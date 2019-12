102 vuotta itsenäisiä lapsia

Itsenäinen Suomi täyttää tänään 102 vuotta. Tuona aikana suomalainen yhteiskunta on kokenut suuria muutoksia. HS:n Lasten uutiset selvitti, miten tämä on näkynyt lasten elämässä.

Suomi itsenäistyi Venäjästä vuonna 1917. Itsenäisyyden aikana myös suomalaisten lasten asema on kokenut suuria muutoksia ja kerromme nyt niistä. Itsenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että Suomi on muiden maiden tunnustama maa, joka päättää omista asioistaan. Vaikka maassa kuohui saivat lapset leikkiä rauhassa Kuusamon Ylikitkalla vuonna 1917.

Muualla Suomessa muutos ei tapahtunut yhtä nopeasti. Kouluja kyllä rakennettiin paljon, mutta syrjäisemmillä seuduilla maaseudun työt ja syrjäinen sijainti hankaloittivat lasten pääsyä kouluun. Kuva on Murtojärveltä 30-luvulta.

Lasten asemaan vaikutti itsenäisyyden alkuaikoina erityisesti perheiden suuri lapsimäärä. 1900-luvun alussa perheissä oli usein yli neljä lasta. Lapsia myös kuoli paljon useammin esimerkiksi pahoihin tauteihin, jotka tänä päivänä on voitettu. Merkittävässä roolissa oli suomalaisen neuvolan keksinyt Arvo Ylppö, joka esittelee kuvassa uutta lastensairaalaa presidentin puoliso Alli Paasikivelle vuonna 1949.