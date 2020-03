Ruskean

kullan

maa

Euroopassa on vain yksi maa,

jossa turve on yhtä tärkeä

kuin Suomessa.

Mutta Irlannissa turvetta nostetaan enää kolmena kesänä, ja sitten turpeen tarina on siellä ohi.

Piia Elonen, teksti

Kaisa Rautaheimo, kuvat ja videot

OFFALY, Irlanti