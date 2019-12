1.9. Posti siirtää noin 700 paketti­lajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palveluihin. Marraskuun alussa heidän on tarkoitus siirtyä toisen työ­ehto­sopimuksen piiriin. Posti- ja logistiikka-alan unionin (Pau) työehto­sopimus vaihtuisi Teollisuus­liittoon. Pau vastustaa siirtoa sanoen, että muutos voisi laskea palkkoja 30–50 prosentilla. Ensimmäiset työntekijät marssivat ulos.

11.9. Rinne ehdottaa HS:n haastattelussa, että yksi vaihtoehto on ratkaista asia tuntuvilla rahallisilla kerta­korvauksilla. Rinteen mukaan kerta­korvauksia on käytetty ennenkin vastaavia riitojen ratkaistaessa, kun siirtymiä vanhasta järjestelmästä uuteen on rakenneltu.