalle, joka puhuu teille. Useita vuosia olette nähneet meidät valoina taivaalla. Puhumme teille rauhan ja viisauden nimissä, kuten olemme tehneet veljillenne ja siskoillenne kaikkialla, planeetallanne Maalla.”

Vrillonin puhe kesti kuusi minuuttia. Viesti oli selvä: Konfliktien aika on ohi. Pahoista aseista on luovuttava. On opittava elämään harmoniassa Maata kunnioittaen.

Myöhemmin samana iltana tiedotettiin, että kyseessä oli huijaus.

Parin päivän päästä paikallislehdissä kerrottiin, kuinka sadat hätääntyneet kansalaiset olivat soittaneet tv-kanavalle. Tapauksesta uutisoitiin ympäri Britanniaa ja jopa Yhdysvalloissa. The Timesin mielipideosastolla ihmeteltiin, miten voidaan sanoa, että kyse oli huijauksesta, jos tekijää ei tiedetty tai miten viesti pääsi läpi ohjelmaan.

Tänäkään päivänä huijauksen tekijä ei ole tiedossa. Tuohon aikaan lähetyksen signaalin keskeyttäminen ja noin huolitellun huijauksen tekeminen ei tapahtunut helposti. Tapausta pidetään ensimmäisenä isona televisiolähetyksen kaappauksena.

Mutta entä jos Vrillon ei olisikaan ollut huijaus? Yhtenä päivänä radiosignaali nappaisi viestin, jonka arveltaisiin tai jonka vahvistettaisiin tulevan toiselta älykkäältä sivilisaatiolta. Se olisi ainutlaatuinen löydös, mutta mitä sitten tapahtuisi?

Maapallon ulkopuolista elämää on kuviteltu kirjallisuudessa jo vuosisatoja. Erityisesti sen jälkeen, kun tutkijat totesivat, että taivaankappaleet kiertävät aurinkoa ja että avaruus jatkuu oman aurinkokuntamme ulkopuolella, olemme pohtineet elämän mahdollisuutta muilla planeetoilla.

Kunnolla ajatus on muodostunut vasta 1900-luvulla, kun teknologinen kehitys on mahdollistanut maailmaa mullistavat keksinnöt. Ne ovat myös laajentaneet käsitystämme siitä, mikä voisi olla mahdollista. Havaintoja ufoista eli tunnistamattomista lentävistä esineistä on raportoitu jo aikojen saatossa, mutta 1900-luvulla niiden määrä räjähti.

Viimeksi huomiota ovat herättäneet Yhdysvaltain puolustusministeriön huhtikuussa julkaisemat videot, jotka se on vahvistanut hävittäjälentäjien kuvaamiksi aidoiksi taltioinneiksi.

Jos maapallon ulkopuolista elämää joskus löydetään, tutkijat ovat kuitenkin vakuuttuneita siitä, ettei se tapahdu lentävien lautasten tai avaruusolioiden muodossa.

Sen sijaan on olemassa yksi vakavasti otettava tieteenala, jolla on edes pieni mahdollisuus onnistua: SETI eli search for extraterrestrial intelligence (suom. maapallon ulkopuolisen älyn etsintä).

Astrofyysikko Frank Drake on tunnettu paitsi ensimmäisestä SETI-hankkeesta myös Draken kaavasta, jolla lasketaan arvio maapallon ulkopuolisen elämän todennäköisyydestä. Laskukaavan mukaan Linnunradalla voisi olla tuhansia sivilisaatioita. Kuvassa Drake kotonaan Kaliforniassa vuonna 2015. (Getty)

Ensimmäisen SETI-hankkeen käynnisti tunnettu astrofyysikko Frank Drake vuonna 1960. Drake yritti radioteleskoopin avulla kuunnella avaruudesta tulevia signaaleja. Taustalla oli ajatus siitä, että ehkä muilla sivilisaatioilla olisi myös käytössään kehittynyttä teknologiaa, joka lähettäisi radioaalloilla signaaleja.

Yhtäkään signaalia ei tutkimuksessa havaittu, mutta SETI:n yritysten myötä toivo älyllisen elämän löytymisestä sai uutta virtaa. Muun muassa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA aloitti SETI-projektit 1960-luvun lopulla. Vuonna 1984 perustettiin alaan keskittynyt tutkimusjärjestö SETI Institute.

Uutislähetyksen keskeyttänyt Vrillon oli hienostunut huijaus, koska jossain määrin sillä tavalla yhteys toiseen sivilisaatioon voitaisiin todella saada. Huijaus tehtiin aikana, jolloin signaaleista kohistiin jo valmiiksi.

Teleskoopin nappaama voimakas radiosignaali kesti 72 sekuntia. Jerry R. Ehrman ympyröi havainnon osoittavan koodin ja kirjoitti sen viereen ”Wow!”.

Esimerkiksi vain muutama kuukausi ennen Vrillonia Ohion osavaltionyliopiston radioteleskooppi nappasi voimakkaan signaalin.

Se oli niin hämmästyttävä, että SETI-tutkimusta tehnyt Jerry R. Ehrman kirjoitti tietokoneen tulosteen reunaan Wow!

Tästä signaali on saanut nimensä. Wow-signaalista innostuttiin, mutta sitä ei havaittu enää uudelleen. Todennäköisesti kyse ei ollut toisen sivilisaation lähettämästä signaalista.

Esko Valtaoja on avaruustähtitieteen professori Turun yliopistossa ja Tuorlan observatorion entinen johtaja. Valtaoja on tunnettu tieteen kansantajuistajana. (Rio Gandara / HS)

Suomessa SETI-tutkimusta ei ole koskaan tehty, mutta avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja on seurannut alaan liittyvää keskustelua pitkään.

”Signaalien etsiminen on tavattoman paljon todennäköisempää kuin alienien tai ufojen etsiminen. Jos ei nyt kontaktia saada, niin ainakin selkoa siitä, että muuallakin on älykästä elämää”, Valtaoja sanoo.

Valtaoja kertoo, että ensimmäisten SETI-tutkimusten aikaan ajateltiin, että muiden sivilisaatioiden signaalit napataan tuota pikaa. Optimismi on kuitenkin muuttunut synkäksi realismiksi.

Yhdysvalloissa kongressi keskeytti NASAn SETI-tutkimuksen rahoituksen 1990-luvun alussa. Osa kongressiedustajista piti puuhaa veronmaksajien rahojen haaskaamisena, ja liittovaltion rahojen käyttäminen hankkeisiin kiellettiin.

”Suomessakin on ajateltu, että SETI-tutkimus olisi hauskaa, mutta rahoitus on kortilla. Onnistumisen todennäköisyys on niin pieni”, Valtaoja sanoo.

Venäläinen Juri Milner rikastui sijoittamalla teknologiayhtiöihin kuten Facebookiin. Kuvassa Milner vuonna 2014 perustamansa Breakthrough-tiedepalkinnon gaalassa. (Reuters)

Nykyään tutkimusta tehdään yliopistojen ja yksityishenkilöiden rahoituksella, ja sitä tekee vain pieni joukko tutkijoita. Viime aikoina alalla on ollut taas uutta intoa, mistä on kiittäminen venäläismiljardööri Juri Milneriä.

Milner rahoittaa kymmenen vuotta kestävää Breakthrough Listen -ohjelmaa sadalla miljoonalla dollarilla. Mukana hankkeessa on liuta tunnettuja nimiä: Facebookin perustaja Mark Zuckerberg, ensimmäisen SETI-hankkeen kehittäjä Frank Drake, kenties tunnetuin elossa oleva tähtitietelijä Martin Rees ja edesmennyt fyysikko Stephen Hawking.

”Olemmeko yksin? Nyt on aika ottaa selvää”, julistetaan hankkeen nettisivuilla.

Ohjelma alkoi vuonna 2015. Tuolloin uutisoitiin, että kyseessä on mittavin projekti älyllisen elämän tutkimiseksi avaruudessa. Ohjelma ostaa havaintoaikaa olemassa olevista teleskoopeista sekä rakentaa vain älyllisen elämän etsimiseen tarkoitettuja teleskooppeja, joiden luvataan olevan tarkempia ja tehokkaampia kuin olemassa olevien laitteiden.

”Ehkä maailmankaikkeus on täynnä älykkäitä olentoja, mutta meidän laitteemme eivät vielä riitä”, toteaa Valtaoja.

Toistaiseksi Milnerin rahoittama hanke ei ole saanut tuloksia, mutta tiede kehittyy jatkuvasti.

Vuonna 2019 Kiina otti kunnolla käyttöön maailman suurimman radioteleskoopin, joka on 30 jalkapallokentän kokoinen ja halkaisijaltaan 500 metriä. Teleskoopilla pystytään kuuntelemaan signaaleja kauempaa kuin koskaan aiemmin.

Vasta alle 30 vuotta sitten tutkijat löysivät ensimmäisen eksoplaneetan, eli planeetan, joka kiertää jotain muuta tähteä kuin aurinkoa. Nykyään eksoplaneettoja tunnetaan jo lähes 5 000, ja tutkimuksia odottavat kymmenet tuhannet potentiaaliset taivaankappaleet. Näiden joukosta tutkitaan, onko planeetoilla edellytyksiä elämälle.

Löydökset ovat olennainen osa uutta intoa radiosignaalien etsimiselle. Kesäkuussa uutisoitiin tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan Linnunradalla voisi olla ainakin 36 muuta aktiivista ja viestintään kykenevää sivilisaatiota.

SETI keskittyi ensin signaalien nappaamiseen. Pian kuitenkin keksittiin, että ihmiskunta voisi itse viestiä muille sivilisaatioille.

Ensimmäinen viesti lähetettiin Puerto Ricossa sijaitsevalla Arecibo-radioteleskoopilla avaruuteen vuonna 1974. Siinä kuvattiin muun muassa numeroita yhdestä kymmeneen, DNA:n elementtejä, ihmiskuntaa ja planeettoja. Viestin on kehittänyt Frank Drake.

Viestejä pidetään kuitenkin enemmän aikakapseleina kuin aitoina yrityksinä viestiä muiden sivilisaatioiden kanssa. Viestien lähettäminen ja vastauksen saaminen kestää niin kauan, että kommunikointia pidetään mahdottomana.

Arecibo-viesti lähetettiin kohti Messier 13 -tähtijoukkoa. Viestin matka perille on noin 25 000 valovuotta, ja siksi onkin mahdotonta sanoa, olisiko maapallolla enää ketään vastaanottamassa mahdollista vastausta.

Tunnetuimmat viestit ovat NASAn kahden Voyager-luotainten mukana lähetetyt kultaiset äänitteet, ”Golden Records”. (Nasa) Mukana on muun muassa kuvia ihmisistä ja kaupungeista, erilaisia musiikkikappaleita, maapallon äänimaailmaa kuten eläinten ja kulkuneuvojen ääniä sekä tervehdyksiä eri kielillä. (Nasa)

NASAn Voyager-luotaimet lähetettiin avaruuteen elo-syyskuussa 1977, siis vain pari kuukautta ennen Vrillon-huijausta. Luotaimet pääsivät pois aurinkokunnasta tähtienväliseen avaruuteen ensimmäisinä ihmisen kehittäminä laitteina vuosina 2012 ja 2018.

Arvioiden mukaan yhteys luotaimiin kadotetaan vuonna 2025, kun sähkö loppuu. Tämän jälkeen ne jatkavat matkaa äänitteet mukanaan, mutta emme saa tietää, mitä niille tapahtuu.

Kuvassa kultaisia äänitteitä etsataan eli levyyn syövytetään kuvia hapolla heinäkuussa 1977. (Nasa)

MMitä enemmän älyllisen elämän etsintää tehdään, sitä suuremmaksi kasvaa myös todennäköisyys sille, että etsintä tuottaa tuloksia. Samalla on ruvettu miettimään sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu.

SETI-tutkijat ovat kehittäneet oman protokollan. Se on tutkijoiden laajasti hyväksymä, mutta sillä ei ole virallista asemaa.

Protokollassa todetaan muun muassa, että jos signaalin vahvistetaan tulevan maapallon ulkopuolelta, tieto on tuotava julki yleisölle, tutkijayhteisölle ja YK:n turvallisuusneuvostolle. Tutkimukset tulisi tehdä läpinäkyvästi ja datan olla avointa.

Tutkijat ovat pyrkineet luomaan myös toista protokollaa, joka huomioisi viestien lähettämisen. Se sisältäisi ohjeistuksen, jonka mukaan viestit on lähetettävä koko ihmiskunnan puolesta ja päätös signaalien lähettämisestä pitäisi tehdä kansainvälisen yhteisön kanssa.

Tutkijat ovat toivoneet, että YK:n avaruusjärjestö UNOOSA ja avaruuden rauhanomaiseen käyttöön keskittyvä alakomitea COPUOS ottaisivat protokollat viralliseksi ohjeistukseksi.

Mikään kansainvälinen laki ei kuitenkaan suoraan ohjeista, miten älyllisen elämän löytyessä toimitaan.

Voyager-satelliitin lautasantennia valmisteltiin heinäkuussa 1976. (Nasa)

Avaruuspolitiikan johtava asiantuntija Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että kansainvälinen sääntely keskittyy siihen, mitä ihminen avaruudessa tekee. Avaruuden käyttäminen ja tutkiminen ovat avoimia kaikille, mutta esimerkiksi ydinaseiden vieminen avaruuteen on kiellettyä. Tällaisen sääntelyn taustalla on kylmän sodan aikainen pelko ydinsodasta.

Lönnqvist ei ole kuullut, että YK:ssa olisi keskusteltu kontaktista maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän kanssa.

”Kansainvälisen avaruusoikeuden kantavia periaatteita ovat yhteistyö ja tiedonkulku. Voisi olla, että yhteydenottoihin voitaisiin soveltaa näitä periaatteita, eli muiden valtioiden informointi mahdollisista kontakteista olisi tarpeen”, Lönnqvist kertoo.

Voidaan siis sanoa, että yhteiskunta ei ole oikeastaan valmistautunut siihen, mitä elämän löytyminen tarkoittaa meidän sivilisaatiollemme. Näin toteaa myös tutkija Mark Neal vuonna 2014 Risk Management -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissaan. Neal tutki, millaisiin riskeihin ihmiskunnan pitäisi varautua, jos maapallon ulkopuolelta löydetään elämää.

Jos jonain päivänä saisimme signaalin avaruudesta tai jonkinlaisen viestin, on todennäköistä, että sivilisaatio olisi teknologisesti kehittyneempi kuin ihmiskunta. Sotilaallisen uhan lisäksi tällainen sivilisaatio voisi olla kykeneväinen pääsemään käsiksi ihmiskunnan telekommunikaatiojärjestelmiin, Neal toteaa.

Entä jos yhteydet katkaistaan? Tai mitä kaikkea vihamielinen sivilisaatio voisi saada selville hakkeroimailla internetin? Viestintäjärjestelmien suojaamista on mietitty vain maapallon sisältä tulevan uhan näkökulmasta.

Neal varoittaa, että varautumattomuus voisi johtaa konfliktiin, jos esimerkiksi yksi valtio, instituutio tai henkilö pyrkisi edustamaan ihmiskuntaa.

On mahdollista, että kehittyneempi sivilisaatio hyödyntää ihmiskunnalle vieraita viruksia ja taudinaiheuttajia sodassa. Ehkä koronaviruksesta on ollut hyötyä ikään kuin harjoituksena tällaiselle skenaariolle.

Voi myös olla, ettemme koskaan saa yhteyttä kehittyneeseen sivilisaatioon, mutta löydämme eliöitä. Esimerkiksi vuonna 2014 tutkijat löysivät Siperian ikiroudasta 30 000 vuotta vanhan viruksen, joka on yhä iskukykyinen. Emme tiedä, miten vieraat virukset käyttäytyvät ekosysteemissämme.

Nealin mukaan maapallon ulkopuoliseen elämään liittyvät asiat on leimattu hörhöilyksi. Erityisesti politiikassa keskustelua ei käydä, koska maineriski asian esiin tuoville poliitikoille on huomattava.

Halkaisijaltaan maailman suurimmat radioteleskoopit mittakaavassa

Venäjän teleskooppi Ratan-600 on vielä suurempi kuin FAST, 576 metriä halkaisijaltaan, mutta se ei ole yhtenäinen lautanen ja sen keräysalue on pienempi kuin Saksan 100-metrisellä teleskoopilla. (Koonnut: SONJA PARKKINEN / HS, grafiikka: EEMIL FRIMAN / HS)

Viestien ja signaalien lähettäminen avaruuteen on saanut osalta tutkijoista kritiikkiä. Tunnetuin heistä oli Stephen Hawking.

”Kehittyneen sivilisaation kohtaaminen saattaisi olla samanlaista kuin Amerikan intiaanien kohtaaminen Kolumbuksen kanssa. Siinä ei käynyt kovin hyvin intiaaneille”, toteaa Hawking vuonna 2016 julkaistussa dokumentissa.

Sota ja taudit tuhosivat valtaosan intiaaniheimoista ja heidän kulttuuristaan sen jälkeen, kun eurooppalaiset valloittivat mantereen. Hawkingin mielestä viestien kuunteleminen kannattaa, mutta muuten ihmiskunnan kannattaisi pitää matalaa profiilia.

Stephen Hawking kuoli vuonna 2018. Sitä ennen hän ehti olla mukana Milnerin Breakthrough-hankkeessa. (Reuters)

Myös Esko Valtaoja kertoo, että jo ennen Hawkingin lausuntoja eräs Nobel-fyysikko lähetti YK:lle viestin, jossa hän vaati signaalien lähettämisen kieltämistä. Vaatimukset eivät ole saaneet merkittävästi vastakaikua.

”Se on hassu pelko. Tukiasemien signaalit ja tv-signaalit leviävät avaruuteen jatkuvasti. Ne ovat tuhansien eksoplaneettojen havaittavissa, joten kyllä me huomaamme, jos joku yrittää tavoittaa”, Valtaoja sanoo.

Kaikesta huolimatta maailman alkuperäiskansojen kohtalo on todellinen esimerkki siitä, miksi muiden sivilisaatioiden kohtaamiseen kannattaisi varautua.

”Se olisi eniten maailmaa muuttava löydös. Jos ei juuri sillä hetkellä, niin ainakin pidemmän päälle. Se näyttäisi meille kaapin paikan. Eikä se olisi myönteistä”, Valtaoja sanoo.

Toisaalta kehittyneempi sivilisaatio saattaa tarkoittaa myös rauhanomaista elämää. Valtaojan mukaan myös ihmiskunta on aikuistunut kehittyessään: muuttunut fiksummaksi ja vähemmän sotaisaksi.

Kiinan FAST-teleskooppi on maailman suurin, noin 30 jalkapallokentän kokoinen. SETI-hankkeet vuokraavat havaintoaikaa muun muassa FASTista. (Getty)

Löydös olisi kuitenkin mullistava taiteelle, uskonnoille, politiikalle, musiikille, teknologialle, filosofialle, luonnolle sekä käsitykselle ajasta ja paikasta.

”Meidän näpertelymme eivät olisi yhtään mitään todellisen tiedon mittakaavassa.”

Yhtä asiaa Valtaoja pitää valitettavana. SETI-tutkimuksesta ei koskaan ole tullut kilpailua. Kiina, Yhdysvallat, Venäjä ja Iso-Britannia omistavat maailman suurimmat radioteleskoopit, mutta maapallon ulkopuolista elämää etsivät tutkijat lähinnä vuokraavat teleskooppeja käyttöönsä.

”Ei kuuhunkaan olisi päästy niin nopeasti, jos ei olisi ollut kilpajuoksua.”

Valtaojan mielestä valtioita luulisi houkuttelevan mahdollisuus saada ensimmäisenä yhteys toiseen sivilisaatioon ja ehkä napata maailmangalaktinen ensyklopedia ja mielettömät aseet. Toistaiseksi mahdollisuuksia pidetään niin heikkoina, ettei rahaa ole haluttu käyttää SETIin.

Mutta jos signaali jonain päivänä saadaan, ehkä näemme vielä kilpajuoksun toisen sivilisaation luokse.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Richard B. Bilderin (2020) artikkelia ”On the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)”, joka on julkaistu The American Society of International Law -journaalissa.

