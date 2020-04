Koko Helsinki ei ole hiljentynyt. Tässä on Itäkeskuksen metroasema huhtikuisena aamuna. Siitä on tullut koronaviruksen myötä Helsingin vilkkain metroasema. Muutos kertoo siitä, kuinka epäreilusti epidemia helsinkiläisiä kohtelee.

Töihin on mentävä

Osa helsinkiläisistä tekee etätöitä kodin turvassa. Osan on noustava riskeistä huolimatta joka päivä metroon ja mentävä työpaikalle.

Valtteri Parikka HS, Emilia Kangasluoma HS, teksti

Rautatientorin metroasema ei ole enää Helsingin vilkkain. Kampin asemakin on joutunut luopumaan tavanomaisesta hopeasijastaan. Piikkipaikalle on yllättäen kirinyt ikuinen kolmonen, Itäkeskuksen metroasema.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vähentänyt roimasti koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajamääriä, mutta idässä lasku on ollut muuta kaupunkia loivempaa.

Koska maan hallitus on suositellut kansalaisia vähentämään kontaktinsa mahdollisimman vähäisiksi, monet työskentelevät nyt kotikonttorilla etäyhteyksien varassa. Niinpä työmatkat ovat vähentyneet, ihmiset kohtaavat harvemmin eikä koronavirus leviä enää yhtä paljon.

Kaikille etätyöskentely ei ole kuitenkaan mahdollista.

HS:n laajan joukkoliikenneselvityksen mukaan matkoja tehdään tällä hetkellä eniten niillä alueilla Helsingissä, joilla ihmisten tulot ovat pienimmät.

Selvityksessä vertailtiin HSL:n matkustajamääriä metro- ja bussiliikenteessä maaliskuun ensimmäisenä ja viimeisenä maanantaina.

Yksi päivittäin idästä länteen kulkeva on Mari Laasio.

Kello on puoli kaksi iltapäivällä, ja Vuosaaren metroasemalla käy kuhina.

Bussi on jättänyt Laasion ja joukon muita työmatkaajia kauppakeskuksen eteen, ja nyt he kulkevat kohti metron ahdasta portaikkoa.

Julkisia kulkuvälineitä on suositeltu välttämään, mutta Laasiolla ei ole vaihtoehtoa.

”Ei kaupan duuni oikein toimi etänä.”

Laasio pyrkii asettumaan rullaportaisiin niin, että seuraavaan matkustajaan jää vähintään kolme porrasta väliä.

Onneksi nyt on väljää. Arki-iltapäivä ei ole pahin ruuhka-aika.

Suuren osan koronavirustartunnoista on epäilty tulleen Suomeen hyvin ansaitsevien lasketteluturistien mukana Keski-Euroopasta. Teorian mukaan tauti on nyt siirtymässä niin sanottuun ”duunariväestöön”, joka ei pysty jäämään kotiin etätöihin.

Tätä kehityskulkua ei kuitenkaan voida sitoa tutkimusnäyttöön, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo.

”Ihmisillä on ollut lähinnä anekdoottitasolla tällaisia havaintoja. Meillä ei ole vielä sellaista dataa, että voisimme yhdistää nykyiset tartunnat ihmisten taustatietoihin.”

Joka tapauksessa HS:n selvityksen mukaan näyttää siltä, että alimmat tuloluokat altistuvat nyt koronavirukselle pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja työpaikoillaan muita todennäköisemmin. On siis mahdollista, että tartunnat lisääntyvät nopeammin juuri heidän joukossaan.

Mari Laasio asuu Vuosaaressa ja työskentelee Kulosaaren Alepassa myyjänä. Hän on yksi monista, jotka altistuvat koronavirukselle päivittäin sekä metrossa että työpaikalla.

Laasio on hankalassa asemassa.

”Jos ei olisi pakko istua metrossa, niin en istuisi, vaan istuisin kotona. Ja jos ei olisi pakko mennä töihin, en menisi”, Laasio kiteyttää.

Oranssi metro saapuu laiturille, ja Laasio saa valita vapaasti paikan tyhjästä vaunusta. Ahdistavinta on mennä metroon, joka on täynnä ihmisiä.

”Ei ole hirveästi tehtävissä, jos joku aivastaa.”

Metro nytkähtää liikkeelle, ja ohi vilahtavat kuusirivit ja betoniaidat.

Rastilan asemalaiturilla mies kaivaa nenäänsä. Kyytiin hyppää muutama uusi matkustaja.

Vuosaarelainen Mari Laasio kulkee päivittäin työmatkat metrolla. ”Välillä koko koronavirus meinaa unohtua”, hän sanoo.

Kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla on käyty Suomessa vääntöä, mutta virallista suositusta niiden käyttöön ei ole toistaiseksi annettu. Metrossakaan ei maskeja juuri näy.

Tunnelma vaunussa on harras ja hiljainen. Päät ovat kääntyneet kohti puhelimien näyttöjä. Mari Laasionkin kädessä on puhelin.

”Etten koskisi mihinkään muuhun.”

Yleensä Laasion käsissä on sormikkaat, mutta tänään päivä on liian lämmin hanskoille.

Itäkeskuksessa metron kyytiin astuu kymmeniä ihmisiä: naisia, miehiä, nuoria ja vanhoja. Penkit riittävät hyvin, eikä kenenkään tarvitse istuutua toisen viereen.

Kukaan ei pihahdakaan.

HS:n joukkoliikenneselvityksen mukaan matkustajamäärät ovat pudonneet metrolinjan kaikilla asemilla. Keskimääräinen pudotus on ollut maaliskuun seurantajaksolla 73 prosenttia.

Metrolinjan matkustajamäärien pudotukset näyttävät noudattelevan tuloluokkia.

Suurituloisimmilla alueilla matkustajamäärät ovat laskeneet eniten. Erot ovat selviä. Esimerkiksi Ruoholahden metroasemalla matkustajat ovat vähentyneet 81 prosenttia, mutta Mellunmäessä vain 57 prosenttia.

Suhteellisesti jyrkin pudotus liikennemäärissä on ollut opiskelijoiden suosimilla pysäkeillä kuten Espoossa Aalto-yliopistolla.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkustajadatasta vastaava ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori sanoo, että Helsingin joukkoliikenne heijastelee sitä suurta poikkeustilaa, joka näkyy koko maailmassa. Liikennemäärät ovat laskeneet kauttaaltaan kaikissa liikennevälineissä, toki pienin vaihteluin eri alueilla.

”Jokaisen päivän kohdalla on pientä satunnaisvaihtelua, mutta nyt näyttää siltä, että liikennemäärät ovat stabiloituneet.”

HSL:n luvut ovat niin sanottuja nousijamääriä. Se tarkoittaa sitä lukua, kuinka moni on noussut liikennevälineeseen. Lukujen muodostumiseen vaikuttavat monet asiat.

”Esimerkiksi Rautatientorin nousijamääriä selittää, se on paikka, jossa usein vaihdetaan joukkoliikennevälinettä.”

Mari Laasion työpaikalla Alepassa koronavirusta vastaan on suojauduttu niin hyvin kuin mahdollista, mutta turvavälejä myymälän kapeilla käytävillä on mahdotonta pitää. Asiakkaat tulevat välillä liian lähelle.

Silti Laasio rakastaa työtään.

”Olen myyjä sen takia, että haluan olla. Koen olevani joillekin ihmisille henkireikä”, Laasio sanoo.

”Jos ei olisi tätä työtä, niin varmaan olisin tullut hulluksi neljän seinän sisällä.”

Metro kiitää keväisessä maisemassa.

Jonkin aikaa sitten Laasio osti uuden pyörän ja pohtii nyt, pitäisikö työmatkaa alkaa polkea. Silloin metrolla kulkemisen voisi jättää kokonaan.

”Mutta kun olen siellä kaupassa töissä, niin onko sillä lopulta merkitystä, että kuljenko metrolla. Ei tarvita kuin se yksi ihminen, jolla on korona, ja se on myös minulla.”

THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo sanoo, että HS:n selvityksestä näkyy selvästi se, että Helsingissä pienituloisimmilla alueilla käytetään pandemia-aikana eniten julkista liikennettä.

”Tämä on asia, joka usein unohtuu meiltä kotikonttorilla mukavasti työskenteleviltä”, Vaalavuo sanoo.

Läheltäkään kaikki metromatkat eivät tietenkään korona-aikanakaan ole työmatkoja. Vaalavuo sanoo kuitenkin uskovansa, että lukuja selittävät ainakin osin juuri työmatkat. Pienituloisimmissa ammateissa käydään eniten fyysisesti työpaikalla. Tätä on ehditty tutkia jo esimerkiksi Britanniassa. Tutkimus osoitti sen, että palkan noustessa myös etätyömahdollisuudet lisääntyvät.

Lisäksi alemmissa tuloluokissa omistetaan vähemmän yksityisautoja kuin korkeammissa tuloluokissa.

Myös viestinnän onnistumisella voi olla merkitystä sille, kuinka paljon eri kaupunginosissa asuvat helsinkiläiset ajautuvat tilanteisiin, joissa tartuntariski on olemassa.

Yksi esimerkki on maahanmuuttajat, Vaalavuo sanoo. Hän arvelee, että yksi selittävä tekijä sille, että pienituloisilla alueilla on enemmän tartuntoja, on maahanmuuttajataustaisen väestön määrä. Hän pelkää, että koronavirusviestintä ei ole saavuttanut maahanmuuttajia riittävän tehokkaasti.

Somalinkielisistä helsinkiläisistä 1,8 prosentilla on todettu koronavirustartunta, kun kaikkien helsinkiläisten osalta luku on 0,2 prosenttia. Syiksi somalinkielisten korkeisiin tartuntalukuihin on esitetty myös ammattijakaumaa ja tiivistä asumista.

Maria Vaalavuo työskentelee THL:n tutkimuspäällikkönä. Hän on erikoistunut ihmisten eriarvoistumiseen. (Mika Ranta / HS)

Vaalavuon mukaan koronavirustilanne korostaa yhteiskunnan eriarvoisuutta. Vaikka hyvinvointivaltio pyrkii pehmentämään iskuja, kriisitilanne vaikuttaa ihmisryhmiin eri tavoin.

THL:n tutkimuspäällikön mukaan pienituloisimmilla on kaksi riskiä pandemian keskellä.

”Tässä on tavallaan kaksoisriski. Ensinnäkin heillä on enemmän perussairauksia, jotka tekevät tartunnasta nykytiedon mukaan vaarallisemman..”

Heikko-osaisimpien terveyttä ja sosioekonomisia terveyseroja on tutkittu paljon, mutta selitykset ilmiölle ovat monimutkaisia. Syitä enemmille perussairauksille voivat olla esimerkiksi elintapaerot, päihteiden käyttö, ympäristötekijät, vaikeampi pääsy sairaanhoitoon sekä sairauksien estämät koulutus- ja työmahdollisuudet.

Toinen Vaalavuon esiin nostama seikka on se, että myös ansiotulojen menettämisen uhka on korkeampi pienituloisille. Monet heistä työskentelevät esimerkiksi ravintola-, viihde- tai majoitusalalla, jotka ovat nyt ongelmissa.

”Fyysinen työssäkäynti voi olla terveysriski koronalle altistumisen vuoksi, mutta myös töiden menettämisen uhka on suurempi. Pienituloiselle isku on kovempi.”

Itäkeskus perjantaina 17.4. klo 8.30 aamulla. Itäkeskus oli maaliskuussa Helsingin vilkkain metroasema. Ruoholahti torstaina 16.4. klo 8.30 aamulla. Ruoholahti oli yksi maaliskuussa eniten hiljentyneistä asemista.

Siilitien kohdalla takapenkillä yskähdetään.

”Kun tämä alkoi, niin ihmiset saattoivat aivastella ja yskiä ja tämmöistä. Silloin saatoin itse katsoa toista niin, että etkö sinä jumankauta ymmärrä, että et voi tulla tänne aivastamaan”, Mari Laasio kertoo.

Matkustajat ovat kuitenkin Laasion mielestä parantaneet tapojaan.

”En ole puoleentoista viikkoon kuullut aivastusta metrossa.”

Aurinko häikäisee ikkunan läpi, kun metro kiitää Itä-Helsingin halki. Ulkona joku lenkkeilee.

Kotona on ollut puhetta sairastumisriskistä. Laasion mies alkoi vähän aikaa sitten kulkea töihin autolla.

”Hän ei kestä, kun ihmiset aivastelevat ja ottavat sitten kaiteesta kiinni.”

Miehen ekaluokkalainen lapsi laitettiin varmuuden vuoksi Jämsään mummolaan turvaan.

HS:n selvityksessä ilmenee myös se, että yöbussilinjojen liikennemäärät eivät ole laskeneet Helsingissä suhteessa niin paljon kuin päiväliikenteen. Bussilinjojen liikenne on vähentynyt kaikkinensa noin 73 prosenttia, mutta yölinjojen liikennemäärä on vähentynyt 67 prosenttia.

HSL:n Vihervuori kertoo, että yöbussien matkustajat ovat tavallisesti vuorotyöläisiä tai baareista palaavia ihmisiä. Nyt baarit ovat suljettuna, joten painotus on vuorotyöläisissä.

”On helppo tehdä johtopäätös, että yöbusseissa matkustaa nyt suurimmaksi osaksi työmatkalaisia.”

Yötöitä tekevienkin ihmisten työskentely vaikuttaa siis jatkuneen normaalisti työpaikoilla.

Epätasaisesti jakautuvista riskitekijöistä huolimatta koronavirustartunnat ovat tähän asti jakautuneet Helsingin kaupunginosien kesken suhteellisen tasaisesti.

Eniten todettuja tartuntoja suhteessa asukaslukuun on Itäkeskuksen ympäristössä. HSL:n datan perusteella näyttää siltä, että erityisesti Itäkeskuksesta lähtevät kaupunkilaiset käyttävät edelleen joukkoliikennettä päivittäiseen asiointiin.

Sitä, kuinka voimakkaasti Itäkeskuksen ympäristössä asuvien sosioekonominen asema selittää tartuntojen määrää, ei kuitenkaan vielä voida arvioida. Tartuntojen määrä koko Helsingissä on edelleen sen verran pieni, että havainnoista johtopäätöksiin hyppäämisen kanssa on oltava hyvin varovainen.

Esimerkiksi New Yorkissa tilanne on jo hyvin erilainen. New Yorkin kaupungin yliopiston CUNY:n epidemologian professori Luisa Borrell kertoi HS:lle aiemmin, että tartunnat ovat keskittyneet köyhiin ja vähemmistöjen asuttamiin kaupunkeihin.

Tartuntojen keskittymistä selitetään muun muassa juuri sillä, että sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset työskentelevät enemmän palveluammateissa, joista ei voi suoriutua etätyönä. Yhdeksi syyksi on arvioitu myös sitä, että köyhemmissä kaupunginosissa ihmiset asuvat tiiviimmin.

Helsingissä asuinalueiden eriytyminen on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin New Yorkissa ja monessa muussa maailman metropolissa.

Siksi myöskään koronaviruksen leviämisestä New Yorkissa, ei voida vetää suoria analogioita Helsinkiin.

Sitten metro lähtee Herttoniemen metroasemalta viimeiseen kiihdytykseen kohti Kulosaarta. Mari Laasio katsoo ikkunasta ulos. Hänen työvuoronsa alkaa aivan pian.

”Joka päivä käy mielessä, että milloin se korona tarttuu minuun.”

