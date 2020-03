Kotoa

käsin

Elämme erikoisia aikoja.

Poikkeusolot vaikuttavat kaikkien elämään. Kokoontumista on rajoitettu, ja kasvokkain keskustelu on käynyt harvinaiseksi. Silti useimmat tekevät päivittäisiä töitään, tavalla tai toisella.



Niin myös Helsingin Sanomissa.

Lehden tekijöistä runsaasti yli puolet on ollut etätöissä kaksi viikkoa, ja loput seuraavat pian perässä.



Haastatteluja ja analyyseja tehdään olohuoneissa, keittiön pöydän kulmalla tai lastenhuoneessa. Yksi on tehnyt pöydän silityslaudasta, toinen on rakentanut työpisteen autotalliin.

5.30 Jussi Salmela

uutisdeskin toimittaja

Missä: Sanomatalo

”Työ uutisdeskissä alkaa aamuviideltä, kun ensimmäisen toimittajan vuoro alkaa. Meillä nopean uutisen vuoroa kutsutaan liekkipenkiksi.



Uutisia tulee jatkuvasti ja kovalla syötöllä, joten työn tekeminen on normaalitilanteeseen verrattuna selvästi intensiivisempää. Tavallisesti deskissä joku sanoo toisinaan, että onpa hiljaista. Nyt sellaista ei ole kuulunut.”



6.30 Päivi Paulavaara

kotimaantoimituksen esimies,

HS:n koronavirusryhmän vetäjä

Missä: Kotona

”Olen ollut nyt kaksi viikkoa etätöissä. Lapset ovat olleet ihmeissään.

Vedän tiimiä, joka keskittyy omaehtoisiin koronauutisiin.

Aamuni alkavat sillä, että tarkistan kansainvälisen median ja Twitterin.

Niin päätän myös iltani.



Pyörin kotona verkkareissa ja villasukissa. Mies ja lapsi nikkaroivat minulle seisomapöydän vanhasta Lundiasta. Nyt ergonomia on parempi.”



8.00 Kalle Jokinen

uutispäällikkö

Missä: Sanomatalossa

”Vastaan siitä, että tärkeät asiat kerrotaan nopeasti ja niin, että lukija löytää ne helposti hs.fi:stä. Normaalisti asiat hoidetaan face to face, joten onhan tämä suuri muutos.



Olen yllättynyt, miten nopeasti poikkeustyöstä on tullut arkista. Mietin juuri, että jos kolme viikkoa sitten minulle olisi sanottu, että aletaan toimia näin, en olisi uskonut, että siihen oikeasti mennään. Tai että tulisi kauhea katastrofi.



No, ei tullutkaan.”



8.30 Kaius Niemi

päätoimittaja

Missä: Sanomatalossa

”Meillä on toimituksen johdon ja suunnittelevien uutispäälliköiden kanssa kello 8.30 kokous ennen varsinaista uutiskokousta. Päätimme siirtyä siihen, koska tilanne on intensiivinen ja uutiset isoja.



Etäkokouksia pitää johtaa hyvin, koska jos joku asia jää epäselväksi, hajautetussa mallissa siitä seuraa pulmia.



Kaipaan ihmisten tapaamista, varsinkin kun ollaan asiantuntijaorganisaatiossa, jossa ihmiset tekevät töitä kutsumuksesta.”



9.00 Saga Sinisalo

toimittaja HS:n paikallistoimituksessa

Missä: Kotona

”Teen töitä HS:n paikallistoimituksessa, nyt kotoa käsin.

Teen töitä samassa pöydässä, jossa syön aamiaista, ja siksi heti aamulla tulee levoton olo, että työt on aloitettava.



Nyt kun on poikkeusolot, en ole päässyt tietenkään juttukeikoille tapaamaan ihmisiä, vaan haastattelen heitä puhelimitse. Siinä on hankalampi saada juttuun väriä – mutta eiköhän tämä tästä ala sujua.”



9.30 Janne Elkki

kuvatuottaja

Missä: Sanomatalossa studiossa

”Meillä on paljon podcasteja ja tv-ohjelmia, ja olen nyt Sanomatalossa ainoa, joka voi reagoida asioihin. Studion kytkentäpaneelit vaativat, että täällä on joku paikalla.

Jos kaikki muut siirtyvät etätöihin, minä jään tänne.



Uutisdeskissä on normaalisti oma tunnelmansa, ja meitä on täällä useita. Nyt on ollut lisäkseni yksi videoihminen toisessa kerroksessa, emmekä me voi tavata.”



10.00 Anna-Sofia Berner

ulkomaantoimittaja,

HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja

Missä: Karanteeniasunnossa Helsingissä

”Lähdin Yhdysvalloista 12. maaliskuuta, koska toimituksen kanssa sovittiin, että ulkomaankirjeenvaihtajat palaavat Suomeen. Lensin takaisin Kööpenhaminan kautta, ja konetta vaihtaessa tuntui, että tulin toiseen maailmaan: lentokenttä oli melkein tyhjä, ja siellä kuulutettiin turvaväleistä ja käsien pesemisestä.



Koti, kaikki tavarat ja huonekalut jäivät Yhdysvaltoihin. Tulin vain yhden ison ja yhden pienen matkalaukun kanssa.

Jouduin kahden viikon karanteeniin, joka loppui juuri.”



”Käytännössä ainoa ero on se, että pääsen käymään kaupassa. Karanteenin aikana minulle toimitettiin ruokaa.

Kuuntelen aika paljon amerikkalaista radiota ja koetan pysyä mukana sikäläisessä pulssissa, mutta onhan tämä selvää, että ulkomaan­kirjeenvaihtajan työtä ei voi kunnolla tehdä etänä.



Olen ollut pitkään näkemättä sukulaisia. Vaikka olen Suomessa, en voi tavata heitä.”



11.00 Arja Nukarinen

taittaja, lehden rakenteentekijä

Missä: Kotona

”Hyvä puoli on, että aamulla saa nukkua kolme varttia pidempään, kun ei ole työmatkaa eikä tarvitse meikata.

Suunnittelen työkseni printtilehden rakennetta: missä järjestyksessä jutut ja ilmoitukset tulevat, paljonko on sivuja ja niin edelleen.



Kommunikointi työkavereitten kanssa on hitaampaa. Mieluummin olisin toimituksessa, mutta niin kauan, kun saa tehdä töitä, ei pidä valittaa.”



12.00 Satu Pajuriutta

kaupunkitoimittaja

Missä: Nuuksion kansallispuistossa

”Alun perin minun piti olla tällä viikolla Rukalla, mutta se peruuntui. Lähdimme miesystäväni kanssa arkivapaapäivänä retkelle Nuuksioon.



Pakkasin karttataskuun lehtiön ja otin mukaan nauhurin, sillä olin saanut vinkin Husin korona­kuoleman­tapauksesta.

Selvittely jatkui kansallispuiston mättäällä. Toisella kädellä keittelin nokipannukahveja ja toisella kirjoitin ylös tietoja. Vinkki piti paikkansa ja saatiin uutinen ulos.”



12.00 Kari Räisänen

taloustoimittaja

Missä: Kotona

”Tässä on tajunnut mitä merkitsee, että lasten opetus on ulkoistettu kouluihin. Ensimmäisenä etäkoulupäivänä laitoin jo muutaman tunnin jälkeen Wilma-viestiä opettajalle, että voisiko lapsen tuoda kouluun, mutta sieltä sanottiin, että pitäkää kotona vaan.



Työpaikalta kaipaa eniten kollegojen mielipiteitä – ja työpistettä.

Kännykkäsovellukseni kertoi, että käveleminen on vähentynyt puoleen.”



14.00 Hamza Waheed

sovellus­kehittäjä HS-datadeskissä

Missä: Vanhempien kotona Gujranwalassa Pakistanissa

”Teen datajournalismissa tarvittavia työkaluja ja sovelluksia.

Tällä hetkellä teen töitä vanhempieni kotona Gujranwalassa Pakistanissa.

Täälläkin ihmiset on määrätty pysymään sisällä, joten ikävystyminen uhkaa välillä. Onneksi perheen kanssa oleminen auttaa.



Työpäivät alkavat kokouksella toimituksen kanssa. Illat venyvät. Se ei haittaa, kun muuten tapahtuu niin vähän.”



14.30 Mikko Puttonen

tiedetoimittaja

Missä: Sanomatalossa

”Tehtäviini kuuluu nyt seurata pelkästään koronavirusta. Uskon, että se kiinnostaa ihmisiä, koska tilanne elää ja muuttuu koko ajan.



Suurin ero normaalioloihin on se, että toimituksen sisäiseen yhteydenpitoon käytetään viestivälineitä. Niitä on saanut naputella aika usein.



Mieluiten tekisin työt työpaikalla. Kotona ei ole ergonomista työpistettä, ja siellä on jo yksi ihminen tekemässä etätöitä.”



14.30 Heidi Piiroinen

valokuvaaja

Missä: Keikalla Helenankadulla

”Käyn edelleen kuvauskeikoilla, mutta minulla on kotona myös kolme kouluikäistä lasta, joiden koulunkäynnistä on pidettävä huolta. On tässä aika paljon sävellettävää.

Myös mies tekee töitä kotona. En halua valittaa, koska töitä riittää. Elämä on nyt tällaista, ja tämä loppuu joskus.



Lähes kaikki kuvaukset tehdään nyt ulkona.”



”Olen kuvannut aika paljon vanhempia ihmisiä, ja siinä täytyy olla tietysti tarkkana. Olen kuvannut esimerkiksi ikkunan ulkopuolelta.



Kaikilla on nyt näissä oloissa vaikeaa, ja minusta tuntuu, että ihmiset ovat sen takia tavallista empaattisempia.”



15.00 Lilli Korhonen

kuvatoimittaja

Missä: Kotona

”Kuvatoimittaja suunnittelee, miten kuvilla kerrotaan hankalista asioista ja miten ihmiset kiinnostuisivat aiheesta ja mahdollisesti tajuaisivat sitä paremmin kuvan kautta.



Lapsi on nyt ollut ajoittain päiväkodissa. Kun hän on kotona, vuorottelemme hoidossa mieheni kanssa. Kun toinen on lapsen kanssa, toinen saa paukuttaa rauhassa töitä.”



15.30 Tuomas Peltomäki

uutispäällikkö, podcast-tuottaja

Missä: Kotona itse tehdyssä

tv-studiossa

”Kävi niin, että olin ostellut verkkokaupasta halpaa krääsää, ja nyt minulla on täysi studio kotonani.

Luulin, että skypet ja muut kanavat olisivat niin hyviä, että ne riittäisivät podcastin tekemiseen, mutta eihän ne olleet. Piti keksiä purkkavirityksiä. Aika McGyveriksi meni, varsinkin kun aloitettiin samalla uusi podcast.



Olen onneksi kiinnostunut ruoanlaitosta, joten minulla on aina kaappi siinä kunnossa, että ydinsota voi tulla.”



16.00 Heini Maksimainen

Torstai-liitteen tuottaja

Missä: Kotona studiossa

”Olin aiemmin pitkään freelancerina, ja kotoa käsin työskenteleminen on minulle aika normaalia.



Oletin, että työ käy vaikeammaksi, koska joudun jatkuvasti neuvottelemaan kuvatoimittajan, taittajan, uutispäällikön ja esimiehen kanssa. Yllätyin, miten hyvin kaikki on mennyt.

Printtisivujen työstäminen läppärin ruudun varassa ei onnistu, joten kävin hakemassa töistä ison näytön. Se mahtui hyvin kassiin.”



17.00 Jyrki Klen

uutissivujen taittaja

Missä: Kotona

”Taitan sivuja työkseni, eli massoittelen tekstin ja kuvat sivuille niin, että lukijan on helppo lukea niitä.

Olen tehnyt tätä joskus ennenkin etätyönä, ja tämä sujuu nyt samalla mallilla kuin polkupyöräilyn aloittaminen pitkän tauon jälkeen. Välillä on olkapää kipeä, välillä pääkin vähän, mutta kyllä se onnistuu.



"Meidän taittajien työvuorot ovat usein pitkiä. Työpaikalla kymmenen tunnin työvuoro ei tunnu pitkältä, koska siinä on koko ajan sosiaalista toimintaa.



Kotona se tuntuu paljon pidemmältä. Viestikanavissa eivät vitsitkään välity samalla tavalla kuin puhuessa.





Yritän olla vastaamatta työviesteihin töiden päätyttyä, mutta kotona tulee tehtyä enemmän töitä, kun kone on koko ajan tuossa.”



19.00 Anu Ubaud

päätoimittaja

Missä: Kotona

”Päätoimittajat ja toimituspäälliköt ovat vuorollaan niin sanotussa takapässivuorossa, mikä tarkoittaa, että joku on aina yhteydessä deskiin, miettii aiheita ja lukijoiden tarpeita, ja on laadunvalvonnan tarkkailijana. Siinä ollaan käytettävissä päivin öin.



Muuten teen työtä toimituksen ja kaupallisen puolen kanssa, nyt videon välityksellä ja vaikka lasten kanssa pihalta.

Me ollaan vähän sellainen Excel-perhe, jolla on normaalistikin aika tarkat rutiinit.”



21.00 Matti Huuskonen

toimitussihteeri

Missä: Sanomatalossa

”Normaalisti työ perustuu minulla kävelemiseen. Käyn toimittajien luona kysymässä, milloin juttu valmistuu, sitten kierrän editorien, taittajien ja kuvatoimittajien luona ja käyn asiat läpi. Nyt kun suuri osa tekee työtään etänä, se on sitonut minutkin työpöydän ääreen.



Päätin, että nyt kun minäkin siirryn etätöihin kotiin, hankin itselleni langattoman kuulokemikrofonin, ettei tarvitse olla tällä napanuoralla kiinni koneessa.”



22.00 Niklas Tabell

rotaatiopainaja

Missä: Sanomapainossa Vantaalla

”Valmistelen painokoneen kolmen muun työntekijän kanssa, mutta me työskentelemme erillämme. Kun lehteä lähdetään ajamaan, ja kaikki pyörii hyvin, valvomassa on yleensä vain yksi kerrallaan.



Minulla on aika poikkeuksellinen tilanne, koska teen yötöitä ja harrastan yksin metsässä juoksemista. Lapsetkin ovat niin isoja, ettei koulunkäyntiä tarvitse valvoa. Arki pyörii normaalisti. Ehkä on hyvä, että on meitäkin, jotka voivat jatkaa ilman suuria muutoksia.”



5.00 Netta Heikkinen

lehdenjakaja

Missä: Lohjalla

”Koronavirus on näkynyt meidän työssämme lisääntyneenä hygieniana. Normaalistikin on suositus, että lehdet jaetaan hanskat kädessä. Nyt se on velvoite. Itse laitan niiden päälle vielä vaihdettavat kertakäyttöhanskat.



Vähän viivästystä aiheuttaa se, että jättöpaikoissa, joihin rekat tuovat lehdet jakajia varten, eivät saa kaikki olla nyt samaan aikaan hakemassa lehtiä. Tätä yritetään järjestellä, koska lehdet pitää olla jaettuna kello 6.30.





Oma terveys huolestuttaa tietysti, koska kaikki me jakajat olemme yrittäjiä, ja sairastuminen tekee ison loven tuloihin.



Mutta on tässä tilanteessa hyviäkin puolia. Auton polttoaine on halvempaa, ja viikonloppuisin on ihanan hiljaista, kun humalaisia ihmisiä ei ole ja linnut vain laulavat.

Tavallisesti lauantaina Lohjalla on lehdenjaon aikaan kaikki nakkikioskit ja taksitolpat täynnä ihmisiä. Viime lauantaina näin kaksi ihmistä ja yhden vartiointi­liikkeen auton.”