Ensimmäisissä tietokonepeleissä grafiikka oli ihan muuta kuin mitä tänä päivänä grafiikaksi mielletään. Aluksi ihmiset tekivät kotitietokoneilla lähinnä taulukkolaskentaa ja tekstinkäsittelyä, joten pelitkin olivat samasta maasta.

Niinpä kotitietokoneiden alkuaikoina 1970- ja 80-lukujen taitteessa ilmestyi tekstiseikkailupelejä, joista tuli hetkeksi suosittuja.

Niissä pelaaja kirjoitti komentoja näppäimistöllä, ja tapahtumat etenivät pelkkänä tekstinä näytöllä – tai enintään ruudulla saattoi näkyä liikkumattomia kuvia ja taustalla soida musiikki.

”You are standing in an open field west of a white house, with a boarded front door. There is a small mailbox here.”

Näin alkaa yksi kuuluisimmista tekstiseikkailupeleistä, vuonna 1977 julkaistu Zork.

Pelissä seikkaillaan maanalaisessa valtakunnassa, jossa pelaaja kohtaa muun muassa kykloopin ja peikon.

Kun Zorkista julkaistiin kaupallinen versio, peli jaettiin kolmeen osaan. Pelisarja mullisti tekstiseikkailut, koska Zorkin sanajäsennin ymmärsi paljon enemmän ja erilaisia sanoja kuin sitä edeltäneet pelit.

Kun aikaisemmin pelissä oli voinut kirjoittaa ainoastaan verbejä ja objekteja, kuten ota kirves (”take axe”), Zorkissa pystyi käyttämään myös adjektiiveja, konjunktioita ja yhdysverbejä ja kirjoittamaan pidempiä komentoja, kuten heitä peikkoa säkillä (”Throw the sack at the troll”).

Tekstiseikkailupelien pohjalta syntyi kokonaan oma videopelien lajityyppi: seikkailupelit.

Seikkailupeleissä pelaaja ohjaa hahmoa, ja tarinan juoni etenee sitä mukaa kun pelaaja onnistuu ratkaisemaan erilaisia ongelmia ja tehtäviä.