Verotietojen avoimuus on tärkeä osa pohjoismaista julkisuusperiaatetta. Lainsäätäjä on erikseen halunnut turvata tiedonvälityksen vapauden tietosuojalakiinkin kirjatulla poikkeuksella.

Tänään medialle tarjottavista verotiedoista puuttuu yli 4 000 nimeä. Osa puuttuvista tiedoista on suuritöisesti kaivettavissa, mutta osa jää väistämättä pimentoon. Nyt esitettävä kuva suurituloisimpien suomalaisten tuloista ja veroista on epätarkka.

Tämän vuoksi yhteensä 20 suomalaista tiedotusvälinettä sulkee tänään verokoneensa verkossa. Verokoneiden sulkemisella vastustamme Verohallinnon linjausta, joka tarjoaa paljon ansaitseville mahdollisuuden vastustaa verotietojensa luovuttamista sähköisesti median käyttöön.

Palvelut pysyvät suljettuna koko marraskuun ajan. Pidättäydymme pääsääntöisesti myös pitkien tulo- ja verolistojen julkaisusta.

Verottajan kanta on virheellinen ja vastoin lainsäätäjän tahtoa. Kyse on kansalaisten tiedonsaantioikeuden kaventamisesta. Paraikaa hallinto-oikeuden käsiteltävänä on myös lukuisten suomalaisten tiedotusvälineiden tekemiä valituksia Verohallinnon toiminnasta.

Yhteiskunnan läpinäkyvyys tukee demokratian toteutumista. Sitä ei tule horjuttaa huonosti harkituilla hallintopäätöksillä.

Digitaaliset verokoneet ovat jo yli 20 vuoden ajan tarjonneet suomalaiselle yleisölle kansainvälisesti mitattuna poikkeuksellisen mahdollisuuden tehdä omia havaintojaan yhteiskunnan toiminnasta. Avoimuudesta on syytä pitää kiinni myös jatkossa.

Helsingin Sanomat

Kaleva

Lapin Kansa

Länsi-Suomi

Turun Sanomat

Salon Seudun Sanomat

Aamulehti

Janakkalan Sanomat

Jämsän Seutu

KMV-lehti

Nokian Uutiset

Suur-Keuruu

Tyrvään Sanomat

Valkeakosken Sanomat

Vekkari

Satakunnan Kansa

Kankaanpään seutu

Merikarvia-lehti

Rannikkoseutu

Sydänsatakunta

Oheinen "hakukone" kuvaa tilannetta, jossa paljon ansaitsevien verotietoja jää piiloon ja jota monet tiedotusvälineet vastustavat.

Lue myös: Avoimuus on tärkeimpiä avaimia yhteiskunnan kehittymiselle myös jatkossa, kirjoittaa Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kolumnissaan.

JULKAISTU 3.11.2020 © Helsingin Sanomat