Oman polun kulkijat

Mick Walshin ja Marja Houtbeckersin talo on maksanut 40 000 euroa. Laudat on haettu roskalavoilta, ja lämmitys hoituu oman metsän puilla. Tällaista on lapsiperheen omavarainen elämä liperiläisessä metsässä.

Kaisa Viitanen, teksti

Johanna Kokkola, kuvat