"Yeah, straight from the top of my dome, as I rock, rock, rock, rock, rock the microphone"

Vaikka Fintelligens nostetaan usein ensimmäisenä esille 1990-luvun lopun rap-aallon aloittajista puhuttaessa, se ei ollut ainut lajissaan.

Samaan aikaan Suomessa oli saanut alkunsa myös aivan toisenlainen hiphop-projekti. Sen suosio ei jäänyt vain Suomen rajojen sisäpuolelle vaan levittäytyi ympäri maailmaa.

B.O.W:n, DJ Gismon ja JS16:n, eli Raymond Ebanksin, Ismo Lappalaisen ja Jaakko Salovaaran luoma hiphop-yhtye Bomfunk MC’s syntyi samoihin aikoihin Fintelligensin aika. Porukat tunsivat toisensa hyvin.

Ryhmien lähtökohta hiphopin tekemiseen poikkesi kuitenkin merkittävästi toisistaan.



”Bomfunkissa oleellista oli se, että halusimme tehdä toisenlaista hiphopia kuin kaikki muut. Täällä oli jo Fintelligens, Ceebrolistics ja vastaavat. Suomenkielisellä räpillä meni hyvin. Me lähdimme tekemään laajemmin: keikoilla oli mukana breakdance-tanssijoita ja kaikessa visuaalisuudessa hyödynnettiin graffiteja. Kappaleista tehtyjen musiikkivideoiden piti olla mahdollisimman hienon näköisiä”, Ebanks kertoo.

Breakdance- ja graffitivaikutteet tulivat Bomfunk MC’s -yhtyeen tyyliin tekijäporukan taustoista. Ebanks oli tehnyt Suomessa englanninkielistä räppiä jo 1980-luvulla kauan ennen huumoriräppi-ilmiön syntymistä. Tuolloin breakdance ja graffiti kuuluivat hiphop-kulttuuriin yhtä olennaisena osana kuin räppääminen.



”Breakdance oli mulle henki ja elämä. Kävin kuuden vuoden joka päivä tanssimassa breakdancea. Kannoin aina mukanani ghettoblasteria ympäri kaupunkia”, Ebanks kertoo.



Myös itse yhtyeen musiikki poikkesi selvästi muusta Suomessa tehdystä räpistä ja lähenteli tyyliltään elektronista tanssimusiikkia. Vaikutteita haettiin muun muassa yhdysvaltalaisesta De La Soul -yhtyeestä. Kappaleiden kielenä oli englanti. Se oli vuosituhannen taitteessa muuttumassa jo harvinaisuudeksi, kun suomenkielinen rap oli noussut valtavirtaan.

Kun Bomfunk MC’s julkaisi vuonna 1999 ensimmäiset kappaleensa, suosiota ei pystynyt ennustamaan kukaan. Jo kaksi ensimmäistä singleä Uprocking Beats ja B-boys & Flygirls nousivat soittolistoille. Todellisen läpimurron yhtye teki Freestyler-kappaleellaan. Se nousi jättimäiseksi hittikappaleeksi, joka soi kaikkialla.

Tänäkin päivänä Freestyler on yksi suomalaisen hiphop-historian tunnetuimpia kappaleita.



”Ajoitus oli meillä aivan täydellinen. Kukaan muu ei ollut tehnyt samanlaista Suomessa. Keikat olivat huikeita. Ihmiset olivat innoissaan nähdessään breakdance-tanssijoita lavalla. Freestylerin video oli niin erilainen, etteivät ihmiset edes uskoneet, että tämä on tehty Suomessa”, Ebanks kertoo.

Bomfunk MC’sin suosio ei myöskään jäänyt Suomen rajojen sisälle, vaan Freestylerin voimalla yhtye levittäytyi ympäri maailmaa.



”Emme me osanneet yhtään ajatella, että tämä lähtisi rajojen yli. Olimme tietenkin aivan äimänä, kun Freestyler alkoi nousta ykköseksi eri maiden listoilla. Sitten lähdettiin kiertämään maailmaa. Aluksi se oli hauskaa, mutta vähitellen se alkoi muuttua enemmän työksi. Samalla harmitti, että lähdimme Suomesta pois juuri silloin, kun seuraava rap-sukupolvi alkoi nousta täällä esille. Emme päässeet koskaan tutustumaan heihin.”



Yhden yhtyeen valtaisa suosio herätti myös kateutta.



”Ensin muut olivat innoissaan meidän puolesta, mutta sitten alkoi tulla kateutta. Alettiin ajatella, että ’Joku poppari on lyönyt läpi tuolla’. Ihmiset eivät tienneet meidän taustaamme hiphopin parissa”, Ebanks kertoo.



Freestyler syntyi kappaleen nimen mukaisesti vapaamuotoisesti nauhoitusstudiossa riimitellen. Ebanksin mukaan kappale oli viimeinen, joka tehtiin In Stereo –albumille. Se lähti liikkeelle hänen vapaamuotoisesta riimittelystään, jonka tuottaja Salovaara leikkasi yhtenäiseksi kappaleeksi.



”Ajattele, että mä olen yhdellä biisillä saanut itselleni asunnon. Totta kai olin sitä varten vuosien ajan kirjoitellut biisejä, mutta onhan se huikeaa.”



Bomfunk MC’s kiersi 2000-luvun alussa muutaman vuoden maailmaa ja julkaisi kaksi levyä, jotka eivät olleet enää debyytin kaltaisia hittejä. Vuonna 2004 julkaistu levy jäi yhtyeen viimeiseksi, ja se lopetti toimintansa 2000-luvun puolivälissä. Ensi kesänä Bomfunk MC’s tekee paluun ja ensimmäiset keikkansa yli kymmeneen vuoteen.