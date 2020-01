Se toinen Valkoinen talo

Amerikkalaisen muroperijättären unelma kävi toteen, kun Donald Trump osti hänen kartanonsa 1980-luvulla. Nyt Mar-a-Lago on Yhdysvaltain politiikan näyttämö, jonka terassilta voi bongata niin valtiovieraita kuin ydinaseiden laukaisukooditkin.

Persikanväristen pylväiden välistä luikertelee pihatie, jota pitkin vain harva saa ajaa. Palmujen reunustama väylä johdattaa valtavaan kartanoon, jonka julkisivu hehkuu ilta-auringon väreissä. Siellä viikonloppujaan viettää Yhdysvaltain presidentti ja 500 muuta vaurasta amerikkalaista.

Donald Trumpin omistamasta Mar-a-Lagon kartanosta on tullut hänen presidenttiytensä myötä himoittu lomakohde – ja myös Yhdysvaltain toinen Valkoinen talo.

Floridan Palm Beachillä sijaitsevassa huvilassa on kestitty Kiinan presidenttiä ja Japanin pääministeriä. Samaan aikaan kun päivettyneet miljonäärit ovat nauttineet pihvi-illallistaan terassilla, kartanon yläkerrassa Trump on määrännyt ilmaiskuja Syyriaan ja Irakiin.

Miten floridalaisesta rantakohteesta tuli maailmanpolitiikan näyttämö?

Donald Trump kartanonsa edustalla vuonna 1992. (Katie Deits / ZUMA Wire)

Marjorie Merriweather Post oli 1920-luvulla yksi Yhdysvaltain varakkaimmista naisista. Hänen isänsä oli rikastunut myymällä aamiaismuroja, ja ainoana lapsena Post sai nauttia aseman tuomista eduista täysin rinnoin.

Aristokraattiseen elämään mieltynyt Post sai vuonna 1923 suuruudenhullun idean: hän halusi rakentaa Atlantin valtameren rannalle palatsin, joka saisi kauniin espanjankielisen nimen: Mar-a-Lago, mereltä järvelle. Tilukset ulottuisivat koko Palm Beachin yli Atlantin valtamereltä Lake Worthin laguunille.

Rakennuksesta tuli hulppea: julkisivua koristivat Italiasta tuodut kivet, ja seinät oli vuorattu flaamilaisilla seinävaatteilla. Huoneiden ja näköalatornin koristeluun käytettiin niin paljon lehtikultaa, että se lähes loppui hetkeksi Yhdysvalloista.

Post vietti vuosikymmenien ajan talvensa Mar-a-Lagossa, jossa hän tuli tunnetuksi railakkaana juhlien järjestäjänä. Perijätär oli erityisen mieltynyt squaretanssiin, jota siihen aikaan paheksuttiin liian rahvaanomaisena. Hänen intohimoisesti suunnittelemissaan seurapiiritapahtumissa pyörähteli Yhdysvaltain eliitti.

Ennen kun Post kuoli vuonna 1973, hän kertoi haaveestaan. Muroperijätär halusi, että hänen elämäntyöstään tulisi Yhdysvaltain presidenttien "Winter White House", talvisin käytettävä Valkoinen talo.

Post testamenttasi kartanonsa valtiolle, mutta tilusten ylläpito osoittautui riesaksi. Vuonna 1981 Yhdysvallat antoi kartanon Postin säätiölle. Sitä Mar-a-Lagon ylläpito ei kuitenkaan juuri kiinnostanut.

Sitten Palm Beachille asteli suurisuinen kiinteistösijoittaja New Yorkista.

Donald Trump oli lähtenyt Ivana-vaimonsa kanssa pakkasta pakoon New Yorkista talvella 1982. Hän oli 36-vuotias.

Pariskunta kierteli limusiinilla Palm Beachiä, ja Trump kyseli: Mitä täällä on myytävänä?

Kuljettaja ehdotti puoliksi vitsillä Mar-a-Lagoa mutta epäili, että heitä tuskin kiinnostaa yksi Yhdysvaltain kalleimmista taloista.

Trump innostui heti.

Kului kuitenkin useampi vuosi, ennen kun Trump onnistui nappaamaan paikan. Pyyntihinta oli alun perin 20 miljoonaa dollaria, ja Postin säätiö hylkäsi Trumpin ensimmäisen tarjouksen, joka oli yhdeksän miljoonaa.

Muutaman epäonnisen käänteen jälkeen säätiö alkoi kuitenkin olla epätoivoinen, ja Trump aisti tilanteen. Vuonna 1985 hän osti kartanon, vajaan seitsemän hehtaarin tontin ja antiikkikalusteet kahdeksalla miljoonalla dollarilla.

Sitä on kutsuttu presidentin elämän parhaaksi diiliksi. Kartanon nykyhinnaksi on arvioitu 200–300 miljoonaa dollaria.

Uima-altaiden, tenniskenttien ja palmujen päällystämä Palm Beach on vauraiden eläkeläisten asuttama saarikaistale Floridan niemimaalla. Siellä talvehtii vuosittain arviolta 40 miljardööriä.

Saaren sulkeutuneessa seurapiirissä Donald ja Ivana Trumpia pidettiin aluksi moukkamaisina tunkeilijoina. Heidän elämäntyylinsä oli liian prameileva, ja pariskunnan dramaattista avioeroa seurattiin kauhulla.

Trumpin yksityiselämän käänteet ovat sijoittuneet usein juuri Mar-a-Lagoon. Erottuaan Ivanasta Trump toi viimeisillään raskaana olevan rakastajattarensa ja tulevan vaimonsa Marla Maplesin Palm Beachille synnyttämään.

Maplesista erottuaan Trump nai nykyisen vaimonsa Melania Trumpin Mar-a-Lagossa vuonna 2005. Viettipä jopa Trumpin ex-puoliso Ivana omia uusia häitään kartanossa vuonna 2008.

1990-luvulla Trump oli taloudellisissa vaikeuksissa. Hän oli menettää koko kartanon. Lopulta hän päätyi muuttamaan alueen yksityisklubiksi, jonka jäsenyys maksoi 50

Jäsenyyden hintaa nostettiin 200 000 dollariin vuonna 2016, kun Trump valittiin presidentiksi. Viimeisetkin paikat klubilla myytiin loppuun.

Se ei ole ihme, sillä jäsenyys voi taata paremman pääsyn presidentin lähelle kuin mitä lehdistöllä tai monella lobbarilla on.

Mar-a-Lagossa Trump on melkein kuin kuka tahansa kaveri buffetjonossa.

Presidentti Donald Trump golf-asussaan Mar-a-Lagon porteilla tammikuussa 2017. Tätä pihatietä kartanolle saavat ajaa vain presidentin saattue ja klubin 500 jäsentä vieraineen. (Jose More / Zuma)

Trump on viettänyt Mar-a-Lagossa presidenttikautensa aikana yli sata päivää. Hän teki ensimmäisen matkansa presidenttinä juuri Mar-a-Lagoon, ja viime vuonna hän siirsi Floridaan virallisen osoitteensakin.

Trumpin viikonloppurutiini lomakodissa on ollut pitkään samanlainen. Noin neljän tunnin yöunien jälkeen maistuu aamiainen ja päivän sanomalehdet. Sitten ohjelmassa on täysi 18 reiän kierros golfia hänen omistamallaan upealla kentällä kymmenen minuutin ajomatkan päässä.

Kartanoa ja golfkenttää kiertäessään Trump on tottunut tyrkkäämään tukevia tippejä palvelusväelle, joka koostuu pääosin itäeurooppalaisista väliaikaistyöntekijöistä.

Iltaisin on usein aikaa pauhata Twitterissä. Mar-a-Lagosta lähetetty twiittimyrsky nähtiin esimerkiksi joululomalla, kun presidentin virkasyytekohu oli kuumimmillaan.

"Valeuutiset väittävät, että pelasin tänään golfia, ENKÄ PELANNUT!" hän muun muassa kirjoitti.

Illallista Trump syö useimmiten suosikkipaikassaan eli pyöreässä pöydässä kartanon verannalla.

Trump kestitsi Japanin pääministeri Shinzo Abea lempipöydässään helmikuussa 2017. Abelle tarjoiltiin esimerkiksi Mr. Trump -niminen salaattiannos. (Carlos Barria)

Verannan pyöreässä pöydässä on istunut monia tärkeitä vieraita, ikimuistoisimpina Kiinan presidentti Xi Jinping ja Japanin pääministeri Shinzo Abe.

Etenkin Aben vierailu helmikuussa 2017 jäi monen mieleen, sillä se on niin räikeä esimerkki tavasta, jolla Trump on tuonut diplomatian keskelle turistikohdetta.

Klubin jäsen Richard DeAgazio muistelee toimittaja Laurence Leamerin kirjassa Mar-a-Lago, kuinka hän oli seurannut Trumpia ja Abea pitkin kartanoa ja golfklubia kameran kanssa. Valokuvaan oli suostunut jopa Rick-nimellä esittäytynyt nuori mies, joka kertoi kantavansa salkussaan ydinaseiden laukaisukoodeja.

Illalla Aben ja Trumpin illallispöytään tuli tieto Pohjois-Korean tekemästä ohjuskokeesta. Luottamukselliset paperit levitettiin pöydälle ja niitä tutkailtiin taskulamppujen avulla. DeAgazio julkaisi tilanteesta kuvan, joka herätti monissa huolta presidentin tietoturvakäytännöistä.

Pari kuukautta myöhemmin Kiinan Xin vierailun aikana Trump ymmärsi jo käyttää luottamuksellisiin asioihin suojattua tilannehuonetta, joka oli kyhätty ilmeisesti yhteen kartanon sviiteistä. Siellä Yhdysvaltain presidentti päätti ohjusiskuista Syyriaan.

Samanlaista väliaikaista turvahuonetta tarvittiin tammikuussa, kun Trump antoi käskyn surmata iranilaiskenraali Qassim Suleimani. Salamurhan määräämisen jälkeen Trump palasi verannalle lempipöytäänsä, johon tuotiin lihamureketta ja jälkiruuaksi jäätelöä.

Trump ja Abe tutkailivat taskulamppujen valossa tietoja Pohjois-Korean ohjuskokeesta helmikuussa 2017. Klubilla lomaillut Richard DeAgazio kuvasi tilanteen ja jakoi sen sosiaalisessa mediassa.

Päätös ohjusiskusta Syyriaan tehtiin Mar-a-Lagoon tehdyssä tilannehuoneessa 7. huhtikuuta 2017.

Qassim Suleimanin salamurhasta päättämisen jälkeen Trump palasi illallispöytään.

Vaikka vieraat pääsevät Mar-a-Lagossa lähelle vallan ydintä, paikan turvajärjestelyt ovat nykyään mittavat. Yhdysvaltain salainen palvelu tarkistaa hyvissä ajoin etukäteen kartanon vieraiden taustat, ja paikan ohi kulkeva tie suljetaan liikenteeltä.

Mar-a-Lagon portista pääsee ajamaan vasta, kun pommikoira on haistellut vieraan auton. Kartanolla tehdään laukkutarkastus samalla, kun klubin jäsenet kulkevat metallinpaljastimien läpi.

Uutiskanava NBC:n haltuunsa saamien salaisten asiakirjojen mukaan kartanossa partioi noin 300 salaisen palvelun työntekijää presidentin vierailun aikana. Esimerkiksi päärakennuksen tornissa vartioi tarkka-ampuja.

Joulukuussa The Washington Post kertoi lähteidensä perusteella, että Trumpin hallinto yrittää viivästyttää salaisen palvelun matkakulujen ilmoittamista presidentinvaalien yli.

Joitain tiedonmurusia ja arvioita Trumpin vapaa-ajanmatkoista silti löytyy. Kongressin valvontaviranomainen GAO selvitti vuonna 2017, että silloin Trumpin matkat Mar-a-Lagoon maksoivat liittovaltiolle noin 3,4 miljoonaa dollaria kappale. Salaisen palvelun osuus oli 1,3 miljoonaa per matka.

Presidentin henkilökunta käyttää matkoilla paljon rahaa myös Trumpin omistaman yrityksen tarjoamiin palveluihin, kuten ravintolaruokaan. Salainen palvelu kulutti Trumpin tiluksilla 250 000 dollaria vain viiden kuukauden aikana, GAO kertoo.

Yhdysvaltain hallinto ei ole halunnut paljastaa, kuinka paljon presidentin vierailut Mar-a-Lagoon maksavat. Kuvassa Trump saapuu kartanolleen helikopterilla huhtikuussa 2017. (Allen Eyestone)

Trump omistaa yhä Mar-a-Lagon ja yrityksensä Trump Organizationin, vaikka hän on irtisanoutunut sen johdosta. Presidentti on saanut osakseen jyrkkää arvostelua siitä, että hän viettää niin paljon aikaa omistamissaan lomakohteissa ja hotelleissa ja kutsuu niihin vielä vieraitakin.

Kansalaisjärjestö Citizens for Responsibility and Ethics in Washington laski viime vuonna, että Trumpin käytös on aiheuttanut jo yli 2 300 eturistiriitaa hänen hallintonsa ja liiketoimiensa välille.

On Trumpin presidenttiydestä tosin ollut haittaakin hänen bisneksilleen.

Kun hän esimerkiksi kommentoi Charlottesvillen äärioikeistolaisten mellakoita toteamalla, että "molemmilla puolilla oli oikein hienoja ihmisiä", yhdeksäntoista Mar-a-Lagoon sovittua hyväntekeväisyystapahtumaa peruttiin.

Mar-a-Lago on ollut monella tapaa Trumpin kova koulu presidenttiyteen, sanoo toimittaja Leamer kirjassaan. Se on auttanut häntä aistimaan oikean ajoituksen, työntämään vanhan eliitin syrjään ja ottamaan paikkansa johtajana yllättävässä tilanteessa.

Se on myös harvoja paikkoja, jossa presidentti voi hengähtää omiensa keskuudessa ja olla juuri niin kuin itse haluaa.

Donald Trumpin elämä on teatteria, ja Mar-a-Lago on hänen näyttämönsä.

Mar-a-Lago on nimetty Yhdysvalloissa historialliseksi maamerkiksi. (Arnold Drapkin / ZUMA Wire)

