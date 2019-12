Britit äänestivät EU-eron puolesta kolme ja puoli vuotta sitten. Nyt brexit on viimeinkin toteutumassa tammikuun lopussa 2020.

23.1.2013 Pääministeri David Cameron lupaa tammikuussa 2013, että järjestää EU-kansanäänestyksen, jos konservatiivipuolue voittaa seuraavat vaalit: "Minä sanon Britannian kansalle: päätös on teidän."

29.3.2017 Pääministeriksi heinäkuussa 2016 noussut Theresa May lupaa, että "brexit tarkoittaa brexitiä". May käynnistää eroneuvottelut EU:n kanssa 29. päivänä maaliskuuta. Siitä alkaa juosta kahden vuoden määräaika neuvotteluille.

8.6.2017 Pääministeri Theresa May kokee karvaan vaalitappion kesäkuussa 2017. May oli toivonut saavansa alahuoneeseen vahvan enemmistön brexit-linjansa tueksi. Toisin kävi, ja Maylle jäi vähemmistöhallitus.