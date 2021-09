Tuuli Koivu on Nordean pääekonomisti, joka on seurannut Kiinaa pian parikymmentä vuotta. Nyt hän kertoo Kiinan talouden neljä muutosta, joilla on järisyttävä vaikutus suomalaisiin yrityksiin ja sijoittajiin tällä vuosikymmenellä.

Joonas Turunen HS, teksti

Kaisa Rautaheimo HS, kuvat