Tutkin työn tulevaisuutta, mutta näen itseni ensisijaisesti taloustieteen tutkijana ja yhteiskuntatieteilijänä. En suhtaudu erityisen fanaattisesti mihinkään yhteen kysymykseen. Enemmän kyse on tavasta ajatella ja olla utelias. MIT:ssa olen päässyt tekemään tiiviisti työtä alan huippujen, kuten Daron Acemoglun ja David Autorinkanssa. Elämä Yhdysvalloissa on intensiivistä. Se on kova maailma, jossa tehdään paljon duunia. Samaan aikaan MIT on tosi innostava paikka. Tutkimuksen tekeminen on aika hierarkkista. Tittelit ja urapolut ovat täsmällisesti määrättyjä. Se tuntuu vanhanaikaiselta. Haluaisin, että taloustieteessä otettaisiin vastaan se haaste, että yhteen kaavaan tiivistettäviä lopullisia totuuksia ei aina olekaan. Tuloksiin voitaisiin tuoda enemmän sitä monimutkaisuutta ja yksityiskohtien kirjoa, jota taloudessa on. Silloin uusi tieto ehkä palvelisi paremmin päättäjiä ja ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta. Yllätykselliset tulokset ovat olleet tutkimustyön paras osa. Ne tekevät tutkimuksesta paljon innostavampaa ja vievät tietoa eteenpäin.

”Globalisaatio ja teknologia ovat luoneet tilanteita, joissa ihmisten on vaikeampi luoda elantoa kuin aikaisemmin.”

Työn tulevaisuudesta tiedetään joitain asioita hyvin. Tiedämme, että työn vaatimustasot ovat koulutuksen osalta nousseet. Voidaan hyvin ennustaa, että tämä myös jatkuu. Joidenkin taitojen kysyntä on kadonnut. Vaativamman tason työt, jotka ovat usein myös luovempia, ovat lisääntyneet. Niiden tulot ovat kasvaneet, jotka pystyvät tekemään kognitiivisesti ja sosiaalisesti vaativampia töitä. Voidaan kärjistää, että se synnyttää voittajia ja häviäjiä. Mutta sitä emme tiedä, miten paljon tämä liittyy teknologiaan, tai ainakaan suoraan robotteihin ja automatisaatioon. Emme tiedä, missä määrin tuloerojen kasvuun ovat teknologiaan verrattuna vaikuttaneet esimerkiksi ammattiliittojen roolin heikkeneminen tai kansainvälisen kaupan kasvu. Globalisaatio ja teknologia ovat luoneet tilanteita, joissa ihmisten on vaikeampi luoda elantoa kuin aikaisemmin. Suomen kuva on kuitenkin hyvin erilainen kuin Yhdysvalloissa tai Britanniassa. Suomessa tuloerot eivät ole kasvaneet samalla tavalla. Siinäkin on iso ero, miten muutos on vaikuttanut ihmisten identiteettiin. Yhdysvalloissa ihmisen arvo määräytyy kärjistäen enemmän taloudellisen tuotoksen mukaan. Se on ollut Yhdysvalloissa musertavampi tilanne näille ihmisille, koska heidän arvokkuutensa on mennyt. Suomi on toiminut tässä paremmin. Molemmissa maissa on kurjaa olla työnsä menettänyt tehdastyöntekijä, mutta Yhdysvalloissa se on vielä eri mittaluokan kurjaa. Pärjääjien osalta erot ovat vielä kiinnostavampia. Yhdysvalloissa korkeasti koulutettujen suorituspaineet ovat paljon kovemmat kuin Suomessa. On aito pelko siitä, että mitä jos ei pärjääkään. Suomessa on puhetta nuorten suorituspaineiden kasvusta, se on tärkeä aihe, mutta Yhdysvaltoihin verrattuna tilanne on vielä parempi. Yksi väärä uskomus työn muutoksesta on se, että ihmisiä ei voisi kouluttaa muutokseen. Joskus kohtaa väitteen, että Suomessa ei riitä töitä nykyistä useammille korkeakoulutetuille. Se on selkeästi väärä väite. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen taitajien globaali kysyntä ei muutu siitä mihinkään, jos alalle tulee pari suomalaista lisää. Relevanttia on se, miten näille taidoille on kysyntää maailmanlaajuisesti. Sellaista keskustelua ei käyty, että olisiko koronarokote voinut tulla Suomesta. Sellainen tuli Modernalta, jonka ohi kuljen joka päivä. Ei se ole sen kummallisempi paikka. Siellä ne pyöräilevät töihin ja lähtevät kotiin. Ei ole poissuljettu ajatus, että sellaista voitaisiin tehdä Suomessa.

Martina Čaić Ikä:34 Koulutus:Taloustieteen tohtori Työ:Strategisen palvelumuotoilun apulaisprofessori Aalto-yliopistossa Sovellus, jota ilman ei voi elää:

Äänikirjapalvelu Audible Unelmien mentori:Michelle Obama Paras neuvo:”Mick Jaggerin ja Keith Richardsin sanoin: ’Aina et voi saada sitä, mitä haluat. Mutta jos joskus yrität, saatat saada juuri sitä, mitä tarvitset.’”

Tutkin uusia teknologioita vanhusten hoidossa. Vuorovaikutus robottien kanssa herättää paljon kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa yksityisyydensuojaan, turvallisuuteen, itsenäisyyteen ja hyvinvointiin. Länsimaiden ikääntyvä väestö ja pula terveydenalan työntekijöistä voi nostaa tarvetta työtehtävien robotisoinnille. Me haluamme tietää, miten robottien kanssa toimiminen vaikuttaa vanhusten fyysiseen terveyteen, psykososiaaliseen terveyteen ja kognitiiviseen terveyteen. Koetaanko robotit sosiaalisiksi? Voidaanko niillä vähentää yksinäisyyttä? Miten vanhuksen tytär tai hoitaja suhtautuvat robottiin? Vielä robotit eivät ole sillä tasolla, että ne voitaisiin ottaa laajaan käyttöön. Ne voivat puhua, muistuttaa lääkkeistä ja ilmoittaa potilaan kaatumisesta. Monet vanhukset näkevät robotit sekä mahdollisuutena että uhkana. Ne voivat auttaa, vaikka vanhuksen kaatuessa, mutta kaikki eivät halua olla koko aikaa tarkkailtavana. Osa vanhuksista pelkää, että robotit korvaavat oikeat ihmiset, jotka eivät enää tule käymään robotin saavuttua. En pyri puhumaan robottien puolesta. Tutkin, voivatko ne viedä meitä parempaan tulevaisuuteen. Toistaiseksi teknologian kehitys on sillä tasolla, että ne voivat ottaa hoitaakseen monia aikaa vieviä rutiinitehtäviä. Olemme vielä kaukana siitä, että robotit hoitavat empatiaa vaativia tehtäviä. Enkä ole varma, haluammeko sen tapahtuvan.

Samuli Patala Ikä:35 Koulutus:Tekniikan tohtori Työ:Apulaisprofessori, Aalto-yliopiston organisaatiot ja johtaminen -yksikkö Sovellus, jota ilman ei voi elää:

Kindle Unelmien mentori:Taloustieteen Nobelin voittanut ekonomisti Elinor Ostrom Paras neuvo:”Ei kannata keskittyä liikaa siihen, missä on jo valmiiksi hyvä. Jos työn näkee merkityksellisenä, siinä on mainiot edellytykset kehittyä hyväksi.”

Tutkimukseni keskittyy kestävään liiketoimintaan. Kiertotalous on avainasemassa, jos haluamme luoda kestävämmän talousjärjestelmän, jossa käytetään resursseja fiksummin. Kiinnostavia hankkeita löytyy esimerkiksi kemiallisen kierrätyksen alalta. Tekstiilijätteestä voidaan jo valmistaa uutta kangasta, jolla on paremmat ominaisuudet kuin alkuperäisellä tekstiilillä. Kannusteet kertotalouteen ovat lisääntyneet, kun asiakkaat haluavat kestäviä ja ekologisia tuotteita. Perinteisesti yritysten etu on ollut tuoda markkinoille aina vain enemmän tuotteita, mihin liittyy tuotteiden lyhyempi käyttöikä. Kiertotalous menee monella alalla eteenpäin, mutta nykytahti ei riitä. Jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita, siirtymän pitäisi olla vielä nopeampaa. Kiertotalouden tehostaminen ei onnistu vain yritysten sisäisinä prosesseina, vaan siihen tarvitaan moninaisia yhteistyön malleja. Tällaiset asiat haastavat perinteisiä yritysjohdon malleja. Teknologian kehityksen lisäksi tarvitaan muutoksia liiketoimintamalleissa, tottumuksissa ja lainsäädännössä. Jo tuotteiden suunnittelussa pitäisi huomioida, että ne on tehty mahdollisimman hyvin kierrätettäväksi.

Rahul Raj Ikä:30 Koulutus:Lääketieteen lisensiaatti, lääketieteen tohtori Työ:Erikoistuva lääkäri, HUS neurokirurgia Sovellus, jota ilman ei voi elää:

MS Outlook Unelmien mentori:Neurokirurgi Leena Kivipelto Paras neuvo:”Valittaminen harvoin auttaa.”

len aina ollut kiinnostunut tietokoneista, pelaamisesta ja teknologiasta. Lukion jälkeen lähdin kuitenkin opiskelemaan lääketiedettä. Tein väitöskirjani vaikeiden aivovammapotilaiden ennustemalleista ja sitä työtä olen jatkanut. Kehitämme tekoälysovelluksia, jotka auttaisivat lääkäreitä hoitamaan aivovammapotilaita. Toivon, että pääsemme tänä tai ensi vuonna seuraamaan algoritmien toimivuutta kliinisessä työssä. Tekoäly pystyy käsittelemään paljon dataa, joka auttaa lääkäriä tekemään oikeita hoitopäätöksiä. Esimerkiksi kuvantamistutkimuksiin on pian tarjolla algoritmeja, jotka seulovat kuvia ja etsivät niistä poikkeavia löydöksiä. Suomessa on laadukasta dataa, mikä auttaa tekoälytutkimusta. Ei kuitenkaan riitä, että kehitämme algoritmeja vain akateemisen mielenkiinnon takia, vaan niitä täytyy saada kliiniseen käyttöön. Tähän tarvitaan yhteistyötä firmojen kanssa. Vasta sitten voidaan tekoälystä saada aikaan merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä. On vaikea ennustaa, korvaavatko tekoäly ja erilaiset ohjelmistot lääkärit lopulta kokonaan. Tuleeko lääkäristä vain asiantuntija, joka tulkitsee tekoälyn antamia vastauksia ja soittaa potilaalle? On mahdollista, että minua tai meitä ei tarvita 50 vuoden päästä

Jaana Vapaavuori Ikä:35 Koulutus:Tekniikan tohtori Työ:Funktionaalisten materiaalien apulaisprofessori Sovellus, jota ilman ei voi elää:

Kamera Unelmien mentori:Lasten oikeuksia puolustava aktivisti ja Nobel-voittaja Malala Yousafzai Paras neuvo:”Neuvomatta paras.”

ehitämme tutkimusryhmäni kanssa monitoiminnallisia materiaaleja. Idea on, että samassa materiaalissa olisi optimoitu joukko ominaisuuksia. Yhteiskunnan on opittava tuottamaan materiaalinsa järkevällä tavalla. Yksi iso kysymys on se, miten muoveja ja muita fossiilisista raaka-aineista tehtyjä materiaaleja voitaisiin korvata. Esimerkiksi aurinkokennojen alustat ovat usein lasia, mutta lasi on painavaa ja sen prosessointi on ympäristölle melko kuormittavaa. Lasin voisi kuitenkin korvata selluloosalla. Selluloosakuidut oikein järjestettynä voivat antaa alustalle ominaisuuksia, jotka auttavat valoa menemään oikeaan suuntaan. Näin voidaan parantaa aurinkokennojen tehoa. Meitä on ryhmässäni nyt noin 14, joista kaksi on lisäkseni suomalaisia. Olen pyrkinyt rekrytoimaan erilaisista koulutus- ja muista taustoista, lähtien käsityöläisistä ja designereista fyysikoihin. Oma tavoitteeni on myös muuttaa vähän tiedemaailman konservatiivisia rakenteita sisältä käsin. Yritän käyttää osallistavia tutkimusmenetelmiä tai yhteistoiminnallista ideointia. Sellaisen jäljen haluaisin jättää tutkimusmaailmaan, että oltaisiin vähän avoimempia uusille näkökulmille ja tutkimusaiheille.