Laura Vanhala, 26, joutuu laskemaan sormin, paljonko on 5 + 3. Hänellä on synnynnäinen matemaattinen oppimisvaikeus dyskalkulia, joka tunnetaan huonosti, vaikka häiriö on yllättävän yleinen.

Emmi-Liia Sjöholm HS, teksti

Mikko Suutarinen HS, kuvat

Boris Stefanov HS, animaatiot